Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260814/islomiy-moliyalashtirish-59688631.html
Ўзбекистонда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда
Ўзбекистонда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда
Sputnik Ўзбекистон
ИЛМА Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи республикада аҳоли томонидан ўз маблағларини исломий молиялаштириш... 14.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-14T10:01+0500
2026-08-14T10:01+0500
матбуот маркази
видео
ўзбекистон
молиялаштириш
истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59688889_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_40343d856d8745662627324ca182815e.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. “Капитал бозори тўғрисида”ги янги қонун лойиҳаси доирасида исломий қимматли қоғозлар — сукукни жорий этиш таклиф қилинмоқдаБу ҳақда Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи Валерий Ли Sputnik Ўзбекистонга маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда ва умуман Марказий Осиёда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш анча юқори.Сукук ўз маблағларини исломий молия тамойилларига мувофиқ жойлаштиришни истаганлар учун қўшимча, нобанк воситасига айланиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260521/islom-moliya-osish-uzbekistan-57732359.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0e/59688889_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_cf0c3bbcbaeabdee0e2d05ba175fc7a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, ўзбекистон, молиялаштириш, истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма)
видео, ўзбекистон, молиялаштириш, истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (илма)

Ўзбекистонда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда

10:01 14.08.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
ИЛМА Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи республикада аҳоли томонидан ўз маблағларини исломий молиялаштириш тамойиллари асосида жойлаштиришга бўлган талаб мавжуд эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. “Капитал бозори тўғрисида”ги янги қонун лойиҳаси доирасида исломий қимматли қоғозлар — сукукни жорий этиш таклиф қилинмоқда

Бу ҳақда Ўзбекистон Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги (ИЛМА) Капитал бозори экотизимини ривожлантириш ва регуляторлик инновациялари бўлими бошлиғи Валерий Ли Sputnik Ўзбекистонга маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда ва умуман Марказий Осиёда исломий молиялаштириш воситаларига қизиқиш анча юқори.

"Сукук, иқтисодий самараси жиҳатидан маълум даражада ўхшашлиги сабабли кўпинча исломий облигация деб ҳам аталади. Аммо шуни аниқ фарқлаш жуда муҳимки, исломий молиялаштиришда, хусусан, сукукда, яъни ислом қимматли қоғозларида асосий мезон бу — ҳалоллик, аниқроғи, ахлоқий ҳалолликнинг мавжудлиги", - деди мутахассис.

Сукук ўз маблағларини исломий молия тамойилларига мувофиқ жойлаштиришни истаганлар учун қўшимча, нобанк воситасига айланиши мумкин.
Самый большой рост в исламских финансах ожидается в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
Ислом молиясида энг катта ўсиш Ўзбекистонда кутилмоқда — эксперт
21 Май, 09:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0