Одесса НАТО учун "Хўрмуз бўғозига" айланди — ҳарбий эксперт
11:20 15.08.2026 (янгиланди: 11:23 15.08.2026)
© SputnikАлександр Хроленко, военный обозреватель
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Одесса портларининг блокланиши Ғарб учун кутилмаган зарба бўлди.Энди улар Украинага ҳарбий юкларни бошқа йўналишлар орқали ташишга мажбур.
ТОШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Одесса НАТО учун Қора денгиздаги "Хўрмуз бўғозига" айланди, деди ҳарбий эксперт Александр Хроленко Sputnik билан суҳбатда.
Одесса Ғарб учун ҳақиқат лаҳзасига айланди. Илгари улар фақат гегемон давлат денгиз блокадасини жорий этиши, кемаларга ҳужум қилиши ва мамлакатни денгиз транспортидан тушадиган даромадларининг бир қисмини йўқотишга мажбур қилиши мумкинлигига ишонишган.
Одесса Ғарб учун ҳақиқат лаҳзасига айланди. Илгари улар фақат гегемон давлат денгиз блокадасини жорий этиши, кемаларга ҳужум қилиши ва мамлакатни денгиз транспортидан тушадиган даромадларининг бир қисмини йўқотишга мажбур қилиши мумкинлигига ишонишган.
Шундай қилиб, менимча, Россия нафақат Одессани, балки Николаев, Одесса ва Дунай портларини ҳам Украина қирғоқ чизиғини блокировка қилишда жуда тўғри ҳаракат қилди.
Бу шундай кўлам ва сифат билан ташкил этилганки, у НАТО учун Қора денгиз "Ҳормузи"га, стратегик қирғин ва шармандалик зонасига айланган. Энди Украинага денгиз орқали қурол етказиб берадиган собиқ "дон йўлаклари" мутлақ блокланган.
Биз НАТОнинг денгиз логистикаси ҳажм жиҳатидан энг муҳим эканлигини бир неча бор муҳокама қилган эдик, чунки ҳар бир қуруқ юк кемаси ўртача 100 000 тонна юк ташиши мумкин. Бу ўнлаб юк поездлари, алоҳида юк машиналари ҳақида гапирмаса ҳам бўлади.
Ҳозир ушбу логистика блокланди ва денгиз портлари ва Дунай портларига, эътибор беринг, ҳар куни, кечаси Украина Қуролли Кучлари учун ҳарбий юкларни ташийдиган денгиз кемаларини нишонга олиб, мунтазам ҳужумлар давом этмоқда. Ва бу, албатта, кучли демилитаризация тактикаси.
Албатта, Ғарб буни кутмаган эди. Ғарб буни кутмаганлиги ғалати туюлади, лекин Россия бу соҳада яна олға бормоқда ва ҳужумлар нафақат денгиз портларига, балки душманнинг қуруқликдаги электр, нефть ва газ иншоотларига ҳам берилмоқда. Буларнинг барчаси муҳим.
Албатта, Ғарб буни кутмаган эди. Ғарб буни кутмаганлиги ғалати туюлади, лекин Россия бу соҳада яна олға бормоқда ва ҳужумлар нафақат денгиз портларига, балки душманнинг қуруқликдаги электр, нефть ва газ иншоотларига ҳам берилмоқда. Буларнинг барчаси муҳим.
Душман денгиз портларига юк еткзаиб беришда йўқотган имкониятларини Дунай дарёси орқали қоплашга ҳаракат қилганда, биз ушбу логистика элементларини ҳам блокировка қилишга ҳаракат қиламиз.
Яъни, устувор вазифа Маякидаги кўприкларни - Маякидаги Днестр орқали ўтадиган кўприкни ва, албатта, Затокани вайрон қилишдир. Бу "ўлмас" кўприк аллақачон қисман вайрон қилинган, лекин автомобил йўл қисми ва темир йўл қисми ҳали ҳам ишламоқда. Менимча, бунга чек қўйиш вақти келди, деди мутахассис.
Яъни, устувор вазифа Маякидаги кўприкларни - Маякидаги Днестр орқали ўтадиган кўприкни ва, албатта, Затокани вайрон қилишдир. Бу "ўлмас" кўприк аллақачон қисман вайрон қилинган, лекин автомобил йўл қисми ва темир йўл қисми ҳали ҳам ишламоқда. Менимча, бунга чек қўйиш вақти келди, деди мутахассис.