https://sputniknews.uz/20260813/kazan-samarkand-namangan-reyslar-59676769.html
Қозондан Самарқанд ва Наманганга янги рейслар очилади — чипталар нархи
Қозондан Самарқанд ва Наманганга янги рейслар очилади — чипталар нархи
Sputnik Ўзбекистон
"Nordwind" Самарқандга 26 августдан, Наманганга 5 сентябрдан парвоз қилади. Сентябрда Тошкентдан Пермга ҳам янги рейс очилади. 13.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-13T13:53+0500
2026-08-13T13:53+0500
2026-08-13T13:53+0500
авиапарвозлар
авиарейс
жамият
самарқанд
наманган
қозон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0b/29025024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_798f27618d6b72716606530ad274d9ef.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Россиянинг "Nordwind Airlines" авиакомпанияси Қозондан Ўзбекистоннинг яна икки шаҳри — Самарқанд ва Наманганга тўғридан-тўғри мунтазам рейсларни йўлга қўймоқда. Бу ҳақда Қозон халқаро аэропорти матбуот хизмати маълум қилди.Қозон — Самарқанд рейслари 26 августдан бошланади ва ҳафтасига бир марта амалга оширилади. Парвоз вақти 3 соат 5 дақиқани ташкил этади.13 август ҳолатига "Nordwind" сайтида 26 августдаги биринчи Қозон — Самарқанд рейси учун чипталар 15 213 рублдан, яъни тахминан 2,2 млн сўмдан таклиф этилмоқда. Чипта нархи харид вақти ва тарифга қараб ўзгариши мумкин.Қозон — Наманган йўналишида парвозлар 5 сентябрдан бошланади. Рейслар ҳафтасига бир марта бажарилади, парвоз вақти 3 соат 20 дақиқани ташкил этади. Авиакомпания сайтида чипталар 14 833 рублдан — тахминан 2,1 млн сўмдан бошланмоқда.Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасида яна бир янги йўналиш сентябрда очилади. "Centrum Air" 7 сентябрдан Тошкент — Пермь — Тошкент рейсларини йўлга қўяди. Парвозлар ҳар душанба куни амалга оширилади, чипталар нархи 3,4 млн сўмдан бошланади.
https://sputniknews.uz/20260316/centrum-air-tashkent-sochi-reyslar-56311164.html
қозон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0b/29025024_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41be07499b4b27c7d4b4f3485cee7518.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
авиапарвозлар, авиарейс, жамият, самарқанд, наманган, қозон
авиапарвозлар, авиарейс, жамият, самарқанд, наманган, қозон
Қозондан Самарқанд ва Наманганга янги рейслар очилади — чипталар нархи
"Nordwind" Самарқандга 26 августдан, Наманганга 5 сентябрдан парвоз қилади. Сентябрда Тошкентдан Пермга ҳам янги рейс очилади.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Россиянинг "Nordwind Airlines" авиакомпанияси Қозондан Ўзбекистоннинг яна икки шаҳри — Самарқанд ва Наманганга тўғридан-тўғри мунтазам рейсларни йўлга қўймоқда. Бу ҳақда Қозон халқаро аэропорти матбуот хизмати маълум қилди
.
Қозон — Самарқанд рейслари 26 августдан бошланади ва ҳафтасига бир марта амалга оширилади. Парвоз вақти 3 соат 5 дақиқани ташкил этади.
13 август ҳолатига "Nordwind" сайтида 26 августдаги биринчи Қозон — Самарқанд рейси учун чипталар 15 213 рублдан, яъни тахминан 2,2 млн сўмдан таклиф этилмоқда
. Чипта нархи харид вақти ва тарифга қараб ўзгариши мумкин.
Қозон — Наманган йўналишида парвозлар 5 сентябрдан бошланади. Рейслар ҳафтасига бир марта бажарилади, парвоз вақти 3 соат 20 дақиқани ташкил этади.
Авиакомпания сайтида чипталар 14 833 рублдан — тахминан 2,1 млн сўмдан бошланмоқда.
Таъкидланишича, Самарқанд ва Наманганга Москва ҳамда Санкт-Петербургдан Қозонда бир марта алмашиб ўтиш орқали ҳам учиш мумкин бўлади. "Nordwind" июлда Қозондан Тошкентга мунтазам рейсларни ҳам йўлга қўйган эди.
Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасида яна бир янги йўналиш сентябрда очилади. "Centrum Air" 7 сентябрдан Тошкент — Пермь — Тошкент рейсларини йўлга қўяди. Парвозлар ҳар душанба куни амалга оширилади, чипталар нархи 3,4 млн сўмдан бошланади.