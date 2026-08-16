https://sputniknews.uz/20260816/uzbekiston-tennischilar-chempion-59732262.html
Фарғонадаги J100 турнирида ўзбекистонлик теннисчилар жуфтликда чемпион бўлди
Фарғонадаги J100 турнирида ўзбекистонлик теннисчилар жуфтликда чемпион бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик теннисчилар Фарғонадаги J100 турнири жуфтлик баҳсларида бир олтин ва бир кумуш натижа қайд этди. 16.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-16T11:19+0500
2026-08-16T11:19+0500
2026-08-16T11:26+0500
теннис
ўзбекистон
спорт
мусобақа
фарғона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/10/59732439_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_f3c26aaabf943693c3cb4f3784ba47b1.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Фарғонада ўтказилган World Tennis Tour Juniors J100 — Fergana Open халқаро турнирида жуфтлик баҳслари якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди.Мусобақа 10–15 август кунлари очиқ ҳаводаги қаттиқ қопламали кортларда ўтказилди.Қизлар ўртасида Ўзбекистон вакиллари Нигина Алимова ва Шаҳзода Артикбаева чемпионликни қўлга киритди. Улар финалда исроиллик Маргарита Актуганова ва нейтрал мақомда иштирок этган Лейла Шахмурадова жуфтлигини 6:2, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.J100 — 18 ёшгача бўлган теннисчилар учун World Tennis Tour Juniors тизимидаги халқаро рейтинг турнири. Ўсмирлар тури J500, J300, J200, J100, J60 ва J30 каби олти даражадаги мусобақаларни ўз ичига олади. Фарғона турнирида яккалик асосий тўри 32 нафар, жуфтлик баҳслари эса 16 та жуфтдан ташкил топди. Шунингдек, Маҳмудбек Бекназаров яккалик баҳсларида ҳам финалга чиқиб, иккинчи ўринни эгаллади.
https://sputniknews.uz/20260803/rahimova-uilyam-maglub-59455485.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/10/59732439_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a09c300c2dfadc354300b728d7517af.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
теннис, ўзбекистон, спорт, мусобақа, фарғона
теннис, ўзбекистон, спорт, мусобақа, фарғона
Фарғонадаги J100 турнирида ўзбекистонлик теннисчилар жуфтликда чемпион бўлди
11:19 16.08.2026 (янгиланди: 11:26 16.08.2026)
Ўзбекистонлик теннисчилар Фарғонадаги J100 турнири жуфтлик баҳсларида бир олтин ва бир кумуш натижа қайд этди.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Фарғонада ўтказилган World Tennis Tour Juniors J100 — Fergana Open халқаро турнирида жуфтлик баҳслари якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон теннис федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
Мусобақа 10–15 август кунлари очиқ ҳаводаги қаттиқ қопламали кортларда ўтказилди.
Қизлар ўртасида Ўзбекистон вакиллари Нигина Алимова ва Шаҳзода Артикбаева чемпионликни қўлга киритди. Улар финалда исроиллик Маргарита Актуганова ва нейтрал мақомда иштирок этган Лейла Шахмурадова жуфтлигини 6:2, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Ўғил болалар баҳсида Маҳмудбек Бекназаров ва Аҳмаджон Тошмуҳамедов финалгача етиб борди. Ҳал қилувчи учрашувда улар Япония вакиллари Кодай Абе ва Сота Кагавага 4:6, 6:4, 6:10 ҳисобида имкониятни бой берди ва иккинчи ўринни эгаллади.
J100 — 18 ёшгача бўлган теннисчилар учун World Tennis Tour Juniors тизимидаги халқаро рейтинг турнири. Ўсмирлар тури J500, J300, J200, J100, J60 ва J30 каби олти даражадаги мусобақаларни ўз ичига олади.
Фарғона турнирида яккалик асосий тўри 32 нафар, жуфтлик баҳслари эса 16 та жуфтдан ташкил топди. Шунингдек, Маҳмудбек Бекназаров яккалик баҳсларида ҳам финалга чиқиб, иккинчи ўринни эгаллади.