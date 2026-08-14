Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260814/bola-familiya-59689504.html
Болага отасининг исмини фамилия сифатида қўйишга рухсат берилди
Болага отасининг исмини фамилия сифатида қўйишга рухсат берилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда болага отасининг исми фамилия сифатида берилиши мумкин. 13 август куни имзоланган қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Оила кодексига киритилган ўзгартиришларга, болага отанинг исми, ота ёки она томонидан миллий анъаналарга кўра бобонинг исми бўйича фамилия берилиши мумкинлиги белгиланди.
2026-08-14T11:07+0500
2026-08-14T11:07+0500
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37206976_0:265:3071:1992_1920x0_80_0_0_ade3fe46e0a8daaf8c7dffdcf1f5999d.jpg
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Ўзбекистонда болага отасининг исми фамилия сифатида берилиши мумкин. 13 август куни имзоланган қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Оила кодексига киритилган ўзгартиришларга кўра, болага отанинг исми, ота ёки она томонидан миллий анъаналарга кўра бобонинг исми бўйича фамилия берилиши мумкинлиги белгиланди.Илгари кодексда отанинг исми фамилия сифатида берилиши назарда тутилмаган эди.
https://sputniknews.uz/20260113/familiya-qonun-loyihas-maqullanish-54774683.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37206976_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_aa6e32db2e389f864196a21682f47ad7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон
жамият, ўзбекистон

Болага отасининг исмини фамилия сифатида қўйишга рухсат берилди

11:07 14.08.2026
© Sputnik / Актан ТемиркановЛетняя атмосфера в Ташкенте
Летняя атмосфера в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Актан Темирканов
Oбуна бўлиш
Оила кодексининг 69-моддасига отанинг исмини болага фамилия сифатида бериш имкониятини назарда тутувчи қўшимчалар киритилди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Ўзбекистонда болага отасининг исми фамилия сифатида берилиши мумкин. 13 август куни имзоланган қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Оила кодексига киритилган ўзгартиришларга кўра, болага отанинг исми, ота ёки она томонидан миллий анъаналарга кўра бобонинг исми бўйича фамилия берилиши мумкинлиги белгиланди.
Илгари кодексда отанинг исми фамилия сифатида берилиши назарда тутилмаган эди.
Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2026
Ўзбекистонда болага отасининг исмини фамилия сифатида бериш мумкин бўлади — лойиҳа
13 Январ, 15:54
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0