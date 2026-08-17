Слепнёв: янги битим ЕОИИ ва БАА ўртасидаги савдони йилига 5-6 млрд долларга ошириши мумкин

ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. ЕОИИ ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битим 2026 йил 6 октябрдан кучга киради. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.Томонлар ҳужжат кучга кириши учун зарур бўлган ички тартиб-таомиллар якунлангани ҳақида расмий хабарномалар билан алмашди. Битим 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган эди.Янги савдо режими доирасида БАА ЕОИИ товар номенклатурасининг 86 фоизи учун имтиёзли шартлар тақдим этади. Бу Иттифоқнинг Амирликларга экспорти ҳажмининг 98 фоизини қамраб олади.Имтиёзли режим буғдой, арпа, маккажўхори, гўшт ва парранда маҳсулотлари, тухум, дуккакли экинлар, ўсимлик ёғи, сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари, минерал сув ва шоколад каби товарларни ҳам қамраб олади.2025 йилда ЕОИИ мамлакатлари ва БАА ўртасидаги товар айирбошлаш 12 фоизга ўсган. ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв битим кучга киргач, йиллик товар айирбошлаш ҳажми яна камида 5-6 млрд долларга ошиши мумкинлигини билдирди.Шунингдек, Андрей Слепнёв БАА орқали "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлаги ўтишини таъкидлади. Унинг фикрича, бу ЕОИИ экспортчиларига Форс кўрфази ва Ҳинд океани минтақасидаги бошқа мамлакатлар бозорларига чиқиш учун қўшимча имкониятлар яратади ва Жанубий Осиё билан савдони кенгайтиришга хизмат қилади.
6 октябрдан янги савдо режими ЕОИИнинг БААга экспорти ҳажмининг 98 фоизини имтиёзли шартлар билан қамраб олади.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. ЕОИИ ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битим 2026 йил 6 октябрдан кучга киради. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.
Томонлар ҳужжат кучга кириши учун зарур бўлган ички тартиб-таомиллар якунлангани ҳақида расмий хабарномалар билан алмашди. Битим 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган эди.
Янги савдо режими доирасида БАА ЕОИИ товар номенклатурасининг 86 фоизи учун имтиёзли шартлар тақдим этади. Бу Иттифоқнинг Амирликларга экспорти ҳажмининг 98 фоизини қамраб олади.
ЕИК ҳисоб-китобига кўра, имтиёзлар ЕОИИ давлатлари экспортчиларига божхона тўловларидан ҳар йили камида 266 млн доллар тежаш имконини беради.
Имтиёзли режим буғдой, арпа, маккажўхори, гўшт ва парранда маҳсулотлари, тухум, дуккакли экинлар, ўсимлик ёғи, сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари, минерал сув ва шоколад каби товарларни ҳам қамраб олади.
2025 йилда ЕОИИ мамлакатлари ва БАА ўртасидаги товар айирбошлаш 12 фоизга ўсган. ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв битим кучга киргач, йиллик товар айирбошлаш ҳажми яна камида 5-6 млрд долларга ошиши мумкинлигини билдирди.
Шунингдек, Андрей Слепнёв БАА орқали "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлаги ўтишини таъкидлади. Унинг фикрича, бу ЕОИИ экспортчиларига Форс кўрфази ва Ҳинд океани минтақасидаги бошқа мамлакатлар бозорларига чиқиш учун қўшимча имкониятлар яратади ва Жанубий Осиё билан савдони кенгайтиришга хизмат қилади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.