https://sputniknews.uz/20260814/bola-familiya-59689504.html
Болага отасининг исмини фамилия сифатида қўйишга рухсат берилди
Болага отасининг исмини фамилия сифатида қўйишга рухсат берилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда болага отасининг исми фамилия сифатида берилиши мумкин. 13 август куни имзоланган қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Оила кодексига киритилган ўзгартиришларга, болага отанинг исми, ота ёки она томонидан миллий анъаналарга кўра бобонинг исми бўйича фамилия берилиши мумкинлиги белгиланди.
2026-08-14T11:07+0500
2026-08-14T11:07+0500
2026-08-14T11:07+0500
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ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Ўзбекистонда болага отасининг исми фамилия сифатида берилиши мумкин. 13 август куни имзоланган қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Оила кодексига киритилган ўзгартиришларга кўра, болага отанинг исми, ота ёки она томонидан миллий анъаналарга кўра бобонинг исми бўйича фамилия берилиши мумкинлиги белгиланди.Илгари кодексда отанинг исми фамилия сифатида берилиши назарда тутилмаган эди.
https://sputniknews.uz/20260113/familiya-qonun-loyihas-maqullanish-54774683.html
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жамият, ўзбекистон
Болага отасининг исмини фамилия сифатида қўйишга рухсат берилди
Оила кодексининг 69-моддасига отанинг исмини болага фамилия сифатида бериш имкониятини назарда тутувчи қўшимчалар киритилди.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда болага отасининг исми фамилия сифатида берилиши мумкин. 13 август куни имзоланган қонун билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Оила кодексига киритилган ўзгартиришларга кўра, болага отанинг исми, ота ёки она томонидан миллий анъаналарга кўра бобонинг исми бўйича фамилия берилиши мумкинлиги белгиланди.
Илгари кодексда отанинг исми фамилия сифатида берилиши назарда тутилмаган эди.