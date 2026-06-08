https://sputniknews.uz/20260608/eron-isroil-58186390.html
Эрон ва Исроил ўртасидаги вазият кескинлашгани ҳақида нималар маълум
Эрон ва Исроил ўртасидаги вазият кескинлашгани ҳақида нималар маълум
Sputnik Ўзбекистон
Эрон Қуролли кучлари қўмондонлигининг маълум қилишича, Исроил Ливанга ҳужум қилишни бас қилиши шарт, акс ҳолда “янада қақшатқич зарбаларга” рўбаро бўлади. “Ҳотам ал-Анбия” марказий штаби бошлиғи Али Абдуллоҳийнинг сўзларига кўра, зарбалар Исроилнинг минтақадаги иттифоқчиларига ҳам берилиши мумкин.
2026-06-08T10:13+0500
2026-06-08T10:13+0500
2026-06-08T10:53+0500
дунё янгиликлари
дунёда
эрон
ақш – эрон можароси
исроил
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58187668_0:87:1667:1025_1920x0_80_0_0_49502e238fca55f738057f21d766236c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Вақтинчалик сулҳ давом этаётган бир пайтда Эрон ва Исроил бир-бирига зарба берди.Эрон Қуролли кучлари қўмондонлигининг маълум қилишича, Исроил Ливанга ҳужум қилишни бас қилиши шарт, акс ҳолда “янада қақшатқич зарбаларга” рўбаро бўлади. “Ҳотам ал-Анбия” марказий штаби бошлиғи Али Абдуллоҳийнинг сўзларига кўра, зарбалар Исроилнинг минтақадаги иттифоқчиларига ҳам берилиши мумкин.Маълумотларга кўра, Эрон Ливан ҳудудига зарба бериш учун фойдаланилган Рамат-Давид авиабазасига ҳужум қилган.Эрон парлементи спикери Муҳаммад Боқир Қолибофнинг сўзларига кўра, Исроилнинг Байрутни ўққа тутиши АҚШ ва Исроилнинг ўт очишни тўхтатиш режимига амал қилиш нияти йўқлигини англатади.Исроил Эрон томондан учирилган ҳамма ракеталарни тутиб олганини маълум қилди ва жавоб зарбаларини йўллади.ОАВ Эроннинг Теҳрон, Табриз ва Исфаҳон ҳудудларида портлаш рўй бергани ҳақида ёзмоқда.АҚШ президенти Дональд Трапм Исроилга берилган зарбалардан кейин музокараларга қайтиш кераклиги ва бу кескинлик Теҳрон ва Вашингтон ўртасидаги эҳтимолий битимни барбод қилмаслигига умид билдирди.Шунингдек, Трамп Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяхунинг Теҳрон ва Вашингтон тузиладиган ҳар қандай битимни қабул қилишга тўғри келишини маълум қилди.“Унинг танлови бўлмайди. Мен қарор қабул қиламан. Мен барча қарорларни қабул қиламан. У уларни қабул қилмайди”, - деди АҚШ раҳбари “Financial Times” газетасига берган интервьюсида.
https://sputniknews.uz/20260602/trump-netanyahu-noshukurlik-ayblov-58028867.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58187668_93:0:1574:1111_1920x0_80_0_0_5d4baf027e4f4605772cc98b67508755.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, эрон, ақш – эрон можароси, исроил, ақш
дунё янгиликлари, дунёда, эрон, ақш – эрон можароси, исроил, ақш
Эрон ва Исроил ўртасидаги вазият кескинлашгани ҳақида нималар маълум
10:13 08.06.2026 (янгиланди: 10:53 08.06.2026)
Эрон Ливан ҳудудига зарба бериш учун фойдаланилган Рамат-Давид авиабазасига ҳужум қилган, Исроил ҳам жавоб қайтарди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Вақтинчалик сулҳ давом этаётган бир пайтда Эрон ва Исроил бир-бирига зарба берди.
Эрон Қуролли кучлари қўмондонлигининг маълум қилишича, Исроил Ливанга ҳужум қилишни бас қилиши шарт, акс ҳолда “янада қақшатқич зарбаларга” рўбаро бўлади. “Ҳотам ал-Анбия” марказий штаби бошлиғи Али Абдуллоҳийнинг сўзларига кўра, зарбалар Исроилнинг минтақадаги иттифоқчиларига ҳам берилиши мумкин.
“Эрон Ислом Республикаси бир неча марта ўт очишни тўхтатиш режимини бузилишига ва Ливанга қарши тажовузкорликка тоқат қилмаслигини билдирган. Бугун кечқурун тажовузкорлар ўз жавобини олди. Бу жавоб – уларнинг ёвузликларини бас қилиши зарурлиги ҳақида огоҳлантириш”, - дея ёзди Х ижтимоий тармоғида Эрон олий раҳбарининг ҳарбий маслаҳатчиси Муҳсин Ризоий.
Маълумотларга кўра, Эрон Ливан ҳудудига зарба бериш учун фойдаланилган Рамат-Давид авиабазасига ҳужум қилган.
Эрон парлементи спикери Муҳаммад Боқир Қолибофнинг сўзларига кўра, Исроилнинг Байрутни ўққа тутиши АҚШ ва Исроилнинг ўт очишни тўхтатиш режимига амал қилиш нияти йўқлигини англатади.
“Улар фақат куч тилини тушунишларини кўрсатишди”, - дея ёзди у Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Исроил Эрон томондан учирилган ҳамма ракеталарни тутиб олганини маълум қилди ва жавоб зарбаларини йўллади.
“Бугун тунда Теҳрон аланга олиши шарт”, - дея маълум қилди Исроил миллий хавфсизлик вазири Бен-Гвир.
ОАВ Эроннинг Теҳрон, Табриз ва Исфаҳон ҳудудларида портлаш рўй бергани ҳақида ёзмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трапм Исроилга берилган зарбалардан кейин музокараларга қайтиш кераклиги ва бу кескинлик Теҳрон ва Вашингтон ўртасидаги эҳтимолий битимни барбод қилмаслигига умид билдирди.
Шунингдек, Трамп Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяхунинг Теҳрон ва Вашингтон тузиладиган ҳар қандай битимни қабул қилишга тўғри келишини маълум қилди.
“Унинг танлови бўлмайди. Мен қарор қабул қиламан. Мен барча қарорларни қабул қиламан. У уларни қабул қилмайди”, - деди АҚШ раҳбари “Financial Times
” газетасига берган интервьюсида.