Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260816/uzbekiston-tennischilar-chempion-59732262.html
Фарғонадаги J100 турнирида ўзбекистонлик теннисчилар жуфтликда чемпион бўлди
Фарғонадаги J100 турнирида ўзбекистонлик теннисчилар жуфтликда чемпион бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик теннисчилар Фарғонадаги J100 турнири жуфтлик баҳсларида бир олтин ва бир кумуш натижа қайд этди. 16.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-16T11:19+0500
2026-08-16T11:26+0500
теннис
ўзбекистон
спорт
мусобақа
фарғона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/10/59732439_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_f3c26aaabf943693c3cb4f3784ba47b1.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Фарғонада ўтказилган World Tennis Tour Juniors J100 — Fergana Open халқаро турнирида жуфтлик баҳслари якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.Мусобақа 10–15 август кунлари очиқ ҳаводаги қаттиқ қопламали кортларда ўтказилди.Қизлар ўртасида Ўзбекистон вакиллари Нигина Алимова ва Шаҳзода Артикбаева чемпионликни қўлга киритди. Улар финалда исроиллик Маргарита Актуганова ва нейтрал мақомда иштирок этган Лейла Шахмурадова жуфтлигини 6:2, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.J100 — 18 ёшгача бўлган теннисчилар учун World Tennis Tour Juniors тизимидаги халқаро рейтинг турнири. Ўсмирлар тури J500, J300, J200, J100, J60 ва J30 каби олти даражадаги мусобақаларни ўз ичига олади. Фарғона турнирида яккалик асосий тўри 32 нафар, жуфтлик баҳслари эса 16 та жуфтдан ташкил топди. Шунингдек, Маҳмудбек Бекназаров яккалик баҳсларида ҳам финалга чиқиб, иккинчи ўринни эгаллади.
https://sputniknews.uz/20260803/rahimova-uilyam-maglub-59455485.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/10/59732439_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a09c300c2dfadc354300b728d7517af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
теннис, ўзбекистон, спорт, мусобақа, фарғона
теннис, ўзбекистон, спорт, мусобақа, фарғона

Фарғонадаги J100 турнирида ўзбекистонлик теннисчилар жуфтликда чемпион бўлди

11:19 16.08.2026 (янгиланди: 11:26 16.08.2026)
© Федерация тенниса УзбекистанаНа турнире J100 в Фергане теннисисты из Узбекистана стали чемпионами в парном разряде
На турнире J100 в Фергане теннисисты из Узбекистана стали чемпионами в парном разряде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2026
© Федерация тенниса Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонлик теннисчилар Фарғонадаги J100 турнири жуфтлик баҳсларида бир олтин ва бир кумуш натижа қайд этди.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Фарғонада ўтказилган World Tennis Tour Juniors J100 — Fergana Open халқаро турнирида жуфтлик баҳслари якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.
Мусобақа 10–15 август кунлари очиқ ҳаводаги қаттиқ қопламали кортларда ўтказилди.
Қизлар ўртасида Ўзбекистон вакиллари Нигина Алимова ва Шаҳзода Артикбаева чемпионликни қўлга киритди. Улар финалда исроиллик Маргарита Актуганова ва нейтрал мақомда иштирок этган Лейла Шахмурадова жуфтлигини 6:2, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Ўғил болалар баҳсида Маҳмудбек Бекназаров ва Аҳмаджон Тошмуҳамедов финалгача етиб борди. Ҳал қилувчи учрашувда улар Япония вакиллари Кодай Абе ва Сота Кагавага 4:6, 6:4, 6:10 ҳисобида имкониятни бой берди ва иккинчи ўринни эгаллади.
J100 — 18 ёшгача бўлган теннисчилар учун World Tennis Tour Juniors тизимидаги халқаро рейтинг турнири. Ўсмирлар тури J500, J300, J200, J100, J60 ва J30 каби олти даражадаги мусобақаларни ўз ичига олади.
Фарғона турнирида яккалик асосий тўри 32 нафар, жуфтлик баҳслари эса 16 та жуфтдан ташкил топди. Шунингдек, Маҳмудбек Бекназаров яккалик баҳсларида ҳам финалга чиқиб, иккинчи ўринни эгаллади.
Теннисистка из Узбекистана Камилла Рахимова. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Камилла Раҳимова дунёнинг собиқ биринчи ракеткаси Венус Уилямсни мағлуб этди
3 Август, 12:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0