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https://sputniknews.uz/20260610/eron-aqsh-58246132.html
Эрон ТИВ АҚШ ҳарбийларини Яқин Шарқ мамлакатларини тарк этишга чақирди
Эрон ТИВ АҚШ ҳарбийларини Яқин Шарқ мамлакатларини тарк этишга чақирди
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Аввалроқ АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги Ҳўрмуз бўғози устида Американинг “Apache” вертолёти уриб туширилгандан кейин Эронга зарба берганини маълум қилганди. Бунга жавобан Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Американинг Яқин Шарқдаги базаларига ҳужум қилди.
2026-06-10T12:28+0500
2026-06-10T12:28+0500
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ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи АҚШни ўзининг ҳарбий хизматчиларини Яқин Шарқ мамлакатларидан олиб чиқишга чақирди.Аввалроқ АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги Ҳўрмуз бўғози устида Американинг “Apache” вертолёти уриб туширилгандан кейин Эронга зарба берганини маълум қилганди. Бунга жавобан Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Американинг Яқин Шарқдаги базаларига ҳужум қилди.
https://sputniknews.uz/20260608/eron-isroil-58186390.html
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дунёда, дунё янгиликлари, ақш, эрон, ақш – эрон можароси
дунёда, дунё янгиликлари, ақш, эрон, ақш – эрон можароси

Эрон ТИВ АҚШ ҳарбийларини Яқин Шарқ мамлакатларини тарк этишга чақирди

12:28 10.06.2026
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Эрон бирон-бир ҳужум ёки таҳдидни жавобсиз қолдирмаслигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи АҚШни ўзининг ҳарбий хизматчиларини Яқин Шарқ мамлакатларидан олиб чиқишга чақирди.
“Бизнинг қуролли кучларимиз бирон-бир ҳужум ёки таҳдидни жавобсиз қолдирмайди. Агар хавфсизликда бўлишни истасангиз, минтақамизни тарк этинг”, - дея ёзди у X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Аввалроқ АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги Ҳўрмуз бўғози устида Американинг “Apache” вертолёти уриб туширилгандан кейин Эронга зарба берганини маълум қилганди. Бунга жавобан Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Американинг Яқин Шарқдаги базаларига ҳужум қилди.
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