https://sputniknews.uz/20260113/familiya-qonun-loyihas-maqullanish-54774683.html
Ўзбекистонда болага отасининг исмини фамилия сифатида бериш мумкин бўлади — лойиҳа
Ўзбекистонда болага отасининг исмини фамилия сифатида бериш мумкин бўлади — лойиҳа
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатасида фарзандга ота исмидан фамилия бериш таклифи биринчи ўқишда маъқулланди. "-ов", "-ев" қўшимчалари кейин муҳокама қилиниши мумкин.
2026-01-13T15:54+0500
2026-01-13T15:54+0500
2026-01-13T16:35+0500
жамият
оила
лойиҳа
ўзбекистон
олий мажлис қонунчилик палатаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/15/46742214_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de19af4d0ea808c3cf87531c34c4e8c0.jpg
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари фарзандга ота исми асосида фамилия бериш амалиётини қонунийлаштиришни назарда тутувчи қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди.Маълум қилинишича, ушбу қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасига Адлия вазирлиги томонидан киритилган. Амалдаги қонунчиликка, хусусан, Оила кодексига кўра, боланинг фамилияси ота-онанинг фамилиясига қараб белгиланади. Шу билан бирга, миллий анъаналарга мувофиқ болага бобонинг исми асосида фамилия бериб келинмоқда.Масалан, болалар уйида улғайган ёки ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этилган шахслар ўз фарзандларига отасининг исмидан фамилия беришни истамайди. Ҳар куни ўртача 10–15 нафар ота-она ФҲДЁ органларига мурожаат қилиб, боланинг туғилганлик гувоҳномасига ўзгартириш киритиш орқали фамилия ва исмни расмийлаштирмоқда.Таъкидланишича, қонун лойиҳасини тайёрлаш жараёнида халқаро тажриба ҳам ўрганилган. Хусусан, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистонда боланинг фамилиясини ота ёки бобонинг исми асосида белгилаш амалиёти қонунчилик билан мустаҳкамланган.Муҳокамалар давомида, шунингдек, кейинги ўқишларда фамилияга қўшиладиган "-ов", "-ев", "-ова", "-ева" қўшимчаларини қонун ҳужжати билан белгилаш масаласини ҳам кўриб чиқиш таклиф этилди.
https://sputniknews.uz/20260102/yangi-yilning-birinchi-kunida-1800dan-ortiq-chaqaloq-dunyoga-keldi-54606083.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/15/46742214_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f674254af32e125dddf7179836b44637.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фамилия бериш қонуни, ота исмидан фамилия, қонунчилик палатаси, оила кодекси 69-модда, адлия вазирлиги, фҳдё, бола фамилияси, миллий анъаналар, ов ев қўшимчалари, ўзбекистон қонунчилиги
фамилия бериш қонуни, ота исмидан фамилия, қонунчилик палатаси, оила кодекси 69-модда, адлия вазирлиги, фҳдё, бола фамилияси, миллий анъаналар, ов ев қўшимчалари, ўзбекистон қонунчилиги
Ўзбекистонда болага отасининг исмини фамилия сифатида бериш мумкин бўлади — лойиҳа
15:54 13.01.2026 (янгиланди: 16:35 13.01.2026)
Қонунчилик палатасида фарзандга ота исми асосида фамилия бериш таклифи биринчи ўқишда маъқулланди.
ТОШКEНТ, 13 янв — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари фарзандга ота исми асосида фамилия бериш амалиётини қонунийлаштиришни назарда тутувчи қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди
.
Маълум қилинишича, ушбу қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасига Адлия вазирлиги томонидан киритилган. Амалдаги қонунчиликка, хусусан, Оила кодексига кўра, боланинг фамилияси ота-онанинг фамилиясига қараб белгиланади. Шу билан бирга, миллий анъаналарга мувофиқ болага бобонинг исми асосида фамилия бериб келинмоқда.
Қайд этилишича, ҳозирги кунда болага ота исми асосида фамилия бериш имконияти қонун ҳужжатларида аниқ белгиланмагани сабабли уларни турлича талқин қилиш ҳолатлари ва фуқароларнинг ҳақли эътирозлари юзага келмоқда.
Масалан, болалар уйида улғайган ёки ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этилган шахслар ўз фарзандларига отасининг исмидан фамилия беришни истамайди. Ҳар куни ўртача 10–15 нафар ота-она ФҲДЁ органларига мурожаат қилиб, боланинг туғилганлик гувоҳномасига ўзгартириш киритиш орқали фамилия ва исмни расмийлаштирмоқда.
Таъкидланишича, қонун лойиҳасини тайёрлаш жараёнида халқаро тажриба ҳам ўрганилган. Хусусан, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистонда боланинг фамилиясини ота ёки бобонинг исми асосида белгилаш амалиёти қонунчилик билан мустаҳкамланган.
Муҳокамалар давомида, шунингдек, кейинги ўқишларда фамилияга қўшиладиган "-ов", "-ев", "-ова", "-ева" қўшимчаларини қонун ҳужжати билан белгилаш масаласини ҳам кўриб чиқиш таклиф этилди.