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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260814/lavrov-ukraina-59713049.html
Лавров Украинадаги можарони фронт чизиғи бўйлаб тўхтатишни истисно қилди
Лавров Украинадаги можарони фронт чизиғи бўйлаб тўхтатишни истисно қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия махсус ҳарбий операция доирасида қўйилган мақсадларга эришишда давом этади. 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T17:46+0500
2026-08-14T17:47+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Украинадаги можарони жорий фронт чизиғи бўйлаб тўхтатиш имконсиз. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Вести” ахборот хизматига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, жанговар ҳаракатларни тўхтатиш узоқ муддатли ва ишончли ҳал қилиш доирасида бўлиб ўтиши шарт.Лавров Москва бундай вариантни кўриб чиқмаётганини таъкидлади.Шунингдек, вазир Россия томони махсус ҳарбий операция доирасида қўйилган мақсадларга эришишда давом этишини билдирди.“Россия президенти Владимир Владимирович Путин махсус ҳарбий операциянинг барчага мақсадларига эришилиши ҳақида аниқ огоҳлантирмоқда”, - деди Лавров.
https://sputniknews.uz/20260814/dxr-novonikolaevka-59705907.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, сергей лавров, россия
дунёда, дунё янгиликлари, украина, сергей лавров, россия

Лавров Украинадаги можарони фронт чизиғи бўйлаб тўхтатишни истисно қилди

17:46 14.08.2026 (янгиланди: 17:47 14.08.2026)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Россия махсус ҳарбий операция доирасида қўйилган мақсадларга эришишда давом этади.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Украинадаги можарони жорий фронт чизиғи бўйлаб тўхтатиш имконсиз. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров “Вести” ахборот хизматига берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, жанговар ҳаракатларни тўхтатиш узоқ муддатли ва ишончли ҳал қилиш доирасида бўлиб ўтиши шарт.
“Агар биз ҳозир тўсатдан жанг чизиғида тўхтаганимизда эди, биз, амалда, нацизм устидан ғалаба қозонган ота-боболаримизнинг жасоратини ўчириб ташлашга имкон берган бўлардик”, - деди Россия ТИВ раҳбари.
Лавров Москва бундай вариантни кўриб чиқмаётганини таъкидлади.
Шунингдек, вазир Россия томони махсус ҳарбий операция доирасида қўйилган мақсадларга эришишда давом этишини билдирди.
“Россия президенти Владимир Владимирович Путин махсус ҳарбий операциянинг барчага мақсадларига эришилиши ҳақида аниқ огоҳлантирмоқда”, - деди Лавров.
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