Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260813/uzbekistan-mayiz-infografika-59680392.html
Ўзбекистон майизини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда — инфографика
Ўзбекистон майизини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2026 йилнинг биринчи ярмида 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз экспорт қилди. БМТ маълумотларига кўра, мамлакат майиз экспорти бўйича дунёда 7-ўринда.
2026-08-13T16:39+0500
2026-08-13T16:51+0500
миллий статистика қўмитаси
экспорт
инфографика
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59673904_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_199c8a819273933d3406291695dacb19.png
Ўзбекистон 2026 йилнинг январь–июнь ойларида 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан экспорт ҳажми 704,5 тоннага ошган.Ўзбекистон майизининг асосий харидорлари Қозоғистон, Хитой, Россия, Туркия ва Эрон бўлди.Мамлакат жаҳон майиз бозорида ҳам йирик экспортчилардан бири ҳисобланади. БМТнинг Comtrade маълумотлар базасига кўра, 2024 йилда Ўзбекистон 53 минг тонна майиз экспорт қилиб, ушбу маҳсулот экспорти бўйича дунёда 7-ўринни эгаллаган.Ўша йили майиз экспорти бўйича Туркия 205,9 минг тонна билан етакчилик қилган. Кейинги ўринларни ЖАР — 81,7 минг тонна, Хитой — 76,4 минг тонна, Чили — 59,1 минг тонна, Ҳиндистон — 55,6 минг тонна ва АҚШ — 53,7 минг тонна билан эгаллаган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59673904_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_b44ed4913c63e9c58b07fd9c09262de5.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миллий статистика қўмитаси , экспорт, инфографика, инфографика, ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси , экспорт, инфографика, инфографика, ўзбекистон

Ўзбекистон майизини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда — инфографика

16:39 13.08.2026 (янгиланди: 16:51 13.08.2026)
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ярим йилда 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз сотди. Асосий харидорлар орасида Қозоғистон, Хитой ва Россия бор.
Топ–5 стран, куда Узбекистан экспортирует изюм - Sputnik Ўзбекистон
Топ–5 стран, куда Узбекистан экспортирует изюм - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2026 йилнинг январь–июнь ойларида 57 та давлатга 60 млн долларлик майиз экспорт қилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан экспорт ҳажми 704,5 тоннага ошган.
Ўзбекистон майизининг асосий харидорлари Қозоғистон, Хитой, Россия, Туркия ва Эрон бўлди.
Мамлакат жаҳон майиз бозорида ҳам йирик экспортчилардан бири ҳисобланади. БМТнинг Comtrade маълумотлар базасига кўра, 2024 йилда Ўзбекистон 53 минг тонна майиз экспорт қилиб, ушбу маҳсулот экспорти бўйича дунёда 7-ўринни эгаллаган.
Ўша йили майиз экспорти бўйича Туркия 205,9 минг тонна билан етакчилик қилган. Кейинги ўринларни ЖАР — 81,7 минг тонна, Хитой — 76,4 минг тонна, Чили — 59,1 минг тонна, Ҳиндистон — 55,6 минг тонна ва АҚШ — 53,7 минг тонна билан эгаллаган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0