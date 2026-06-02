Axios: Трамп Нетаньяхуни “ақлдан озган” деб атаб, ношукурликда айблади
Трамп Нетаньяхуни Ливандаги вазиятни кескинлаштиришда айблаган ва Исроил Байрутга зарба берса, янада яккаланиб қолишини айтган. Reuters маълумотича, Трамп кейинроқ Исроил Байрутга қўшин киритмаслигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Исроил бош вазири Бинямин Нетаньяху билан телефон суҳбатида уни Ливандаги ҳарбий кескинлашув учун қаттиқ танқид қилди. Бу ҳақда Axios икки америкалик амалдор ва суҳбат мазмунидан хабардор яна бир манбага таяниб хабар берди.Трампнинг Нетаньяху ҳақидаги сўзларини сарҳисоб қилар экан, америкалик амалдор унинг гапларини шундай келтирди:Axios манбаларига кўра, АҚШ президенти Исроилнинг Байрутга зарба бериш режасини ҳам тўхтатган.Нашрнинг ёзишича, Трамп Исроил “Ҳизбуллоҳ” ҳужумларидан ҳимояланишга ҳақли эканини тан олган, аммо сўнгги кунларда Нетаньяху ҳаракатларини номутаносиб деб ҳисоблаган. АҚШ президенти, айниқса, Байрутга зарба бериш таҳдидларидан норози бўлган."Reuters" маълумотига кўра, Трамп кейинроқ "Truth Social" тармоғида Нетаньяху билан “жуда самарали суҳбат” ўтказганини ёзди. Унинг сўзларига кўра, Байрутга қўшин кирмайди, йўлга чиққан бўлинмалар эса ортга қайтарилган.Эрон эса Исроилнинг Ливандаги ҳаракатлари сабаб АҚШ билан музокаралардан чиқиш билан таҳдид қилган.Нетаньяху идораси "Axios" сўровига жавоб бермаган. Бироқ Исроил бош вазири суҳбатдан кейинги баёнотида, агар “Ҳизбуллоҳ” Исроилга ҳужумларни тўхтатмаса, Исроил Байрутдаги нишонларга зарба беришини, ҳозирча эса Ливан жанубида операциялар давом этишини билдирган.
