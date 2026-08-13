https://sputniknews.uz/20260813/uzbekistan-russia-biznes-missiya-muhokama-59676201.html
"Sputnik"да Ўзбекистоннинг Россияга бизнес миссияси натижалари муҳокама қилинади
"Sputnik"да Ўзбекистоннинг Россияга бизнес миссияси натижалари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
14 август куни Тошкент–Уфа видеокўпригида Ўзбекистоннинг Татаристон ва Бошқирдистонга бизнес миссияси якунлари, B2B музокаралар натижалари, инвестиция лойиҳалари ва Россия бозоридаги янги имкониятлар муҳокама қилинади.
2026-08-13T13:02+0500
2026-08-13T13:02+0500
2026-08-13T13:02+0500
матбуот маркази
матбуот-анжуман
sputnik
бошқирдистон
татаристон
савдо-саноат палатаси
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_090c00d6984fb41b2120deb9751ce852.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. 14 август куни соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Ўзбекистоннинг Россияга бизнес миссияси қандай ўтди: натижалар, келишувлар ва янги имкониятлар" мавзусида Тошкент–Уфа видеокўприги бўлиб ўтади.Тошкентда иштирок этади:Уфада иштирок этади:2–7 август кунлари Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси делегацияси Кичик бизнес уюшмаси ва Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги билан биргаликда Татаристон ва Бошқирдистонда бизнес миссиясини ўтказди.Ташриф давомида ҳудудлар раҳбарияти, тегишли вазирлик ва идоралар, савдо-саноат палаталари ҳамда бизнес вакиллари билан учрашувлар бўлиб ўтди.Видеокўприк иштирокчилари бизнес миссиясининг амалий натижалари ва эришилган келишувлар, шунингдек, Ўзбекистон ишлаб чиқарувчилари ва экспортчилари учун Россия бозорида очилаётган янги имкониятлар ҳақида сўзлаб беради.Шунингдек, қуйидаги масалалар муҳокама қилинади:Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
бошқирдистон
татаристон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_543bfbf93dab110ec0d30b42ebbc429a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
матбуот-анжуман, sputnik, бошқирдистон, татаристон, савдо-саноат палатаси, ўзбекистон, россия
матбуот-анжуман, sputnik, бошқирдистон, татаристон, савдо-саноат палатаси, ўзбекистон, россия
"Sputnik"да Ўзбекистоннинг Россияга бизнес миссияси натижалари муҳокама қилинади
Тошкент–Уфа видеокўпригида бизнес миссия натижалари, эришилган келишувлар ва янги қўшма лойиҳалар муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
14 август куни соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида "Ўзбекистоннинг Россияга бизнес миссияси қандай ўтди: натижалар, келишувлар ва янги имкониятлар" мавзусида Тошкент–Уфа видеокўприги бўлиб ўтади.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси Экспортга кўмаклашиш ва сертификатлаштириш бошқармаси бошлиғи Отабек АҲМАТОВ.
Бошқирдистон Савдо-саноат палатаси вакили;
Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси ҳузуридаги Бошқирдистон ваколатхонаси бош мутахассиси Элдар МУЛАЕВ.
2–7 август кунлари Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси делегацияси Кичик бизнес уюшмаси ва Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги билан биргаликда Татаристон ва Бошқирдистонда бизнес миссиясини ўтказди.
Ташриф давомида ҳудудлар раҳбарияти, тегишли вазирлик ва идоралар, савдо-саноат палаталари ҳамда бизнес вакиллари билан учрашувлар бўлиб ўтди.
Ўзбекистон ва Россия ишбилармонлари янги инвестиция лойиҳалари, саноат кооперацияси, логистика ва ўзаро савдони кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Видеокўприк иштирокчилари бизнес миссиясининг амалий натижалари ва эришилган келишувлар, шунингдек, Ўзбекистон ишлаб чиқарувчилари ва экспортчилари учун Россия бозорида очилаётган янги имкониятлар ҳақида сўзлаб беради.
Шунингдек, қуйидаги масалалар муҳокама қилинади:
қайси соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилмоқда;
Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳамкорлик қандай ривожланмоқда;
саноат кооперацияси ва инвестициялар учун қайси тармоқлар энг катта салоҳиятга эга;
Ўзбекистон маҳсулотларининг Россия бозорига чиқиш имкониятлари қандай кенгаймоқда;
ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш учун қандай амалий қадамлар қўйилмоқда.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев