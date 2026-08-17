Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260817/eaeu-uae-savdo-59762045.html
Слепнёв: янги битим ЕОИИ ва БАА ўртасидаги савдони йилига 5-6 млрд долларга ошириши мумкин
Слепнёв: янги битим ЕОИИ ва БАА ўртасидаги савдони йилига 5-6 млрд долларга ошириши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ–БАА иқтисодий шериклик битими 6 октябрдан кучга киради. Экспортчилар божхона тўловларидан йилига камида $266 млн тежаши кутилмоқда.
2026-08-17T18:35+0500
2026-08-17T18:35+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иқтисод
божхона божи
савдо
шартнома
экспорт
имтиёз
баа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59761274_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_5fa183392ca454fb4dba6c5a1d80255e.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. ЕОИИ ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битим 2026 йил 6 октябрдан кучга киради. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.Томонлар ҳужжат кучга кириши учун зарур бўлган ички тартиб-таомиллар якунлангани ҳақида расмий хабарномалар билан алмашди. Битим 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган эди.Янги савдо режими доирасида БАА ЕОИИ товар номенклатурасининг 86 фоизи учун имтиёзли шартлар тақдим этади. Бу Иттифоқнинг Амирликларга экспорти ҳажмининг 98 фоизини қамраб олади.Имтиёзли режим буғдой, арпа, маккажўхори, гўшт ва парранда маҳсулотлари, тухум, дуккакли экинлар, ўсимлик ёғи, сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари, минерал сув ва шоколад каби товарларни ҳам қамраб олади.2025 йилда ЕОИИ мамлакатлари ва БАА ўртасидаги товар айирбошлаш 12 фоизга ўсган. ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв битим кучга киргач, йиллик товар айирбошлаш ҳажми яна камида 5-6 млрд долларга ошиши мумкинлигини билдирди.Шунингдек, Андрей Слепнёв БАА орқали "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлаги ўтишини таъкидлади. Унинг фикрича, бу ЕОИИ экспортчиларига Форс кўрфази ва Ҳинд океани минтақасидаги бошқа мамлакатлар бозорларига чиқиш учун қўшимча имкониятлар яратади ва Жанубий Осиё билан савдони кенгайтиришга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260722/eaeu-imtiyoz-savdo-59191549.html
баа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/11/59761274_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_cea80559207a417023efdbbcc06a92ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, иқтисод, божхона божи, савдо, шартнома, экспорт, имтиёз, баа
еоии, еик, иқтисод, божхона божи, савдо, шартнома, экспорт, имтиёз, баа

Слепнёв: янги битим ЕОИИ ва БАА ўртасидаги савдони йилига 5-6 млрд долларга ошириши мумкин

18:35 17.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Архивное фото
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
6 октябрдан янги савдо режими ЕОИИнинг БААга экспорти ҳажмининг 98 фоизини имтиёзли шартлар билан қамраб олади.
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. ЕОИИ ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битим 2026 йил 6 октябрдан кучга киради. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.
Томонлар ҳужжат кучга кириши учун зарур бўлган ички тартиб-таомиллар якунлангани ҳақида расмий хабарномалар билан алмашди. Битим 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган эди.
Янги савдо режими доирасида БАА ЕОИИ товар номенклатурасининг 86 фоизи учун имтиёзли шартлар тақдим этади. Бу Иттифоқнинг Амирликларга экспорти ҳажмининг 98 фоизини қамраб олади.
ЕИК ҳисоб-китобига кўра, имтиёзлар ЕОИИ давлатлари экспортчиларига божхона тўловларидан ҳар йили камида 266 млн доллар тежаш имконини беради.
Имтиёзли режим буғдой, арпа, маккажўхори, гўшт ва парранда маҳсулотлари, тухум, дуккакли экинлар, ўсимлик ёғи, сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари, минерал сув ва шоколад каби товарларни ҳам қамраб олади.
2025 йилда ЕОИИ мамлакатлари ва БАА ўртасидаги товар айирбошлаш 12 фоизга ўсган. ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв битим кучга киргач, йиллик товар айирбошлаш ҳажми яна камида 5-6 млрд долларга ошиши мумкинлигини билдирди.
Шунингдек, Андрей Слепнёв БАА орқали "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлаги ўтишини таъкидлади. Унинг фикрича, бу ЕОИИ экспортчиларига Форс кўрфази ва Ҳинд океани минтақасидаги бошқа мамлакатлар бозорларига чиқиш учун қўшимча имкониятлар яратади ва Жанубий Осиё билан савдони кенгайтиришга хизмат қилади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Янги битимлар ЕОИИга 2,5 млрд истеъмолчи бозорида имтиёзли савдо имконини беради
22 Июл, 15:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0