Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260810/belarus-uzbekistan-savdo-59604262.html
Беларусь Ўзбекистон билан савдо ва кооперацияни оширишни таклиф қилди
Беларусь Ўзбекистон билан савдо ва кооперацияни оширишни таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Беларусь ва Ўзбекистон ўзаро савдо ва кооперацияни кенгайтиришни режалаштирмоқда. Витебск вилояти қўшма лойиҳалар учун истиқболли ҳудудлардан бири сифатида кўрилмоқда.
2026-08-10T15:26+0500
2026-08-10T15:33+0500
ўзбекистон
беларусь
ҳамкорлик
савдо
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59603688_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_400017cdba6e15a8a76f936e42991e7e.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Беларусь ва Ўзбекистон ўзаро савдони ошириш ва янги кооперация лойиҳаларини амалга ошириш учун қўшимча имкониятларга эга. Бу ҳақда Беларусь Вакиллар палатаси раиси Игорь Сергеенко Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Нуриддин Мамажонов билан учрашувда маълум қилди.Сергеенко Ўзбекистоннинг МДҲ доирасида хизматларнинг эркин савдоси ва инвестицияларни амалга ошириш тўғрисидаги битимга қўшилиши янги қўшма лойиҳаларни ишга туширишга туртки бериши мумкинлигини таъкидлади.Томонлар ҳудудлараро ҳамкорликни ҳам кенгайтириш ниятида. Хусусан, Ўзбекистон Витебск вилоятини истиқболли ҳамкорлик ҳудудларидан бири сифатида кўрмоқда. Бу ерда қўшма иқтисодий лойиҳалар ва узоқ муддатли ташаббусларни амалга ошириш режалаштирилмоқда.Сергеенко парламентлар ўртасидаги алоқаларни, жумладан, дўстлик гуруҳлари ва соҳавий комиссиялар ҳамкорлигини фаоллаштиришни ҳам таклиф қилди.Июль ойида президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко Ўзбекистон ва Беларус ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзолаган эди.
https://sputniknews.uz/20260805/belarus-slavyan-karvon-59501825.html
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59603688_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_2f32e661241b0f6690a4392b5028df30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, беларусь, ҳамкорлик, савдо, иқтисод
ўзбекистон, беларусь, ҳамкорлик, савдо, иқтисод

Беларусь Ўзбекистон билан савдо ва кооперацияни оширишни таклиф қилди

15:26 10.08.2026 (янгиланди: 15:33 10.08.2026)
© Палата представителей БеларусиВстреча посла Узбекистана Нуриддина Мамажонова со спикером Палаты представителей Беларуси Игорем Сергеенко
Встреча посла Узбекистана Нуриддина Мамажонова со спикером Палаты представителей Беларуси Игорем Сергеенко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.08.2026
© Палата представителей Беларуси
Oбуна бўлиш
Томонлар савдо, ҳудудлараро кооперация, туризм ва тиббиёт соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Беларусь ва Ўзбекистон ўзаро савдони ошириш ва янги кооперация лойиҳаларини амалга ошириш учун қўшимча имкониятларга эга. Бу ҳақда Беларусь Вакиллар палатаси раиси Игорь Сергеенко Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Нуриддин Мамажонов билан учрашувда маълум қилди.
Сергеенко Ўзбекистоннинг МДҲ доирасида хизматларнинг эркин савдоси ва инвестицияларни амалга ошириш тўғрисидаги битимга қўшилиши янги қўшма лойиҳаларни ишга туширишга туртки бериши мумкинлигини таъкидлади.
Томонлар ҳудудлараро ҳамкорликни ҳам кенгайтириш ниятида. Хусусан, Ўзбекистон Витебск вилоятини истиқболли ҳамкорлик ҳудудларидан бири сифатида кўрмоқда. Бу ерда қўшма иқтисодий лойиҳалар ва узоқ муддатли ташаббусларни амалга ошириш режалаштирилмоқда.
Учрашувда туризм ва тиббиёт соҳалари ҳам муҳокама қилинди. Беларусь томони санаторий-курорт хизматлари ҳамда тиббий илмий-амалий марказлар тажрибасини Ўзбекистон билан бўлишишга тайёрлигини билдирди.
Сергеенко парламентлар ўртасидаги алоқаларни, жумладан, дўстлик гуруҳлари ва соҳавий комиссиялар ҳамкорлигини фаоллаштиришни ҳам таклиф қилди.
Июль ойида президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко Ўзбекистон ва Беларус ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзолаган эди.
Славянский караван: первый прямой блок-поезд прибыл в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2026
Икки ойгача эмас, олти кунда: Беларусдан "Славян карвони" Тошкентга етиб келди
5 Август, 13:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0