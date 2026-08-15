https://sputniknews.uz/20260815/rossiya-odessa-portlaridagi-harbiy-nishonlarga-zarba-berdi-59722950.html
Россия Одесса портларидаги ҳарбий нишонларга зарба берди
Россия Одесса портларидаги ҳарбий нишонларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужум мақсади — Украина Қуролли Кучларининг омборлари ва таъминот кемалари бўлган. 15.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-15T15:28+0500
2026-08-15T15:28+0500
2026-08-15T15:28+0500
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ТОШКЕНТ, 15 авг — Spurnik. Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари Одесса, Измаил ва Южний портларидаги ҳарбий иншоотларга узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида зарба берди.Мудофаа вазирлигига кўра, қуйидаги объектлар нишонга олинган:Душмандан фарқли ўлароқ, Россия Қуролли кучлари фақат ҳарбий иншоотларга зарба беради ва Киевда ҳам, бутун Украина ҳудудида ҳам ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир, дейилади хабарда. Ташқи ишлар вазирлигининг махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошникнинг тушунтиришича, Украина Қуролли Кучлари денгиз йўлидан 24/7 қурол етказиб бериш канали сифатида фойдаланган. Унинг сўзларига кўра, сўнгги уч йил ичида Одесса портларидан ҳарбий юкларни ташийдиган тахминан 8000 та кема ўтган, бу эса ушбу нишонларга қилинган ҳужумларни тушунтиради.
https://sputniknews.uz/20260815/odessa-nato-uchun-xormuz-bogoziga-aylandi--harbiy-ekspert-59719273.html
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россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, одесса, қора денгиз
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, одесса, қора денгиз
Россия Одесса портларидаги ҳарбий нишонларга зарба берди
Ҳужум мақсади — Украина Қуролли Кучларининг омборлари ва таъминот кемалари бўлган.
ТОШКЕНТ, 15 авг — Spurnik. Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари Одесса, Измаил ва Южний портларидаги ҳарбий иншоотларга узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида зарба берди.
Мудофаа вазирлигига кўра, қуйидаги объектлар нишонга олинган:
Южний портида УҚК учун мўлжалланган ёқилғи-мойлаш материаллари омбори;
Одеса портидаги ҳарбий техника сақланадиган омбор;
Одеса портида ҳарбий кемаларни кузатиб бориш учун фойдаланилган патруль кемаси;
Измаил портида УҚК учун ҳарбий юклар ва ёқилғини сақлаш, юклаш ва ташиш учун ишлатиладиган инфратузилма;
Душмандан фарқли ўлароқ, Россия Қуролли кучлари фақат ҳарбий иншоотларга зарба беради ва Киевда ҳам, бутун Украина ҳудудида ҳам ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир, дейилади хабарда.
Ташқи ишлар вазирлигининг махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошникнинг тушунтиришича, Украина Қуролли Кучлари денгиз йўлидан 24/7 қурол етказиб бериш канали сифатида фойдаланган. Унинг сўзларига кўра, сўнгги уч йил ичида Одесса портларидан ҳарбий юкларни ташийдиган тахминан 8000 та кема ўтган, бу эса ушбу нишонларга қилинган ҳужумларни тушунтиради.