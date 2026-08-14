https://sputniknews.uz/20260814/tadbirkorlik-litsenziya-59697357.html
Тадбиркорликни лицензиясиз бошлаш учун 3 ойлик махсус режим жорий этилмоқда
Тадбиркорликни лицензиясиз бошлаш учун 3 ойлик махсус режим жорий этилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда лицензияни ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатни “Бизнесга лицензиясиз кириш” махсус режими доирасида олишнинг ўзига хос хусусиятлари белгиланди. Режимнинг амал қилиш муддати 3 ой бўлиб, ушбу муддат давомида талабгор муайян фаолиятни лицензиясиз ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатсиз амалга оширганлик учун жавобгарликка тортилмайди.
2026-08-14T13:16+0500
2026-08-14T13:16+0500
2026-08-14T13:16+0500
иқтисод
тадбиркор
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Ўзбекистонда лицензияни ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатни “Бизнесга лицензиясиз кириш” махсус режими доирасида олишнинг ўзига хос хусусиятлари белгиланди.Режим доирасида талабгор фаолиятини махсус электрон тизим ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ваколатли органга бепул хабар берган ҳолда, лицензия ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжат олмасдан амалга ошириши мумкин.Режимнинг амал қилиш муддати 3 ой бўлиб, ушбу муддат давомида талабгор муайян фаолиятни (ҳаракатни) лицензиясиз ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатсиз амалга оширганлик учун жавобгарликка тортилмайди.Талабгор “Бизнесга лицензиясиз кириш” махсус режимининг амал қилиш муддати давомида ўз фаолиятини лицензия ёки рухсат бериш талабларига ва шартларига мувофиқлаштириш чораларини кўрадиБундан ташқари, тегишли лицензияни ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатни белгиланган тартибда олади ёхуд мазкур фаолиятни тугатади.
https://sputniknews.uz/20260813/tadbirkor-muammolar-axborot-59682521.html
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иқтисод, тадбиркор, ўзбекистон
иқтисод, тадбиркор, ўзбекистон
Тадбиркорликни лицензиясиз бошлаш учун 3 ойлик махсус режим жорий этилмоқда
Лицензиясиз 3 ой тадбиркорлик билан шуғулланиш учун имконият яратилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда лицензияни ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатни “Бизнесга лицензиясиз кириш” махсус режими доирасида олишнинг ўзига хос хусусиятлари белгиланди.
Режим доирасида талабгор фаолиятини махсус электрон тизим ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ваколатли органга бепул хабар берган ҳолда, лицензия ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжат олмасдан амалга ошириши мумкин.
Режимнинг амал қилиш муддати 3 ой бўлиб, ушбу муддат давомида талабгор муайян фаолиятни (ҳаракатни) лицензиясиз ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатсиз амалга оширганлик учун жавобгарликка тортилмайди.
Талабгор “Бизнесга лицензиясиз кириш” махсус режимининг амал қилиш муддати давомида ўз фаолиятини лицензия ёки рухсат бериш талабларига ва шартларига мувофиқлаштириш чораларини кўради
Бундан ташқари, тегишли лицензияни ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатни белгиланган тартибда олади ёхуд мазкур фаолиятни тугатади.