Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260814/ozbekiston-investitsiya-59704802.html
Ўзбекистонга 2025 йилда 43 млрд доллар инвестиция жалб қилинди
Ўзбекистонга 2025 йилда 43 млрд доллар инвестиция жалб қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда энг катта ижобий ўзгариш қилган 5 та давлатдан бири бўлди. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T13:51+0500
2026-08-14T13:51+0500
иқтисод
ўзбекистон
инвестиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/16/46769133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcc552c103bf20e5e07348b9fa74cf3e.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. 2025 йилда Ўзбекистонга 43 миллиард доллар инвестиция жалб қилинди. Бу ҳақда Тошкентда бўлиб ўтаётган давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан "Мустақил Ўзбекистон – 35 йиллик тараққиёт йўли: ислоҳотлар, натижалар ва истиқболлар" мавзусида халқаро илмий-амалий конференциясида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Конференцияда Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Россия Федерацияси, Беларусь, Грузия, Озарбайжон, Тожикистон, Туркманистон, Туркия ва Қирғизистон парламентлари аъзолари, БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар, дипломатик корпус, экспертлар ҳамжамияти ҳамда илмий доиралар вакиллари иштирок этмоқда.Таъкидланишича, бугунга келиб мамлакат иқтисодиёти ҳажми 50 млрд доллардан 147 млрд долларга ошди ва Ўзбекистон ўрта даромадли давлатлар қаторидан ўрин эгаллаган. Мамлакатида охирги ўн йилда қурилаётган уй-жойларнинг йиллик сони 10 баробар ошиб, 2025 йилда 238 мингта хонадонга етди. Ўзбекистон туристлар учун очиқ мамлакатга айланди.Давлат хизматлари, солиқ, банк, тўловлар ва бошқа соҳаларда электрон хизматлар кўлами кенгайди.Ўзбекистон Олий мажлиси Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоиловнинг сўзларига кўра, ижтимоий ҳимоя тизими янги босқичга кўтарилди. Сўнгги уч йилда ижтимоий хизматлар сони 23 тадан 140 тага етди.Камбағалликни қисқартириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Ўтган даврда 8,5 миллион эҳтиёжманд аҳолининг даромади оширилиб, камбағаллик даражаси қарийб 35 фоиздан 5,8 фоизга туширилди.Таълим соҳасидаги тизимли ишлар натижасида мактабгача таълим билан қамров 27 фоиздан 78 фоизга, олий таълим билан қамров эса 9 фоиздан 44 фоизга етди.
https://sputniknews.uz/20260709/world-bank-uzbekistsn-investitsiya-soha-58923737.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/16/46769133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b70cf889d92299f0bdc19ddab8eb4e4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, инвестиция
иқтисод, ўзбекистон, инвестиция

Ўзбекистонга 2025 йилда 43 млрд доллар инвестиция жалб қилинди

13:51 14.08.2026
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишУзбекистан в преддверии досрочных выборов президента
Узбекистан в преддверии досрочных выборов президента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда энг катта ижобий ўзгариш қилган 5 та давлатдан бири бўлди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. 2025 йилда Ўзбекистонга 43 миллиард доллар инвестиция жалб қилинди. Бу ҳақда Тошкентда бўлиб ўтаётган давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан "Мустақил Ўзбекистон – 35 йиллик тараққиёт йўли: ислоҳотлар, натижалар ва истиқболлар" мавзусида халқаро илмий-амалий конференциясида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.
Конференцияда Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Россия Федерацияси, Беларусь, Грузия, Озарбайжон, Тожикистон, Туркманистон, Туркия ва Қирғизистон парламентлари аъзолари, БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар, дипломатик корпус, экспертлар ҳамжамияти ҳамда илмий доиралар вакиллари иштирок этмоқда.

Таъкидланишича, бугунга келиб мамлакат иқтисодиёти ҳажми 50 млрд доллардан 147 млрд долларга ошди ва Ўзбекистон ўрта даромадли давлатлар қаторидан ўрин эгаллаган.

Мамлакатида охирги ўн йилда қурилаётган уй-жойларнинг йиллик сони 10 баробар ошиб, 2025 йилда 238 мингта хонадонга етди. Ўзбекистон туристлар учун очиқ мамлакатга айланди.

Давлат хизматлари, солиқ, банк, тўловлар ва бошқа соҳаларда электрон хизматлар кўлами кенгайди.
Ўзбекистон Олий мажлиси Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоиловнинг сўзларига кўра, ижтимоий ҳимоя тизими янги босқичга кўтарилди. Сўнгги уч йилда ижтимоий хизматлар сони 23 тадан 140 тага етди.

Камбағалликни қисқартириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Ўтган даврда 8,5 миллион эҳтиёжманд аҳолининг даромади оширилиб, камбағаллик даражаси қарийб 35 фоиздан 5,8 фоизга туширилди.

Таълим соҳасидаги тизимли ишлар натижасида мактабгача таълим билан қамров 27 фоиздан 78 фоизга, олий таълим билан қамров эса 9 фоиздан 44 фоизга етди.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2026
ЖБ Ўзбекистонга 6,4 млрд доллар инвестиция олиб келиши мумкин бўлган 3 соҳани маълум қилди
9 Июл, 10:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0