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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260814/rossiya-59704269.html
Россия Мудофаа вазирлиги украиналик ҳарбийларни огоҳлантирди
Россия Мудофаа вазирлиги украиналик ҳарбийларни огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика марказига зарба берди. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T18:31+0500
2026-08-14T18:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбийларига яқинлашиб келаётган қишда “музлатиш”ни ваъда қилди.“Қишда сизга “музлаш” бўлади, - дея идора Украина Қуролли кучларининг инфратузилмаларига тунда берилган зарбаларни изоҳлади.Постга “Бошга тушган қор каби” ёзуви бўлган сурат илова қилинган. Унда осмонда парвоз қилаётган учта “Герань-4 Сикер” дрон-камикадзе акс этган.Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика маркази, Измаил портидаги темир йўл вокзалини ва иккита денгиз шатакчисини нишонга олган.
https://sputniknews.uz/20260813/raketa-ukraine-59675682.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина

Россия Мудофаа вазирлиги украиналик ҳарбийларни огоҳлантирди

18:31 14.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа мобильной огневой группы группировки "Южная" на Константиновском направлении СВО
Боевая работа мобильной огневой группы группировки Южная на Константиновском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика марказига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбийларига яқинлашиб келаётган қишда “музлатиш”ни ваъда қилди.
“Қишда сизга “музлаш” бўлади, - дея идора Украина Қуролли кучларининг инфратузилмаларига тунда берилган зарбаларни изоҳлади.
Постга “Бошга тушган қор каби” ёзуви бўлган сурат илова қилинган. Унда осмонда парвоз қилаётган учта “Герань-4 Сикер” дрон-камикадзе акс этган.
© Минобороны России/MAXМинобороны России пообещало украинским военным "заморозку" зимой
Минобороны России пообещало украинским военным заморозку зимой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
Минобороны России пообещало украинским военным "заморозку" зимой
© Минобороны России/MAX
Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика маркази, Измаил портидаги темир йўл вокзалини ва иккита денгиз шатакчисини нишонга олган.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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