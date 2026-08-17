Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260817/primore-uzbekistonlik-migrantlar-sinflar-ochilish-59744141.html
Приморьеда ўзбекистонлик мигрантлар фарзандлари учун махсус синфлар очилиши мумкин
Приморьеда ўзбекистонлик мигрантлар фарзандлари учун махсус синфлар очилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Приморьеда ўзбекистонлик меҳнат мигрантлари фарзандлари учун махсус синфлар ва мактабгача тайёрлов курсларини ташкил этиш масаласи муҳокама қилинди. 2027 йилдан ўқувчилар алмашинуви ҳам тикланади.
2026-08-17T10:46+0500
2026-08-17T10:49+0500
миграция
мигрантлар
таълим
мактаб
мактабгача таълим
бош консулхона
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59743977_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_26679980cde6c4edbcf80d8c5b0c75c6.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россиянинг Приморье ўлкасида ўзбекистонлик меҳнат мигрантлари фарзандлари учун махсус синфлар ва мактабгача тайёрлов курсларини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Бу масала Ўзбекистон бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов ва ўлка таълим вазири Эльвира Шамонова учрашувида муҳокама қилинди.Учрашувда болаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масалалари ҳам кўриб чиқилди.Шунингдек, томонлар 2027 йилдан Ўзбекистон ва Приморье ўқувчиларини ёзги таътилда болалар оромгоҳларига ўзаро юбориш амалиётини тиклаш ҳамда икки мамлакатнинг тегишли таълим идоралари ўртасида тўғридан-тўғри ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича келишиб олди.
https://sputniknews.uz/20260705/uzbekistan-primorsky-migrantlar-hamkorlik-58841485.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59743977_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_2f848a99230da565ae8ee8486727b9c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миграция, мигрантлар, таълим, мактаб, мактабгача таълим, бош консулхона, россия
миграция, мигрантлар, таълим, мактаб, мактабгача таълим, бош консулхона, россия

Приморьеда ўзбекистонлик мигрантлар фарзандлари учун махсус синфлар очилиши мумкин

10:46 17.08.2026 (янгиланди: 10:49 17.08.2026)
© Информационное агентство ДунёВ Приморье могут открыть специальные классы для детей трудовых мигрантов из Узбекистана
В Приморье могут открыть специальные классы для детей трудовых мигрантов из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2026
© Информационное агентство Дунё
Oбуна бўлиш
Махсус синфлар ва тайёрлов курслари ўзбекистонлик меҳнат мигрантлари фарзандларининг таълим олишига кўмаклашади.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россиянинг Приморье ўлкасида ўзбекистонлик меҳнат мигрантлари фарзандлари учун махсус синфлар ва мактабгача тайёрлов курсларини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.
Бу масала Ўзбекистон бош консули Ҳожиакбар Ваҳобов ва ўлка таълим вазири Эльвира Шамонова учрашувида муҳокама қилинди.
Ташаббус болаларнинг маҳаллий таълим тизимига мослашишига кўмаклашишга қаратилган. Россияда 2025 йил 1 апрелдан хорижлик болаларни мактабга қабул қилиш учун рус тилини билиш даражасини текшириш мажбурий бўлган.
Учрашувда болаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш масалалари ҳам кўриб чиқилди.
Шунингдек, томонлар 2027 йилдан Ўзбекистон ва Приморье ўқувчиларини ёзги таътилда болалар оромгоҳларига ўзаро юбориш амалиётини тиклаш ҳамда икки мамлакатнинг тегишли таълим идоралари ўртасида тўғридан-тўғри ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича келишиб олди.
Обсуждены вопросы трудовой миграции между Узбекистаном и Приморским краем России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
Ўзбекистон ва Приморск ўлкаси меҳнат мигрантларини тайёрлашда ҳамкорлик қилади
5 Июл, 15:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0