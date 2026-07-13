https://sputniknews.uz/20260713/fsb-aerodrom-59006830.html
Россия ФХХ: икки ҳарбий аэродромга теракт уюштиришга бўлган уринишнинг олди олинди
Россия ФХХ: икки ҳарбий аэродромга теракт уюштиришга бўлган уринишнинг олди олинди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ФХХ Амур ва Челябинскдаги икки ҳарбий аэродромга 24 та FPV-дрон билан ҳужум тайёрланганини маълум қилди. Дронлар маиший техника ортилган, таги икки қатламли тиркамаларда ташилган.
2026-07-13T14:02+0500
2026-07-13T14:02+0500
2026-07-13T14:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
дунё янгиликлари
дунёда
челябинск вилояти
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59006298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3dbd461af0666f2c7abbf0f172bcd1ee.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) Амур вилоятидаги "Украинка" ва Челябинск вилоятидаги "Шагол" ҳарбий аэродромларига FPV-дронлар ёрдамида режалаштирилган кенг кўламли ҳужумнинг олди олинганини маълум қилди. Бу ҳақда РИА Новости ФХХ хабарига таянган ҳолда хабар берди.ФХХ ушбу ҳужумга тайёргарлик ортида Украина махсус хизматлари турганини билдирди. Операция давомида 24 та FPV-дрон мусодара қилинган. Улар радиоэлектрон кураш воситалари таъсирига чидамли нейрон тармоқли бошқарув модуллари билан жиҳозланган.Ҳар бир дронга бир килограммдан ортиқ портловчи моддани ўз ичига олган жанговар қисм ўрнатилган. Ҳужумни амалга оширишга тайёргарлик кўрган шахслар ва уларга ёрдам берганлар қўлга олинган.Дронлар жойланган контейнерлар дастлаб учувчисиз аппаратлар ва аэростатлар ёрдамида Брянск вилоятига етказилган. Кейин улар маиший техника юкланган енгил автомобилларда, таги икки қатламли тиркамаларга яширилган ҳолда Амур ва Челябинск вилоятларига олиб борилган."Украинка" ва "Шагол" аэродромлари яқинида ижарага олинган гаражларда дронлар йиғилиб, фойдаланишга тайёрланган.Қўлга олинган шахслардан алоқа воситалари ва дронларни турли каналлар орқали бошқаришга мўлжалланган иккита мобил станция ҳам мусодара қилинган.Таъкидланишича, махсус хизматлар ҳужумга тайёргарлик ҳақида олдиндан хабар топган. Шундан сўнг дронларни ташиш ва йиғиш жараёни назоратга олиниб, унга алоқадор шахсларнинг ҳаракатлари ҳужжатлаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260709/fsb-moscow-terakt-oldi-olinish-58925592.html
украина
челябинск вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0d/59006298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c86d66e7b0678d399a15fde18c99d4c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), дунё янгиликлари, дунёда, челябинск вилояти, россия
украина, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), дунё янгиликлари, дунёда, челябинск вилояти, россия
Россия ФХХ: икки ҳарбий аэродромга теракт уюштиришга бўлган уринишнинг олди олинди
ФХХ маълумотига кўра, махсус хизмат ҳужумга тайёргарлик ҳақида олдиндан хабар топган ва дронларни ташиш ҳамда йиғиш жараёнини тезкор назорат остида кузатиб борган.
ТОШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) Амур вилоятидаги "Украинка" ва Челябинск вилоятидаги "Шагол" ҳарбий аэродромларига FPV-дронлар ёрдамида режалаштирилган кенг кўламли ҳужумнинг олди олинганини маълум қилди. Бу ҳақда РИА Новости ФХХ хабарига таянган ҳолда хабар берди
.
ФХХ ушбу ҳужумга тайёргарлик ортида Украина махсус хизматлари турганини билдирди. Операция давомида 24 та FPV-дрон мусодара қилинган. Улар радиоэлектрон кураш воситалари таъсирига чидамли нейрон тармоқли бошқарув модуллари билан жиҳозланган.
Модуллар Британия, АҚШ, Канада ва Швецияда ишлаб чиқарилган.
Ҳар бир дронга бир килограммдан ортиқ портловчи моддани ўз ичига олган жанговар қисм ўрнатилган. Ҳужумни амалга оширишга тайёргарлик кўрган шахслар ва уларга ёрдам берганлар қўлга олинган.
Дронлар жойланган контейнерлар дастлаб учувчисиз аппаратлар ва аэростатлар ёрдамида Брянск вилоятига етказилган. Кейин улар маиший техника юкланган енгил автомобилларда, таги икки қатламли тиркамаларга яширилган ҳолда Амур ва Челябинск вилоятларига олиб борилган.
"Украинка" ва "Шагол" аэродромлари яқинида ижарага олинган гаражларда дронлар йиғилиб, фойдаланишга тайёрланган.
Қўлга олинган шахслардан алоқа воситалари ва дронларни турли каналлар орқали бошқаришга мўлжалланган иккита мобил станция ҳам мусодара қилинган.
Россия ФХХ маълумотига кўра, ҳар бир станцияда 250 граммдан портловчи модда ва ўзини йўқ қилиш қурилмаси бўлган.
Таъкидланишича, махсус хизматлар ҳужумга тайёргарлик ҳақида олдиндан хабар топган. Шундан сўнг дронларни ташиш ва йиғиш жараёни назоратга олиниб, унга алоқадор шахсларнинг ҳаракатлари ҳужжатлаштирилган.