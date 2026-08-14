https://sputniknews.uz/20260814/islomiy-moliyalashtirish-59688631.html
Ўзбекистонда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда
Ўзбекистонда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда
Sputnik Ўзбекистон
ИЛМА Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи республикада аҳоли томонидан ўз маблағларини исломий молиялаштириш... 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T10:01+0500
2026-08-14T10:01+0500
2026-08-14T10:01+0500
матбуот маркази
видео
ўзбекистон
молиялаштириш
истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59688889_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_40343d856d8745662627324ca182815e.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. “Капитал бозори тўғрисида”ги янги қонун лойиҳаси доирасида исломий қимматли қоғозлар — сукукни жорий этиш таклиф қилинмоқдаБу ҳақда Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи Валерий Ли Sputnik Ўзбекистонга маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда ва умуман Марказий Осиёда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш анча юқори.Сукук ўз маблағларини исломий молия тамойилларига мувофиқ жойлаштиришни истаганлар учун қўшимча, нобанк воситасига айланиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260521/islom-moliya-osish-uzbekistan-57732359.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59688889_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_cf0c3bbcbaeabdee0e2d05ba175fc7a4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, ўзбекистон, молиялаштириш, истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма)
видео, ўзбекистон, молиялаштириш, истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма)
Ўзбекистонда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда
Эксклюзив
ИЛМА Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи республикада аҳоли томонидан ўз маблағларини исломий молиялаштириш тамойиллари асосида жойлаштиришга бўлган талаб мавжуд эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. “Капитал бозори тўғрисида”ги янги қонун лойиҳаси доирасида исломий қимматли қоғозлар — сукукни жорий этиш таклиф қилинмоқда
Бу ҳақда Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи Валерий Ли Sputnik Ўзбекистонга маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда ва умуман Марказий Осиёда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш анча юқори.
"Сукук, иқтисодий самараси жиҳатидан маълум даражада ўхшашлиги сабабли кўпинча исломий облигация деб ҳам аталади. Аммо шуни аниқ фарқлаш жуда муҳимки, исломий молиялаштиришда, хусусан, сукукда, яъни ислом қимматли қоғозларида асосий мезон бу — ҳалоллик, аниқроғи, ахлоқий ҳалолликнинг мавжудлиги", - деди мутахассис.
Сукук ўз маблағларини исломий молия тамойилларига мувофиқ жойлаштиришни истаганлар учун қўшимча, нобанк воситасига айланиши мумкин.