Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260613/aqsh-va-eron-kelishuviga-oz-qolganda-isroil-livanga-hujum-elon-qildi-58316786.html
АҚШ ва Эрон келишувига оз қолганда Исроил Ливанга ҳужум эълон қилди
АҚШ ва Эрон келишувига оз қолганда Исроил Ливанга ҳужум эълон қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ ва Эрон тинчлик сулҳи — Исроил бош вазирига катта зарба бўлади. Нетаньяху урушнинг бундай тугашини кутмаган эди. 13.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-13T17:46+0500
2026-06-13T19:51+0500
эрон
ақш
исроил
ливан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/11/47996178_89:447:2936:2048_1920x0_80_0_0_729621d0a27314409cd74dfe04e034e4.jpg
ТОШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф 13 июнь куни АҚШ-Ерон келишуви 24 соат ичида якунланиши мумкинлигини маълум қилди.Пайшанба куни АҚШ президенти Доналд Трамп журналистларга Эрон билан келишув меморандуми имзолашни маъқуллаганини айтган эди. Келишув шу ҳафта охирида Европада имзоланиши мумкин.Ушбу хабарлар фонида Исроил армияси Ливан жанубидаги 20 та шаҳар аҳолисидан ҳарбий операциялар бошланишидан олдин дарҳол уйларини тарк этишларини ва Заҳрани дарёсининг шимолига кўчиб ўтишларини талаб қилди.Исроил олдин ҳам Ливан жануби ва Байрутнинг жанубий чекка ҳудудларига зарбалар беришдан олдин шунга ўхшаш огоҳлантиришларни берган эди. Бундай билдиришномалардан сўнг, Исроил самолётлари одатда огоҳлантиришларда кўрсатилган ҳудудларга катта зарбалар берди.Олдинроқ АҚШда жойлашган, Axios нашри Нетаньяху АҚШ президентининг Эрон билан музокаралар ҳақидаги баёнотидан ҳайратда қолгани ҳақида ёзган эди.Нетаняху Трамп билан ушбу урушни бошлаганида, унинг бундайтугашини тасаввур ҳам қилмаган эди. Бу Исроил бош вазирига катта зарба бўлади, деб ёзган эди нашр. Шу сабабли ҳам Вашингтонда кўпчиллик Нетаняху тинчлик келишувига тўсқинлик қилиши мумкин, деб ҳисоблайди.
https://sputniknews.uz/20260612/eron-aqsh-58300756.html
эрон
ливан
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/11/47996178_438:443:2577:2048_1920x0_80_0_0_57f65eeebac2934f58e25d4cccad441d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
эрон, ақш, исроил, ливан
эрон, ақш, исроил, ливан

АҚШ ва Эрон келишувига оз қолганда Исроил Ливанга ҳужум эълон қилди

17:46 13.06.2026 (янгиланди: 19:51 13.06.2026)
© AP Photo / Maya AlleruzzoПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Oбуна бўлиш
АҚШ ва Эрон тинчлик сулҳи — Исроил бош вазирига катта зарба бўлади. Нетаньяху урушнинг бундай тугашини кутмаган эди.
ТОШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф 13 июнь куни АҚШ-Ерон келишуви 24 соат ичида якунланиши мумкинлигини маълум қилди.
"Биз тинчлик келишувига ҳар қачонгидан ҳам яқинлашдик. Шартнома кейинги 24 соат ичида якунланиши кутилаётганини ҳисобга олсак, Покистон дарҳол тинчлик келишувининг электрон имзосини олишга, ундан кейин эса келаси ҳафта техник даражадаги музокараларга тайёргарлик кўрмоқда", деб ёзди Шариф “Х” ижтимоий тармоғида.
Пайшанба куни АҚШ президенти Доналд Трамп журналистларга Эрон билан келишув меморандуми имзолашни маъқуллаганини айтган эди. Келишув шу ҳафта охирида Европада имзоланиши мумкин.
Ушбу хабарлар фонида Исроил армияси Ливан жанубидаги 20 та шаҳар аҳолисидан ҳарбий операциялар бошланишидан олдин дарҳол уйларини тарк этишларини ва Заҳрани дарёсининг шимолига кўчиб ўтишларини талаб қилди.
"Хавфсизлигингиз учун дарҳол уйларингизни тарк этиб, Заҳрани дарёсининг шимолига йўл олишингиз керак. Ушбу огоҳлантириш Дейр аз-Заҳрани, Нумеирия, Шарқия, Доуеир, Ҳароуф, Ҳаббуш, Кфар Жуз, Забдин, Набатия ал-Таҳта, Набатия ал-Фавқа, Кфар Румман, Маҳмудия, Сажд, Райҳон, Армата, Кфарҳоуна, Млиҳ, Лоуайза, Жаржуа ва Араб Салим аҳолисига тегишли", деб ёзган Қуролли кучлар вакили Авичаи Адраи Х тармоғида.
Исроил олдин ҳам Ливан жануби ва Байрутнинг жанубий чекка ҳудудларига зарбалар беришдан олдин шунга ўхшаш огоҳлантиришларни берган эди. Бундай билдиришномалардан сўнг, Исроил самолётлари одатда огоҳлантиришларда кўрсатилган ҳудудларга катта зарбалар берди.

Олдинроқ АҚШда жойлашган, Axios нашри Нетаньяху АҚШ президентининг Эрон билан музокаралар ҳақидаги баёнотидан ҳайратда қолгани ҳақида ёзган эди.
Нетаняху Трамп билан ушбу урушни бошлаганида, унинг бундайтугашини тасаввур ҳам қилмаган эди. Бу Исроил бош вазирига катта зарба бўлади, деб ёзган эди нашр.

Шу сабабли ҳам Вашингтонда кўпчиллик Нетаняху тинчлик келишувига тўсқинлик қилиши мумкин, деб ҳисоблайди.
Флаги Ирана и США - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.06.2026
Эрон АҚШ билан тинчлик битими бандларини очиқлади
Кеча, 15:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0