Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260814/ozbekiston-informatika-olimpiada-59707275.html
Ўзбекистон жамоаси Халқаро информатика олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди
Ўзбекистон жамоаси Халқаро информатика олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Муҳаммад ал-Хоразмий ва Президент мактаблари ўқувчилари кумуш ва бронза медалини олиб, мамлакат тарихини ёзишди. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T16:10+0500
2026-08-14T16:10+0500
жамият
ўзбекистон
рақамли технологиялар вазирлиги
олимпиада
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59707456_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1aaee0aa425619dd2bdd03cc5782b34.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Тошкентда ўтказилган 38-Халқаро информатика олимпиадаси (IОI 2026) баҳслари Ўзбекистон учун тарихий натижа билан якунланди. Миллий терма жамоанинг барча 4 нафар аъзоси медалга сазовор бўлди – 1 та кумуш ва 3 та бронза.Бронза медалига сазовор бўлганлар:Бундан ташқари, Навоий шаҳридаги Президент мактаби ўқувчиси Сардорбек Салимов — “Фахрий эътироф” совринига эга бўлди.Халқаро информатика олимпиадаси 1989 йилдан бери ўтказиб келинади. Илк мусобақа ЮНЕСКО ташаббуси билан Болгарияда ташкил этилган.Бу йил олимпиадага илк бор Тошкент мезбонлик қилди. Унда 97 тадан ортиқ мамлакатдан 386 нафар ўқувчи иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20260811/xalqaro-informatika-olimpiada-59628438.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59707456_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7e56575a25745839709b15db34e2bf33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, рақамли технологиялар вазирлиги, олимпиада
жамият, ўзбекистон, рақамли технологиялар вазирлиги, олимпиада

Ўзбекистон жамоаси Халқаро информатика олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди

16:10 14.08.2026
© Рақамли технологиялар вазирлигиХалқаро информатика олимпиадаси
Халқаро информатика олимпиадаси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
© Рақамли технологиялар вазирлиги
Oбуна бўлиш
Муҳаммад ал-Хоразмий ва Президент мактаблари ўқувчилари кумуш ва бронза медалини олиб, мамлакат тарихини ёзишди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Тошкентда ўтказилган 38-Халқаро информатика олимпиадаси (IОI 2026) баҳслари Ўзбекистон учун тарихий натижа билан якунланди. Миллий терма жамоанинг барча 4 нафар аъзоси медалга сазовор бўлди – 1 та кумуш ва 3 та бронза.
© Рақамли технологиялар вазирлигиЎзбекистон миллий жамоаси 38-Халқаро информатика олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди!
Ўзбекистон миллий жамоаси 38-Халқаро информатика олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди! - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
Ўзбекистон миллий жамоаси 38-Халқаро информатика олимпиадасида 4 та медални қўлга киритди!
© Рақамли технологиялар вазирлиги
Муҳаммад ал-Хоразмий мактабининг 9-синф ўқувчиси Жаҳонали Ҳайдаралиев — кумуш медалга эга чиқди.
Бронза медалига сазовор бўлганлар:
Тимур Кадирбергенов - Нукус Президент мактабининг 11-синф ўқувчиси;
Улуғбек Раҳматуллаев – Наманган Президент мактабининг 11-синф ўқувчиси;
Жаҳонгиршоҳ Авазхонов – Наманган Президент мактабининг 10-синф ўқувчиси.
Бундан ташқари, Навоий шаҳридаги Президент мактаби ўқувчиси Сардорбек Салимов — “Фахрий эътироф” совринига эга бўлди.

“Мазкур тарихий натижа ёшларимизнинг йиллар давомида олиб борган изчил тайёргарлиги, устозларнинг фидокорона меҳнати ҳамда мамлакатимизда иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилаётган рақамли таълим ислоҳотларининг амалий самарасидир”, - дейилади Рақамли технологиялар вазирлиги хабарида.

Халқаро информатика олимпиадаси 1989 йилдан бери ўтказиб келинади. Илк мусобақа ЮНЕСКО ташаббуси билан Болгарияда ташкил этилган.
Бу йил олимпиадага илк бор Тошкент мезбонлик қилди. Унда 97 тадан ортиқ мамлакатдан 386 нафар ўқувчи иштирок этди.
В Ташкенте проходит международная олимпиада по информатике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2026
Тошкентда илк бор Халқаро информатика олимпиадаси бўлиб ўтмоқда
11 Август, 18:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0