Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260612/eron-aqsh-58300756.html
Эрон АҚШ билан тинчлик битими бандларини очиқлади
Эрон АҚШ билан тинчлик битими бандларини очиқлади
Sputnik Ўзбекистон
Келишув лойиҳаси урушни зудлик билан тугатиш, АҚШ қўшинларини олиб чиқиш, Эрон ишларига аралашмаслик, денгиз қамалини бекор қилиш кабиларни ўз ичига олади. 12.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-12T15:11+0500
2026-06-12T15:54+0500
дунёда
дунё янгиликлари
эрон
ақш – эрон можароси
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58301683_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_ce88388495d15a40c98fd15e54bfbfe1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Эрон ва АҚШ ўртасидаги келишув меморандуми лойиҳаси эълон қилинди.Эроннинг “Mehr” агентлиги хабарига кўра, ҳужжат 14 та банддан иборат.Лойиҳа, жумладан, қуйидагиларни ўз ичига олади:60 кун ичида томонлар ядро масаласи бўйича якуний келишувга эришиш учун музокаралар олиб боради.11 июн куни АҚШ президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Теҳрон урушни тугатиш тўғрисида келишиб олгани ва фақат шартномани имзолаш қолганини маълум қилди.“Тез орада имзолаймиз. Ҳужжатлар якуний тайёргарлик босқичида”, - деди у. Шунингдек, Оқ уй раҳбари келишув имзоланиши шу ҳафта охирида содир бўлиши мумкинлигини таъкидлади.Кейинчалик Эрон ТИВ вакили Исмоил Бақоий АҚШ билан тинчлик шартномаси матни устида иш асосий бандлар бўйича деярли якунланганини айтди.
https://sputniknews.uz/20260611/aqsh-eron-58267468.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0c/58301683_204:0:2871:2000_1920x0_80_0_0_ead259186aac44a2a7cf5b8de0a1a508.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, эрон, ақш – эрон можароси, ақш
дунёда, дунё янгиликлари, эрон, ақш – эрон можароси, ақш

Эрон АҚШ билан тинчлик битими бандларини очиқлади

15:11 12.06.2026 (янгиланди: 15:54 12.06.2026)
© AP Photo / Ryan MurphyФлаги Ирана и США
Флаги Ирана и США - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Oбуна бўлиш
Келишув лойиҳаси урушни зудлик билан тугатиш, АҚШ қўшинларини олиб чиқиш, Эрон ишларига аралашмаслик, денгиз қамалини бекор қилиш кабиларни ўз ичига олади.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Эрон ва АҚШ ўртасидаги келишув меморандуми лойиҳаси эълон қилинди.

Эроннинг “Mehr” агентлиги хабарига кўра, ҳужжат 14 та банддан иборат.

Лойиҳа, жумладан, қуйидагиларни ўз ичига олади:
Барча фронтларда, жумладан, Ливанда ҳарбий ҳаракатлар зудлик билан ва тўлиқ тўхтатилади;
АҚШ Эрон суверенитетини ҳурмат қилади ва ички ишларига аралашмайди;
30 кун ичида денгиз қамали тўлиқ бекор қилинади;
АҚШ қўшинлари Эрон билан чегарадош ҳудудлардан олиб чиқилади;
Ҳўрмуз бўғози 30 кун ичида Эрон шартлари асосида қайта очилади;
Эрон нефти ва нефть-кимё маҳсулотларига киритилган санкциялар бекор қилинади;
АҚШ ва иттифоқчилар Эронни тиклаш учун камида 300 млрд долларлик дастур тақдим этади;
Эрон ўз навбатида Ядро қуролини тарқатмаслик тўғрисидаги шартнома доирасида ядро қуроли ишлаб чиқармаслик мажбуриятини тасдиқлайди;
Музокаралар бошланганидан сўнг АҚШ музлатилган активларнинг 12 млрд долларни қайтаради;
Музокаралар давомида янги санкциялар жорий этилмайди;
Якуний келишув БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюцияси билан тасдиқланади.
60 кун ичида томонлар ядро масаласи бўйича якуний келишувга эришиш учун музокаралар олиб боради.
11 июн куни АҚШ президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Теҳрон урушни тугатиш тўғрисида келишиб олгани ва фақат шартномани имзолаш қолганини маълум қилди.
“Тез орада имзолаймиз. Ҳужжатлар якуний тайёргарлик босқичида”, - деди у.
Шунингдек, Оқ уй раҳбари келишув имзоланиши шу ҳафта охирида содир бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Кейинчалик Эрон ТИВ вакили Исмоил Бақоий АҚШ билан тинчлик шартномаси матни устида иш асосий бандлар бўйича деярли якунланганини айтди.
Эсминец USS Michael Murphy (DDG 112) запускает крылатые ракеты Томагавк по нескольким целям в Иране - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
Сулҳ тугадими? АҚШ ва Эрон урушни қайта бошлади
Кеча, 12:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0