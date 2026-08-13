https://sputniknews.uz/20260813/minsk-hokim-uchrashuv-59663863.html
Минскда қовун сайли ва Наманган савдо уйи очилиши: шаҳар ҳокими билан учрашув тафсилотлари
Минскда қовун сайли ва Наманган савдо уйи очилиши: шаҳар ҳокими билан учрашув тафсилотлари
Sputnik Ўзбекистон
Минскда август охирида қовун фестивали ўтказиш режалаштирилмоқда. 13 августда Наманган вилояти савдо уйи очилади. Томонлар саноат, тиббиёт, таълим, туризм ва авиақатновларни кенгайтиришни ҳам муҳокама қилди.
2026-08-13T09:18+0500
2026-08-13T09:18+0500
2026-08-13T10:18+0500
иқтисод
беларусь
савдо
туризм
таълим
қовун сайли
минск
авиарейс
ўзбекистон
наманган вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/1a/18930580_0:388:2730:1924_1920x0_80_0_0_199a4fcdb31f07f9e760d8eec322baa7.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Минскда август охирида қовун сайлини ўтказиш режалаштирилмоқда. Тадбирни ташкил этиш масаласи Минск шаҳар ижроия қўмитаси раиси Владимир Кухарев ва Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Нуриддин Мамажонов учрашувида муҳокама қилинди.Шунингдек, 13 август куни Минскда Наманган вилоятининг савдо уйи очилиши маълум қилинди. Мамажоновнинг таъкидлашича, бундай савдо майдончалари Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорликни нафақат республика, балки ҳудудлар даражасида ҳам ривожлантиришга хизмат қилади.Кухарев Беларусь томони тиббий асбоб-ускуналар ва техника ишлаб чиқарувчи корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйишга кўмаклашишга тайёрлигини билдирди. Шунингдек, ёғочни қайта ишлаш ва мебель маҳсулотлари соҳасида ҳам имкониятлар мавжудлиги қайд этилди.Томонлар авиақатновлар сонини кўпайтириш масаласига ҳам тўхталди. Минск раҳбарининг фикрича, бу туризмни ривожлантириш ва бизнес вакиллари ўртасидаги алоқаларни тезлаштиришга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260812/samarkand-qashqadaryo-belarus-loyihalar-59636066.html
беларусь
минск
ўзбекистон
наманган вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/1a/18930580_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6c3ca4d7b3614eba965110fc6b8ef9d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, беларусь, савдо, туризм, таълим, қовун сайли, минск, авиарейс, ўзбекистон, наманган вилояти
иқтисод, беларусь, савдо, туризм, таълим, қовун сайли, минск, авиарейс, ўзбекистон, наманган вилояти
Минскда қовун сайли ва Наманган савдо уйи очилиши: шаҳар ҳокими билан учрашув тафсилотлари
09:18 13.08.2026 (янгиланди: 10:18 13.08.2026)
Бу масалалар Ўзбекистон элчиси ва Минск раҳбарияти учрашувида муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Минскда август охирида қовун сайлини ўтказиш режалаштирилмоқда. Тадбирни ташкил этиш масаласи Минск шаҳар ижроия қўмитаси раиси Владимир Кухарев ва Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Нуриддин Мамажонов учрашувида муҳокама қилинди
.
Шунингдек, 13 август куни Минскда Наманган вилоятининг савдо уйи очилиши маълум қилинди. Мамажоновнинг таъкидлашича, бундай савдо майдончалари Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги ҳамкорликни нафақат республика, балки ҳудудлар даражасида ҳам ривожлантиришга хизмат қилади.
Учрашувда саноат кооперацияси, тиббиёт, таълим, туризм ва бошқа йўналишлардаги алоқаларни кенгайтириш масалалари ҳам кўриб чиқилди.
Кухарев Беларусь томони тиббий асбоб-ускуналар ва техника ишлаб чиқарувчи корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйишга кўмаклашишга тайёрлигини билдирди. Шунингдек, ёғочни қайта ишлаш ва мебель маҳсулотлари соҳасида ҳам имкониятлар мавжудлиги қайд этилди.
Томонлар авиақатновлар сонини кўпайтириш масаласига ҳам тўхталди. Минск раҳбарининг фикрича, бу туризмни ривожлантириш ва бизнес вакиллари ўртасидаги алоқаларни тезлаштиришга хизмат қилади.