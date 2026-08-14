https://sputniknews.uz/20260814/rossiya-59704269.html
Россия Мудофаа вазирлиги украиналик ҳарбийларни огоҳлантирди
Россия Мудофаа вазирлиги украиналик ҳарбийларни огоҳлантирди
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Кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика марказига зарба берди. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T18:31+0500
2026-08-14T18:31+0500
2026-08-14T18:31+0500
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ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбийларига яқинлашиб келаётган қишда “музлатиш”ни ваъда қилди.“Қишда сизга “музлаш” бўлади, - дея идора Украина Қуролли кучларининг инфратузилмаларига тунда берилган зарбаларни изоҳлади.Постга “Бошга тушган қор каби” ёзуви бўлган сурат илова қилинган. Унда осмонда парвоз қилаётган учта “Герань-4 Сикер” дрон-камикадзе акс этган.Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика маркази, Измаил портидаги темир йўл вокзалини ва иккита денгиз шатакчисини нишонга олган.
https://sputniknews.uz/20260813/raketa-ukraine-59675682.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги, украина
Россия Мудофаа вазирлиги украиналик ҳарбийларни огоҳлантирди
Кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика марказига зарба берди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбийларига яқинлашиб келаётган қишда “музлатиш”ни ваъда қилди.
“Қишда сизга “музлаш” бўлади, - дея идора Украина Қуролли кучларининг инфратузилмаларига тунда берилган зарбаларни изоҳлади.
Постга “Бошга тушган қор каби” ёзуви бўлган сурат илова қилинган. Унда осмонда парвоз қилаётган учта “Герань-4 Сикер” дрон-камикадзе акс этган.
Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, кеча тунда Россия қўшинлари Киев яқинидаги Бровари шаҳридаги Украина армиясининг логистика маркази, Измаил портидаги темир йўл вокзалини ва иккита денгиз шатакчисини нишонга олган.