Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260815/odessa-nato-uchun-xormuz-bogoziga-aylandi--harbiy-ekspert-59719273.html
Одесса НАТО учун "Хўрмуз бўғозига" айланди — ҳарбий эксперт
Одесса НАТО учун "Хўрмуз бўғозига" айланди — ҳарбий эксперт
Sputnik Ўзбекистон
Одесса портларининг блокланиши Ғарб учун кутилмаган зарба бўлди.Энди улар Украинага ҳарбий юкларни бошқа йўналишлар орқали ташишга мажбур. 15.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-15T11:20+0500
2026-08-15T11:23+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
одесса
нато
ҳарбий денгиз флоти
қора денгиз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_298:34:904:375_1920x0_80_0_0_08fc93a56e0b8690512ab4b2afa38fef.jpg
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Одесса НАТО учун Қора денгиздаги "Хўрмуз бўғозига" айланди, деди ҳарбий эксперт Александр Хроленко Sputnik билан суҳбатда.Одесса Ғарб учун ҳақиқат лаҳзасига айланди. Илгари улар фақат гегемон давлат денгиз блокадасини жорий этиши, кемаларга ҳужум қилиши ва мамлакатни денгиз транспортидан тушадиган даромадларининг бир қисмини йўқотишга мажбур қилиши мумкинлигига ишонишган. Шундай қилиб, менимча, Россия нафақат Одессани, балки Николаев, Одесса ва Дунай портларини ҳам Украина қирғоқ чизиғини блокировка қилишда жуда тўғри ҳаракат қилди. Биз НАТОнинг денгиз логистикаси ҳажм жиҳатидан энг муҳим эканлигини бир неча бор муҳокама қилган эдик, чунки ҳар бир қуруқ юк кемаси ўртача 100 000 тонна юк ташиши мумкин. Бу ўнлаб юк поездлари, алоҳида юк машиналари ҳақида гапирмаса ҳам бўлади.Ҳозир ушбу логистика блокланди ва денгиз портлари ва Дунай портларига, эътибор беринг, ҳар куни, кечаси Украина Қуролли Кучлари учун ҳарбий юкларни ташийдиган денгиз кемаларини нишонга олиб, мунтазам ҳужумлар давом этмоқда. Ва бу, албатта, кучли демилитаризация тактикаси. Албатта, Ғарб буни кутмаган эди. Ғарб буни кутмаганлиги ғалати туюлади, лекин Россия бу соҳада яна олға бормоқда ва ҳужумлар нафақат денгиз портларига, балки душманнинг қуруқликдаги электр, нефть ва газ иншоотларига ҳам берилмоқда. Буларнинг барчаси муҳим. Душман денгиз портларига юк еткзаиб беришда йўқотган имкониятларини Дунай дарёси орқали қоплашга ҳаракат қилганда, биз ушбу логистика элементларини ҳам блокировка қилишга ҳаракат қиламиз. Яъни, устувор вазифа Маякидаги кўприкларни - Маякидаги Днестр орқали ўтадиган кўприкни ва, албатта, Затокани вайрон қилишдир. Бу "ўлмас" кўприк аллақачон қисман вайрон қилинган, лекин автомобил йўл қисми ва темир йўл қисми ҳали ҳам ишламоқда. Менимча, бунга чек қўйиш вақти келди, деди мутахассис.
https://sputniknews.uz/20260721/voloxovskoe-nazorat-russia-59176157.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_364:30:837:385_1920x0_80_0_0_97707387c788b9c17a8ce8448bc530c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, одесса, нато, ҳарбий денгиз флоти, қора денгиз
россия, украина, одесса, нато, ҳарбий денгиз флоти, қора денгиз

Одесса НАТО учун "Хўрмуз бўғозига" айланди — ҳарбий эксперт

11:20 15.08.2026 (янгиланди: 11:23 15.08.2026)
© SputnikАлександр Хроленко, военный обозреватель
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Одесса портларининг блокланиши Ғарб учун кутилмаган зарба бўлди.Энди улар Украинага ҳарбий юкларни бошқа йўналишлар орқали ташишга мажбур.
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Одесса НАТО учун Қора денгиздаги "Хўрмуз бўғозига" айланди, деди ҳарбий эксперт Александр Хроленко Sputnik билан суҳбатда.

Одесса Ғарб учун ҳақиқат лаҳзасига айланди. Илгари улар фақат гегемон давлат денгиз блокадасини жорий этиши, кемаларга ҳужум қилиши ва мамлакатни денгиз транспортидан тушадиган даромадларининг бир қисмини йўқотишга мажбур қилиши мумкинлигига ишонишган.
Шундай қилиб, менимча, Россия нафақат Одессани, балки Николаев, Одесса ва Дунай портларини ҳам Украина қирғоқ чизиғини блокировка қилишда жуда тўғри ҳаракат қилди.

Бу шундай кўлам ва сифат билан ташкил этилганки, у НАТО учун Қора денгиз "Ҳормузи"га, стратегик қирғин ва шармандалик зонасига айланган. Энди Украинага денгиз орқали қурол етказиб берадиган собиқ "дон йўлаклари" мутлақ блокланган.

Биз НАТОнинг денгиз логистикаси ҳажм жиҳатидан энг муҳим эканлигини бир неча бор муҳокама қилган эдик, чунки ҳар бир қуруқ юк кемаси ўртача 100 000 тонна юк ташиши мумкин. Бу ўнлаб юк поездлари, алоҳида юк машиналари ҳақида гапирмаса ҳам бўлади.
Ҳозир ушбу логистика блокланди ва денгиз портлари ва Дунай портларига, эътибор беринг, ҳар куни, кечаси Украина Қуролли Кучлари учун ҳарбий юкларни ташийдиган денгиз кемаларини нишонга олиб, мунтазам ҳужумлар давом этмоқда. Ва бу, албатта, кучли демилитаризация тактикаси.

Албатта, Ғарб буни кутмаган эди. Ғарб буни кутмаганлиги ғалати туюлади, лекин Россия бу соҳада яна олға бормоқда ва ҳужумлар нафақат денгиз портларига, балки душманнинг қуруқликдаги электр, нефть ва газ иншоотларига ҳам берилмоқда. Буларнинг барчаси муҳим.
Душман денгиз портларига юк еткзаиб беришда йўқотган имкониятларини Дунай дарёси орқали қоплашга ҳаракат қилганда, биз ушбу логистика элементларини ҳам блокировка қилишга ҳаракат қиламиз.

Яъни, устувор вазифа Маякидаги кўприкларни - Маякидаги Днестр орқали ўтадиган кўприкни ва, албатта, Затокани вайрон қилишдир. Бу "ўлмас" кўприк аллақачон қисман вайрон қилинган, лекин автомобил йўл қисми ва темир йўл қисми ҳали ҳам ишламоқда. Менимча, бунга чек қўйиш вақти келди, деди мутахассис.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Волоховское назоратга олинди, Одесса портларига зарба берилди — Россия Мудофаа вазирлиги
21 Июл, 17:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0