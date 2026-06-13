АҚШ ва Эрон келишувига оз қолганда Исроил Ливанга ҳужум эълон қилди
17:46 13.06.2026 (янгиланди: 19:51 13.06.2026)
© AP Photo / Maya AlleruzzoПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Oбуна бўлиш
АҚШ ва Эрон тинчлик сулҳи — Исроил бош вазирига катта зарба бўлади. Нетаньяху урушнинг бундай тугашини кутмаган эди.
ТОШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф 13 июнь куни АҚШ-Ерон келишуви 24 соат ичида якунланиши мумкинлигини маълум қилди.
"Биз тинчлик келишувига ҳар қачонгидан ҳам яқинлашдик. Шартнома кейинги 24 соат ичида якунланиши кутилаётганини ҳисобга олсак, Покистон дарҳол тинчлик келишувининг электрон имзосини олишга, ундан кейин эса келаси ҳафта техник даражадаги музокараларга тайёргарлик кўрмоқда", деб ёзди Шариф “Х” ижтимоий тармоғида.
Пайшанба куни АҚШ президенти Доналд Трамп журналистларга Эрон билан келишув меморандуми имзолашни маъқуллаганини айтган эди. Келишув шу ҳафта охирида Европада имзоланиши мумкин.
Ушбу хабарлар фонида Исроил армияси Ливан жанубидаги 20 та шаҳар аҳолисидан ҳарбий операциялар бошланишидан олдин дарҳол уйларини тарк этишларини ва Заҳрани дарёсининг шимолига кўчиб ўтишларини талаб қилди.
"Хавфсизлигингиз учун дарҳол уйларингизни тарк этиб, Заҳрани дарёсининг шимолига йўл олишингиз керак. Ушбу огоҳлантириш Дейр аз-Заҳрани, Нумеирия, Шарқия, Доуеир, Ҳароуф, Ҳаббуш, Кфар Жуз, Забдин, Набатия ал-Таҳта, Набатия ал-Фавқа, Кфар Румман, Маҳмудия, Сажд, Райҳон, Армата, Кфарҳоуна, Млиҳ, Лоуайза, Жаржуа ва Араб Салим аҳолисига тегишли", деб ёзган Қуролли кучлар вакили Авичаи Адраи Х тармоғида.
Исроил олдин ҳам Ливан жануби ва Байрутнинг жанубий чекка ҳудудларига зарбалар беришдан олдин шунга ўхшаш огоҳлантиришларни берган эди. Бундай билдиришномалардан сўнг, Исроил самолётлари одатда огоҳлантиришларда кўрсатилган ҳудудларга катта зарбалар берди.
Олдинроқ АҚШда жойлашган, Axios нашри Нетаньяху АҚШ президентининг Эрон билан музокаралар ҳақидаги баёнотидан ҳайратда қолгани ҳақида ёзган эди.
Олдинроқ АҚШда жойлашган, Axios нашри Нетаньяху АҚШ президентининг Эрон билан музокаралар ҳақидаги баёнотидан ҳайратда қолгани ҳақида ёзган эди.
Нетаняху Трамп билан ушбу урушни бошлаганида, унинг бундайтугашини тасаввур ҳам қилмаган эди. Бу Исроил бош вазирига катта зарба бўлади, деб ёзган эди нашр.
Шу сабабли ҳам Вашингтонда кўпчиллик Нетаняху тинчлик келишувига тўсқинлик қилиши мумкин, деб ҳисоблайди.
Шу сабабли ҳам Вашингтонда кўпчиллик Нетаняху тинчлик келишувига тўсқинлик қилиши мумкин, деб ҳисоблайди.