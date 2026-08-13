https://sputniknews.uz/20260813/tadbirkorlar-iqtisod-ishonch-59678129.html
Тадбиркорларнинг 82 фоизи иқтисодий шароитлар яхшиланишига ишонмоқда — Марказий банк
Тадбиркорларнинг 82 фоизи иқтисодий шароитлар яхшиланишига ишонмоқда — Марказий банк
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк сўровида тадбиркорларнинг 82 фоизи иқтисодий шароитлар яхшиланишини кутмоқда. 64 фоиз бизнес муҳити яхшиланганини, 56 фоиз буюртмалар кўпайганини билдирди.
2026-08-13T14:44+0500
2026-08-13T14:44+0500
2026-08-13T14:44+0500
марказий банк
ўзбекистон
тадбиркор
бизнес
иқтисод
кредит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45257471_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a33b4128f40636752004e9be7aaf686e.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Ўзбекистонда тадбиркорларнинг иқтисодий вазиятга ишончи кучаймоқда. Марказий банкнинг 2026 йил II чорак учун “Бизнес кайфияти шарҳи”га кўра, сўровда қатнашганларнинг 82 фоизи келгуси даврда макроиқтисодий шароитлар яхшиланишига ишонмоқда. Бир йил аввал бу кўрсаткич 66 фоиз эди.Жами 2 391 нафар тадбиркор иштирок этган сўровда 64 фоиз бизнес шароитлари яхшиланганини билдирган — 2025 йилнинг мос даврида 61 фоиз эди. Ижобий ўзгаришлар асосан банк хизматлари сифати, рақобат муҳити, лицензия олиш жараёнлари ва йўл инфратузилмаси билан боғланган.Шу билан бирга, 42 фоиз тадбиркор сўнгги уч ойда қарз мажбуриятлари ошганини айтган, 45 фоиз эса келгусида ҳам улар кўпайишини кутмоқда.Тўлиқ қувватда ишлашга энергия таъминотидаги узилишлар, ички талабнинг етарли эмаслиги, ёнилғи нархлари ва етказиб беришдаги узилишлар асосий тўсиқлар сифатида кўрсатилган.
https://sputniknews.uz/20260414/xususiylashtirish-soliq-xarajat-imf-tavsiyalar-56893638.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45257471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1fa0c5c04a13a50687a0f33b33d74613.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий банк, ўзбекистон, тадбиркор, бизнес, иқтисод, кредит
марказий банк, ўзбекистон, тадбиркор, бизнес, иқтисод, кредит
Тадбиркорларнинг 82 фоизи иқтисодий шароитлар яхшиланишига ишонмоқда — Марказий банк
Ўзбекистонда бизнес кайфияти ижобийлигича қолмоқда: тадбиркорларнинг 64 фоизи шароитлар яхшиланганини, 82 фоизи эса иқтисодий вазият яна яхшиланишини кутмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда тадбиркорларнинг иқтисодий вазиятга ишончи кучаймоқда. Марказий банкнинг 2026 йил II чорак учун “Бизнес кайфияти шарҳи”га кўра
, сўровда қатнашганларнинг 82 фоизи келгуси даврда макроиқтисодий шароитлар яхшиланишига ишонмоқда. Бир йил аввал бу кўрсаткич 66 фоиз эди.
Жами 2 391 нафар тадбиркор иштирок этган сўровда 64 фоиз бизнес шароитлари яхшиланганини билдирган — 2025 йилнинг мос даврида 61 фоиз эди. Ижобий ўзгаришлар асосан банк хизматлари сифати, рақобат муҳити, лицензия олиш жараёнлари ва йўл инфратузилмаси билан боғланган.
Тадбиркорларнинг 56 фоизи буюртмалар кўпайганини қайд этди. Юқори қувватда ишлаётган корхоналар улуши 50 фоиздан 58 фоизга ошди. Ишчи кучига талаб ошганини билдирганлар 48 фоизни ташкил қилди.
Шу билан бирга, 42 фоиз тадбиркор сўнгги уч ойда қарз мажбуриятлари ошганини айтган, 45 фоиз эса келгусида ҳам улар кўпайишини кутмоқда.
Тўлиқ қувватда ишлашга энергия таъминотидаги узилишлар, ички талабнинг етарли эмаслиги, ёнилғи нархлари ва етказиб беришдаги узилишлар асосий тўсиқлар сифатида кўрсатилган.