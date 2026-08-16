Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260816/russia-ukraine-obektlar-zarba-59733052.html
Нефть заводи, комбинат ва кема — Россия Украина ҳарбий таъминоти объектларига зарба берди
Нефть заводи, комбинат ва кема — Россия Украина ҳарбий таъминоти объектларига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Киевдаги ҳарбий-саноат корхоналари, Кременчуг нефтни қайта ишлаш заводи, Кривой Рогдаги металлургия комбинати ва Одесса портидаги кеманинг нишонга олинганини маълум қилди.
2026-08-16T12:06+0500
2026-08-16T12:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
киев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0b/23898803_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_be4091b6205278d72b26b06f0ca5910d.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Киевдаги ҳарбий-саноат корхоналари, Кременчуг нефтни қайта ишлаш заводи ва Кривой Рогдаги металлургия комбинатига гуруҳли зарба берди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Зарбалар ерда ва ҳаводан учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда узоқ масофали учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилган.Киевда “Flamingo” қанотли ракеталари учун бутловчи қисмлар, жанговар каллаклар ва қаттиқ ёқилғили тезлатгичлар ишлаб чиқарадиган “ФАЕР ПОЙНТ” корхонаси нишонга олинган.Полтава вилоятининг Кременчуг шаҳрида Украина Қуролли Кучлари учун ёнилғи-мойлаш материаллари ишлаб чиқаришда фойдаланилаётган нефтни қайта ишлаш заводи нишонга олинган. Завод резервуарларидан хориждан келаётган ёнилғини қайта юклаш учун ҳам фойдаланилган.Кривой Рогда эса қурол-яроғ ва ҳарбий техника ишлаб чиқариш учун пўлат прокат тайёрлайдиган металлургия комбинати цехларига зарба берилган.Бундан ташқари, вазирлик Одесса портида Украина Қуролли Кучлари учун ҳарбий мулк ортилган юк кемасига зарбдор дронлар билан ҳужум қилинганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260815/rossiya-odessa-portlaridagi-harbiy-nishonlarga-zarba-berdi-59722950.html
украина
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0b/23898803_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_6112838f46ae3f52af9a69cfa132f7ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, киев
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, киев

Нефть заводи, комбинат ва кема — Россия Украина ҳарбий таъминоти объектларига зарба берди

12:06 16.08.2026
© Министерство обороны РФ / Медиабанкка ўтишЗапуск ракет "Калибр" по целям террористов в Сирии
Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2026
© Министерство обороны РФ
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ҳарбийлари Киев, Кременчуг ва Кривой Рогда Украина мудофаа саноати ва уни таъминловчи объектларга зарба берганини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Киевдаги ҳарбий-саноат корхоналари, Кременчуг нефтни қайта ишлаш заводи ва Кривой Рогдаги металлургия комбинатига гуруҳли зарба берди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
Зарбалар ерда ва ҳаводан учириладиган юқори аниқликдаги қуроллар ҳамда узоқ масофали учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилган.
Киевда “Flamingo” қанотли ракеталари учун бутловчи қисмлар, жанговар каллаклар ва қаттиқ ёқилғили тезлатгичлар ишлаб чиқарадиган “ФАЕР ПОЙНТ” корхонаси нишонга олинган.
Шунингдек, зарбдор дронлар, “Хрушч” тутувчи дронлари ва “Гарпия” зенит-дронлари учун компонентлар ишлаб чиқарувчи КИЕВ-111 (“УКРДЕФЕНС КАМПАНИ”) корхонасига зарба берилгани айтилди.
Полтава вилоятининг Кременчуг шаҳрида Украина Қуролли Кучлари учун ёнилғи-мойлаш материаллари ишлаб чиқаришда фойдаланилаётган нефтни қайта ишлаш заводи нишонга олинган. Завод резервуарларидан хориждан келаётган ёнилғини қайта юклаш учун ҳам фойдаланилган.
Кривой Рогда эса қурол-яроғ ва ҳарбий техника ишлаб чиқариш учун пўлат прокат тайёрлайдиган металлургия комбинати цехларига зарба берилган.
Бундан ташқари, вазирлик Одесса портида Украина Қуролли Кучлари учун ҳарбий мулк ортилган юк кемасига зарбдор дронлар билан ҳужум қилинганини маълум қилди.
Одесский морской порт (архивное фото) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Одесса портларидаги ҳарбий нишонларга зарба берди
Кеча, 15:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0