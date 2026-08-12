https://sputniknews.uz/20260812/samarkand-qashqadaryo-belarus-loyihalar-59636066.html
Ўзбекистон ва Беларусь янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилмоқда
Ўзбекистон ва Беларусь янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Самарқанд ва Қашқадарё Беларусь билан агросаноат ва саноат кооперациясини кенгайтирмоқда. Томонлар чорвачилик, қайта ишлаш, тўқимачилик, телевизор ишлаб чиқариш ва 500 та зарядлаш станцияси лойиҳаларини муҳокама қилди.
2026-08-12T09:23+0500
2026-08-12T09:23+0500
2026-08-12T10:07+0500
чорва
қишлоқ хўжалиги
беларусь
ҳамкорлик
савдо
озиқ-овқат
экспорт
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/19/24789778_0:189:3116:1942_1920x0_80_0_0_bebb1bcc1b272c754255ce84a79a3b28.jpg
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари делегациялари Беларусда янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди.Самарқанд вилояти ҳокими Адиз Бобоев бошчилигидаги делегация Беларусь Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлигида музокара ўтказди. Беларусь маълумотига кўра, 2026 йилда унинг Ўзбекистонга экспортида гўшт ва гўшт маҳсулотлари улуши 63,8 фоизни ташкил этди. Сут маҳсулотлари етказиб бериш икки баравар, шакар ва шоколад беш баравар, тирик ҳайвонлар эса икки баравардан кўпроқ ошган. Самарқанд томони Беларусь бозорига кишмиш, қора олхўри, ёнғоқ ва бошқа маҳсулотлар экспортини кўпайтиришни таклиф қилди.Самарқанд делегацияси “Беллегпром” билан ҳам музокара ўтказиб, тўқимачилик хомашёсини қайта ишлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва қўшма ишлаб чиқариш майдончаларини яратиш масалаларини кўриб чиқди.Қашқадарё вилояти ҳокими ўринбосари Шуҳрат Муротов бошчилигидаги делегация эса Витебск вилояти раҳбарияти билан қишлоқ хўжалиги ва саноат лойиҳаларини муҳокама қилди. Қарши шаҳри ҳокими ўринбосари Шаҳриёр Ҳамзаевнинг маълум қилишича, Витебскдаги “Витязь” корхонаси билан янги турдаги телевизорларни биргаликда ишлаб чиқариш лойиҳаси кўриб чиқилмоқда.Шунингдек, “Витязь” ишлаб чиқарган 500 та электромобиль қувватлаш станциясини Қашқадарёда ўрнатиш масаласи ишлаб чиқилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260810/belarus-uzbekistan-savdo-59604262.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/19/24789778_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_dbbafccd9c29d8a7ac00608d26c37c02.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чорва, қишлоқ хўжалиги, беларусь, ҳамкорлик, савдо, озиқ-овқат, экспорт, иқтисод, ўзбекистон
чорва, қишлоқ хўжалиги, беларусь, ҳамкорлик, савдо, озиқ-овқат, экспорт, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистон ва Беларусь янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилмоқда
09:23 12.08.2026 (янгиланди: 10:07 12.08.2026)
Самарқанд ва Қашқадарё Беларусь билан агросаноат ва саноат кооперацияси бўйича янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари делегациялари Беларусда янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди
.
Самарқанд вилояти ҳокими Адиз Бобоев бошчилигидаги делегация Беларусь Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлигида музокара ўтказди.
Томонлар наслдор қорамолни ҳар йили етказиб бериш, Беларусь мол гўшти ва бошқа гўшт маҳсулотлари харидини ошириш, шунингдек, мева-сабзавот, сут ва гўштни қайта ишлаш бўйича қўшма корхоналар ташкил этишни муҳокама қилди.
Беларусь маълумотига кўра, 2026 йилда унинг Ўзбекистонга экспортида гўшт ва гўшт маҳсулотлари улуши 63,8 фоизни ташкил этди. Сут маҳсулотлари етказиб бериш икки баравар, шакар ва шоколад беш баравар, тирик ҳайвонлар эса икки баравардан кўпроқ ошган. Самарқанд томони Беларусь бозорига кишмиш, қора олхўри, ёнғоқ ва бошқа маҳсулотлар экспортини кўпайтиришни таклиф қилди.
Самарқанд делегацияси “Беллегпром” билан ҳам музокара ўтказиб, тўқимачилик хомашёсини қайта ишлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва қўшма ишлаб чиқариш майдончаларини яратиш масалаларини кўриб чиқди.
Қашқадарё вилояти ҳокими ўринбосари Шуҳрат Муротов бошчилигидаги делегация эса Витебск вилояти раҳбарияти билан қишлоқ хўжалиги ва саноат лойиҳаларини муҳокама қилди
.
Вилоятда ўзбек бизнесига тегишли агрокорхоналар сонини 2 тадан 10 тага, қорамоллар сонини эса 20 минг бошга етказиш режалаштирилмоқда.
Қарши шаҳри ҳокими ўринбосари Шаҳриёр Ҳамзаевнинг маълум қилишича, Витебскдаги “Витязь” корхонаси билан янги турдаги телевизорларни биргаликда ишлаб чиқариш лойиҳаси кўриб чиқилмоқда.
Шунингдек, “Витязь” ишлаб чиқарган 500 та электромобиль қувватлаш станциясини Қашқадарёда ўрнатиш масаласи ишлаб чиқилмоқда.