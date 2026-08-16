https://sputniknews.uz/20260816/germany-usa-investitsiya-minimum-59737443.html
Трамп сиёсати фонида Германиянинг АҚШга инвестициялари уч йиллик минимумга тушди
Трамп сиёсати фонида Германиянинг АҚШга инвестициялари уч йиллик минимумга тушди
Sputnik Ўзбекистон
Германия компанияларининг АҚШга инвестициялари биринчи ярим йилликда қарийб учдан икки қисмга камайиб, 4,3 млрд еврога тушди. 2024 йилга нисбатан пасайиш қарийб 80 фоизни ташкил этди.
2026-08-16T17:59+0500
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ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Германия компанияларининг АҚШга тўғридан-тўғри инвестициялари 2026 йилнинг биринчи ярмида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб учдан икки қисмга қисқариб, 4,3 млрд евро (5 млрд доллар)ни ташкил этди.Бу 2023 йилдан бери энг паст кўрсаткич, деб ёзмоқда Reuters Германия иқтисодиёт институти (IW) ҳисоб-китобларига таяниб. 2024 йилнинг биринчи ярми билан солиштирганда пасайиш қарийб 80 фоизга етган.Пандемиягача бўлган беш йилда Германия компаниялари АҚШга биринчи ярим йилликнинг ўзида ўртача 15,8 млрд евро сарфлаган — бу ҳозирги кўрсаткичдан қарийб тўрт баравар кўп.IW эксперти Самина Султан пасайиш Дональд Трампнинг иккинчи президентлик муддати бошланганидан бери кузатилаётганини таъкидлади. Компанияларни, аввало, АҚШ импорт божлари ва савдо сиёсатидаги ноаниқлик эҳтиёткор бўлишга мажбур қилмоқда.Бу Германия иқтисодиётининг ўзи ҳам қатор муаммоларга дуч келган пайтга тўғри келмоқда. Мамлакат статистика идораси Германия экспортига Хитой рақобати ва АҚШ божлари босим ўтказаётганини қайд этган.2022 йилдан кейин Россиядан қувур орқали газ етказиб бериш кескин қисқаргач, Германия муқобил, жумладан, суюлтирилган газ манбаларига ўтди. Европа энергия нархлари эса урушгача бўлган даврга нисбатан ҳали ҳам юқори бўлиб, айниқса энергияни кўп талаб қиладиган саноат тармоқларининг рақобатбардошлигига таъсир қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260720/germany-energetika-inqiroz-59150350.html
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дунё янгиликлари, дунёда, иқтисод, дональд трамп, инвестиция, ақш
дунё янгиликлари, дунёда, иқтисод, дональд трамп, инвестиция, ақш
Трамп сиёсати фонида Германиянинг АҚШга инвестициялари уч йиллик минимумга тушди
Германия компанияларининг АҚШга тўғридан-тўғри инвестициялари биринчи ярим йилликда қарийб уч баравар камайди. Мутахассислар буни Вашингтон савдо сиёсати атрофидаги ноаниқлик билан боғламоқда
ТОШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Германия компанияларининг АҚШга тўғридан-тўғри инвестициялари 2026 йилнинг биринчи ярмида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб учдан икки қисмга қисқариб, 4,3 млрд евро (5 млрд доллар)ни ташкил этди.
Бу 2023 йилдан бери энг паст кўрсаткич, деб ёзмоқда
Reuters Германия иқтисодиёт институти (IW) ҳисоб-китобларига таяниб. 2024 йилнинг биринчи ярми билан солиштирганда пасайиш қарийб 80 фоизга етган.
Пандемиягача бўлган беш йилда Германия компаниялари АҚШга биринчи ярим йилликнинг ўзида ўртача 15,8 млрд евро сарфлаган — бу ҳозирги кўрсаткичдан қарийб тўрт баравар кўп.
IW эксперти Самина Султан пасайиш Дональд Трампнинг иккинчи президентлик муддати бошланганидан бери кузатилаётганини таъкидлади. Компанияларни, аввало, АҚШ импорт божлари ва савдо сиёсатидаги ноаниқлик эҳтиёткор бўлишга мажбур қилмоқда.
Шу билан бирга, АҚШда аллақачон ишлаётган немис компаниялари у ерда олган фойдасини қайта инвестиция қилишда давом этмоқда. Асосий пасайиш янги капитал қўйилмаларда кузатилмоқда. Бу АҚШ бозори жозибадорлигини йўқотмагани, аммо бизнес янги йирик лойиҳаларни бошлашга шошилмаётганини кўрсатади.
Бу Германия иқтисодиётининг ўзи ҳам қатор муаммоларга дуч келган пайтга тўғри келмоқда. Мамлакат статистика идораси Германия экспортига Хитой рақобати ва АҚШ божлари босим ўтказаётганини қайд этган.
2022 йилдан кейин Россиядан қувур орқали газ етказиб бериш кескин қисқаргач, Германия муқобил, жумладан, суюлтирилган газ манбаларига ўтди. Европа энергия нархлари эса урушгача бўлган даврга нисбатан ҳали ҳам юқори бўлиб, айниқса энергияни кўп талаб қиладиган саноат тармоқларининг рақобатбардошлигига таъсир қилмоқда.