https://sputniknews.uz/20260611/aqsh-eron-58267468.html
Сулҳ тугадими? АҚШ ва Эрон урушни қайта бошлади
Сулҳ тугадими? АҚШ ва Эрон урушни қайта бошлади
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Эрон ҳудудидаги кузатиш ва алоқа воситалари, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларига зарба берганини тасдиқлади.Эрон бунга жавобан АҚШнинг Яқин Шарқ минтақасидаги АҚШ базаларида 18 та нишонга ҳужум қилганини билдирди. Хусусан, Баҳрайн, Кувайтдаги АҚШ базаларига зарба берилган.
2026-06-11T12:26+0500
2026-06-11T12:26+0500
2026-06-11T12:26+0500
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ақш – эрон можароси
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ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. АҚШ ва Эрон Қуролли кучлари яна бир-бирига зарба берди.АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги президент Дональд Трамп буйруғи билан Эронга зарба берганини маълум қилди.Эрон ОАВ Бандар Аббос, Сирик, Қешм ва Ҳангом оролида портлашлар эшитилганини ёзди.АҚШ Эрон ҳудудидаги кузатиш ва алоқа воситалари, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларига зарба берганини тасдиқлади.Эрон бунга жавобан АҚШнинг Яқин Шарқ минтақасидаги АҚШ базаларида 18 та нишонга ҳужум қилганини билдирди. Хусусан, Баҳрайн, Кувайтдаги АҚШ базаларига зарба берилган.Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Американинг Иорданиядаги Ал-Азроқ авиабазасига муваффақиятли ҳужум уюштиргани ва АҚШ ҚКнинг қирувчи самолётларини яксон қилганини маълум қилди.Шу билан бирга, Эрон Ҳўрмуз бўғози барча кемалар учун ёпилганини эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20260610/eron-aqsh-58246132.html
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CША и Иран обменялись мощными ударами на Ближнем Востоке из-за после инцидента с американским вертолётом Apache
Sputnik Ўзбекистон
CША и Иран обменялись мощными ударами на Ближнем Востоке из-за после инцидента с американским вертолётом Apache
2026-06-11T12:26+0500
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дунёда, дунё янгиликлари, ақш, эрон, ақш – эрон можароси
дунёда, дунё янгиликлари, ақш, эрон, ақш – эрон можароси
Сулҳ тугадими? АҚШ ва Эрон урушни қайта бошлади
Ҳўрмуз бўғози устида Американинг “Apache” вертолёти уриб туширилгандан можаро яна авж олди.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. АҚШ ва Эрон Қуролли кучлари яна бир-бирига зарба берди.
АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги президент Дональд Трамп буйруғи билан Эронга зарба берганини маълум қилди.
Эрон ОАВ Бандар Аббос, Сирик, Қешм ва Ҳангом оролида портлашлар эшитилганини ёзди.
АҚШ Эрон ҳудудидаги кузатиш ва алоқа воситалари, ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларига зарба берганини тасдиқлади.
Эрон бунга жавобан АҚШнинг Яқин Шарқ минтақасидаги АҚШ базаларида 18 та нишонга ҳужум қилганини билдирди. Хусусан, Баҳрайн, Кувайтдаги АҚШ базаларига зарба берилган.
Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Американинг Иорданиядаги Ал-Азроқ авиабазасига муваффақиятли ҳужум уюштиргани ва АҚШ ҚКнинг қирувчи самолётларини яксон қилганини маълум қилди.
Шу билан бирга, Эрон Ҳўрмуз бўғози барча кемалар учун ёпилганини эълон қилди.