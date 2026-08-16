https://sputniknews.uz/20260816/israel-hezbollah-lebanon-zarbalar-59735741.html
Исроил ва “Ҳизбуллоҳ” ўртасида яна кескинлик: Ливанга зарбаларда 11 киши ҳалок бўлди
Исроил ва “Ҳизбуллоҳ” ўртасида яна кескинлик: Ливанга зарбаларда 11 киши ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Исроил Ливан жанубига зарбалар берди. 11 киши ҳалок бўлди. Тель-Авив ҳужумни “Ҳизбуллоҳ” дрони уч нафар Исроил ҳарбийсини яралаганига жавоб деб атади.
2026-08-16T14:39+0500
2026-08-16T14:39+0500
2026-08-16T14:46+0500
дунё янгиликлари
дунёда
ҳалок бўлди
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/10/59735575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be8eb533246156bd22644d6c6db7a3e5.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Исроил авиациясининг Ливан жанубига берган зарбалари оқибатида 11 киши ҳалок бўлди, камида 19 киши яраланди. Бу сўнгги икки ойдаги нисбатан тинч даврдан кейинги энг йирик қурбонларга олиб келган ҳужумлардан бири бўлди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Маълумотларга кўра, Ансар қишлоғида уйга берилган зарбада етти киши, жумладан, уч бола ва икки аёл ҳалок бўлган. Дейр-эз-Заҳранида яна тўрт киши қурбон бўлди. Ансардаги уй тўлиқ вайрон бўлган.Исроил томони эса зарбалар “Ҳизбуллоҳ” инфратузилмасига қаратилганини билдирди. Бундан аввал ҳаракатнинг портловчи дрони Ливан жанубидаги Исроил ҳарбийларига ҳужум қилиб, уч нафар аскарни оғир яралаган.Ливан президенти Жозеф Аун ва бош вазир Наваф Салам ҳужумларни қоралади. Аун зарбалар АҚШ иштирокида олиб борилаётган музокаралар ва рамкавий келишув амалга оширилишига хавф туғдираётганини айтди.Можаро қандай бошланган?Ливандаги ҳозирги кескинлик 2 мартда кучайган. “Ҳизбуллоҳ” АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши операцияси ва Эрон олий раҳбари Али Хоманеий ҳалок бўлганидан кейин Исроилга қарши фаол жанговар ҳаракатларни қайта бошлади. Бунга жавобан Исроил Бейрут атрофи, Ливан жануби ва шарқига кенг кўламли зарбалар берди ҳамда жанубдаги ҳудудларни эгаллади.19 июнда Исроил ва “Ҳизбуллоҳ” ўртасида ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришилди. Кейинги рамкавий режа Исроил қўшинларининг босқичма-босқич чиқиб кетишини “Ҳизбуллоҳ”нинг қуролсизлантирилиши ва жануб назоратининг Ливан армиясига ўтиши билан боғлайди. “Ҳизбуллоҳ” эса Исроил қўшинлари чиқиб кетмасидан туриб қуролсизланишни муҳокама қилишни рад этмоқда.Ливан расмий маълумотларига кўра, 2 мартдан бери мамлакатдаги жанговар ҳаракатлар оқибатида 4,3 мингдан зиёд киши ҳалок бўлган.
https://sputniknews.uz/20260613/aqsh-va-eron-kelishuviga-oz-qolganda-isroil-livanga-hujum-elon-qildi-58316786.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/10/59735575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27705841334e51f1a87428bf320fb6bd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, ҳалок бўлди, ақш – эрон можароси
дунё янгиликлари, дунёда, ҳалок бўлди, ақш – эрон можароси
Исроил ва “Ҳизбуллоҳ” ўртасида яна кескинлик: Ливанга зарбаларда 11 киши ҳалок бўлди
14:39 16.08.2026 (янгиланди: 14:46 16.08.2026)
Ливан жанубида Исроил авиацияси зарбалари оқибатида камида 11 киши ҳалок бўлди. Тель-Авив ҳужумларни “Ҳизбуллоҳ”нинг Исроил ҳарбийларига зарбасига жавоб деб атади.
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
Исроил авиациясининг Ливан жанубига берган зарбалари оқибатида 11 киши ҳалок бўлди, камида 19 киши яраланди. Бу сўнгги икки ойдаги нисбатан тинч даврдан кейинги энг йирик қурбонларга олиб келган ҳужумлардан бири бўлди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Маълумотларга кўра, Ансар қишлоғида уйга берилган зарбада етти киши, жумладан, уч бола ва икки аёл ҳалок бўлган. Дейр-эз-Заҳранида яна тўрт киши қурбон бўлди. Ансардаги уй тўлиқ вайрон бўлган.
Исроил томони эса зарбалар “Ҳизбуллоҳ” инфратузилмасига қаратилганини билдирди. Бундан аввал ҳаракатнинг портловчи дрони Ливан жанубидаги Исроил ҳарбийларига ҳужум қилиб, уч нафар аскарни оғир яралаган.
Исроил армияси Ансарда “Радван” махсус бўлинмаси қўмондони Али Самир ал-Ҳож Ҳасан ҳам йўқ қилинганини маълум қилди. Тель-Авивга кўра, ҳалок бўлган тинч аҳоли зарба нишони бўлмаган.
Ливан президенти Жозеф Аун ва бош вазир Наваф Салам ҳужумларни қоралади. Аун зарбалар АҚШ иштирокида олиб борилаётган музокаралар ва рамкавий келишув амалга оширилишига хавф туғдираётганини айтди.
Ливандаги ҳозирги кескинлик 2 мартда кучайган. “Ҳизбуллоҳ” АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши операцияси ва Эрон олий раҳбари Али Хоманеий ҳалок бўлганидан кейин Исроилга қарши фаол жанговар ҳаракатларни қайта бошлади. Бунга жавобан Исроил Бейрут атрофи, Ливан жануби ва шарқига кенг кўламли зарбалар берди ҳамда жанубдаги ҳудудларни эгаллади.
19 июнда Исроил ва “Ҳизбуллоҳ” ўртасида ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришилди. Кейинги рамкавий режа Исроил қўшинларининг босқичма-босқич чиқиб кетишини “Ҳизбуллоҳ”нинг қуролсизлантирилиши ва жануб назоратининг Ливан армиясига ўтиши билан боғлайди. “Ҳизбуллоҳ” эса Исроил қўшинлари чиқиб кетмасидан туриб қуролсизланишни муҳокама қилишни рад этмоқда.
Ливан расмий маълумотларига кўра, 2 мартдан бери мамлакатдаги жанговар ҳаракатлар оқибатида 4,3 мингдан зиёд киши ҳалок бўлган.