https://sputniknews.uz/20260813/uzbekistan-mayiz-infografika-59680392.html
Ўзбекистон майизини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда — инфографика
Ўзбекистон майизини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз экспорт қилди. БМТ маълумотларига кўра, мамлакат майиз экспорти бўйича дунёда 7-ўринда.
2026-08-13T16:39+0500
2026-08-13T16:39+0500
2026-08-13T16:51+0500
миллий статистика қўмитаси
экспорт
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59673904_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_199c8a819273933d3406291695dacb19.png
Ўзбекистон 2026 йилнинг январь–июнь ойларида 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан экспорт ҳажми 704,5 тоннага ошган.Ўзбекистон майизининг асосий харидорлари Қозоғистон, Хитой, Россия, Туркия ва Эрон бўлди.Мамлакат жаҳон майиз бозорида ҳам йирик экспортчилардан бири ҳисобланади. БМТнинг Comtrade маълумотлар базасига кўра, 2024 йилда Ўзбекистон 53 минг тонна майиз экспорт қилиб, ушбу маҳсулот экспорти бўйича дунёда 7-ўринни эгаллаган.Ўша йили майиз экспорти бўйича Туркия 205,9 минг тонна билан етакчилик қилган. Кейинги ўринларни ЖАР — 81,7 минг тонна, Хитой — 76,4 минг тонна, Чили — 59,1 минг тонна, Ҳиндистон — 55,6 минг тонна ва АҚШ — 53,7 минг тонна билан эгаллаган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59673904_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_b44ed4913c63e9c58b07fd9c09262de5.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , экспорт, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , экспорт, инфографика, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистон майизини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда — инфографика
16:39 13.08.2026 (янгиланди: 16:51 13.08.2026)
Ўзбекистон ярим йилда 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз сотди. Асосий харидорлар орасида Қозоғистон, Хитой ва Россия бор.
Ўзбекистон 2026 йилнинг январь–июнь ойларида 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан экспорт ҳажми 704,5 тоннага ошган.
Ўзбекистон майизининг асосий харидорлари Қозоғистон, Хитой, Россия, Туркия ва Эрон бўлди.
Мамлакат жаҳон майиз бозорида ҳам йирик экспортчилардан бири ҳисобланади. БМТнинг Comtrade маълумотлар базасига кўра, 2024 йилда Ўзбекистон 53 минг тонна майиз экспорт қилиб, ушбу маҳсулот экспорти бўйича дунёда 7-ўринни эгаллаган.
Ўша йили майиз экспорти бўйича Туркия 205,9 минг тонна билан етакчилик қилган. Кейинги ўринларни ЖАР — 81,7 минг тонна, Хитой — 76,4 минг тонна, Чили — 59,1 минг тонна, Ҳиндистон — 55,6 минг тонна ва АҚШ — 53,7 минг тонна билан эгаллаган.