https://sputniknews.uz/20260817/ish-vada-shaxslar-ushlanish-59742053.html
Словакия, Германия ва Кореяда иш ваъда қилиб, пул олган шахслар ушланди
Словакия, Германия ва Кореяда иш ваъда қилиб, пул олган шахслар ушланди
Sputnik Ўзбекистон
ДХХ ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хорижга ишга жўнатиш билан боғлиқ учта фирибгарлик ҳолатини фош этди. Жиноят ишлари қўзғатилди.
2026-08-17T10:02+0500
2026-08-17T10:02+0500
2026-08-17T10:02+0500
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
иив
жиноят
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германия
словакия
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жамият
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ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва ички ишлар органлари ходимлари хорижга ишга юборишни ваъда қилиб пул олган бир нечта шахсни ушлади. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.Тошкент шаҳрида муқаддам судланган шахс Қашқадарё вилоятида яшовчи 6 нафар фуқарони Словакияга ишга жўнатиш эвазига 145 млн сўм талаб қилган. У 85 млн сўмни олаётган вақтда ушланган.Яна бир ҳолатда хорижга виза расмийлаштириш бўйича консалтинг компанияси раҳбари фуқарони Германияга ишга жўнатиш учун 4 минг доллар олган вақтида қўлга олинди.Зангиота туманида эса бир аёл фуқарони Жанубий Кореяга ишга юборишни ваъда қилиб, 5900 доллар олган вақтида ушланган.Барча ҳолатлар бўйича Жиноят кодексининг 168-моддаси — фирибгарлик билан жиноят ишлари қўзғатилди. Тергов давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260514/south-korea-ish-yuborish-korruptsiya-57559629.html
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давлат хавфсизлик хизмати (дхх), иив, жиноят, фирибгарлик, германия, словакия, ўзбекистон, жамият
давлат хавфсизлик хизмати (дхх), иив, жиноят, фирибгарлик, германия, словакия, ўзбекистон, жамият
Словакия, Германия ва Кореяда иш ваъда қилиб, пул олган шахслар ушланди
Словакия, Германия ва Жанубий Кореяга ишга жўнатишни ваъда қилган шахслар пул олаётган вақтда ушланди.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва ички ишлар органлари ходимлари хорижга ишга юборишни ваъда қилиб пул олган бир нечта шахсни ушлади. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди
.
Тошкент шаҳрида муқаддам судланган шахс Қашқадарё вилоятида яшовчи 6 нафар фуқарони Словакияга ишга жўнатиш эвазига 145 млн сўм талаб қилган. У 85 млн сўмни олаётган вақтда ушланган.
Яна бир ҳолатда хорижга виза расмийлаштириш бўйича консалтинг компанияси раҳбари фуқарони Германияга ишга жўнатиш учун 4 минг доллар олган вақтида қўлга олинди.
Зангиота туманида эса бир аёл фуқарони Жанубий Кореяга ишга юборишни ваъда қилиб, 5900 доллар олган вақтида ушланган.
Барча ҳолатлар бўйича Жиноят кодексининг 168-моддаси — фирибгарлик билан жиноят ишлари қўзғатилди.