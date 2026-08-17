https://sputniknews.uz/20260817/crimea-ukraine-agent-59751319.html
"Гюнтер" тахаллуси ва 500 еврогача ҳақ: Қримда Украина агенти ушланди — Россия ФХХ
"Гюнтер" тахаллуси ва 500 еврогача ҳақ: Қримда Украина агенти ушланди — Россия ФХХ
Sputnik Ўзбекистон
Қримда давлатга хиёнатда гумонланган 54 ёшли шахс ушланди. ФХХ унинг 500 еврогача ҳақ эвазига ҳарбий объектлар ҳақида маълумот тўплаганини билдирди.
2026-08-17T14:29+0500
2026-08-17T14:29+0500
2026-08-17T14:29+0500
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
жосус
қрим
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0f/20925890_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_6b8b0191b0b2c7f55130bcbe61b76add.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Қримда Россия Мудофаа вазирлиги объектлари ҳақида маълумот тўплаган ва портловчи моддалар учун яширин жойлар тайёрлаганликда гумонланган Севастополь фуқароси ушланди. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) хабар берди.Хизмат маълумотига кўра, 54 ёшли эркак Telegram орқали Украина Хавфсизлик хизмати вакили билан алоқа ўрнатган. Унга интернет орқали 100 евродан 500 еврогача пул ишлаш таклиф қилинган.ФХХга кўра, кейинчалик у ҳарбий объектлар ҳақида маълумот тўплаб, кураторига етказган, шунингдек, портловчи қурилмалар қисмлари сақланадиган яширин жойлар билан боғлиқ топшириқларни бажарган.Севастополь яқинидаги ўрмон ҳудудидаги ана шундай жойлардан бирида 476,8 грамм гексоген асосидаги портловчи модда ва ҳарбий электр детонатори топилган.Гумонланувчига нисбатан давлатга хиёнат ҳамда портловчи моддалар ва қурилмаларнинг ноқонуний муомаласи бўйича жиноят иши қўзғатилди. У ҳибсга олинган.Россия ФХХ маълумотига кўра, ушбу моддалар бўйича унга умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси ҳам таҳдид қилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260713/fsb-aerodrom-59006830.html
қрим
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0f/20925890_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_1e189225564efb26a684d501a15631ef.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, жосус, қрим, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, жосус, қрим, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), украина, россия
"Гюнтер" тахаллуси ва 500 еврогача ҳақ: Қримда Украина агенти ушланди — Россия ФХХ
ФХХга кўра, "Гюнтер" тахаллусини олган Севастопол фуқароси ҳарбий объектлар ҳақида маълумот тўплаган ва яширин жойлар билан боғлиқ топшириқларни бажарган
ТОШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Қримда Россия Мудофаа вазирлиги объектлари ҳақида маълумот тўплаган ва портловчи моддалар учун яширин жойлар тайёрлаганликда гумонланган Севастополь фуқароси ушланди. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) хабар берди
.
Хизмат маълумотига кўра, 54 ёшли эркак Telegram орқали Украина Хавфсизлик хизмати вакили билан алоқа ўрнатган. Унга интернет орқали 100 евродан 500 еврогача пул ишлаш таклиф қилинган.
Қўлга олинган шахс ФХХ эълон қилган видеода ўзига "Гюнтер" тахаллусини танлаганини айтди. Унинг сўзларига кўра, дастлаб унга Қримдаги Россия Мудофаа вазирлиги объектлари жойлашувини аниқлаш бўйича синов топшириғи берилган.
ФХХга кўра, кейинчалик у ҳарбий объектлар ҳақида маълумот тўплаб, кураторига етказган, шунингдек, портловчи қурилмалар қисмлари сақланадиган яширин жойлар билан боғлиқ топшириқларни бажарган.
Севастополь яқинидаги ўрмон ҳудудидаги ана шундай жойлардан бирида 476,8 грамм гексоген асосидаги портловчи модда ва ҳарбий электр детонатори топилган.
Гумонланувчига нисбатан давлатга хиёнат ҳамда портловчи моддалар ва қурилмаларнинг ноқонуний муомаласи бўйича жиноят иши қўзғатилди. У ҳибсга олинган.
Россия ФХХ маълумотига кўра, ушбу моддалар бўйича унга умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси ҳам таҳдид қилиши мумкин.