https://sputniknews.uz/20260813/kazakhstan-navigatsiya-plombalar-59670996.html
Қозоғистон навигация пломбаларининг иккинчи босқичига 1 сентябрдан ўтади
Қозоғистон навигация пломбаларининг иккинчи босқичига 1 сентябрдан ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон юк ташишда навигация пломбаларини қўллашнинг кенгайтирилган тартибига 1 сентябрдан ўтишни режалаштирмоқда. Бунга пломбаларни етказиб бериш билан... 13.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-13T10:53+0500
2026-08-13T10:53+0500
2026-08-13T10:57+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
транспорт
автомобил
транзит ташиш
қозоғистон
юк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55628621_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_01164fc85e94079f9ba5cad95bc3e73f.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Қозоғистон Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ )юкларни кузатиш учун навигация пломбаларини қўллашнинг иккинчи босқичига ўтишни вақтинча кечиктирди. Бу ҳақда мамлакат Молия вазирлигининг Давлат даромадлари қўмитаси Евроосиё иқтисодий комиссиясини хабардор қилди.Қарор зарур миқдордаги навигация пломбаларини етказиб бериш билан боғлиқ логистик чекловлар туфайли қабул қилинган.ЕОИИда навигация пломбаларини қўллашнинг биринчи босқичи 2026 йил 11 февралда бошланган. Навигация пломбаси транспорт воситасига ўрнатиладиган электрон қурилма бўлиб, юк ҳаракатини реал вақт режимида кузатиш имконини беради.Иккинчи босқичда пломбалардан фойдаланиладиган ташувлар рўйхати кенгайтирилади. Хусусан, айрим истиснолардан ташқари, божхона транзитида автомобилда ташиладиган барча тоифадаги товарлар, шунингдек, темир йўл орқали ташиладиган алкоголь, тамаки маҳсулотлари, санкция остидаги товарлар, мўйна буюмлари, пойабзал, кийим-кечак ва электроника назоратга олинади.ЕИК маълумотига кўра, томонлар иккинчи босқич талабларини тўлиқ амалга оширишга тезроқ ўтиш учун ишчи алоқаларни давом эттирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260730/eoiida-deyarli-barcha-avtotranzit-yuklari-elektron-plomba-bilan-kuzatiladi-59386337.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55628621_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_cccf6e8ff8736f4794a3c0e5d1aafc5e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, транспорт, автомобил, транзит ташиш, қозоғистон, юк
еоии, еик, транспорт, автомобил, транзит ташиш, қозоғистон, юк
Қозоғистон навигация пломбаларининг иккинчи босқичига 1 сентябрдан ўтади
10:53 13.08.2026 (янгиланди: 10:57 13.08.2026)
Қозоғистон юк ташишда навигация пломбаларини қўллашнинг кенгайтирилган тартибига 1 сентябрдан ўтишни режалаштирмоқда. Бунга пломбаларни етказиб бериш билан боғлиқ логистик муаммолар сабаб бўлган.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Қозоғистон Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ )юкларни кузатиш учун навигация пломбаларини қўллашнинг иккинчи босқичига ўтишни вақтинча кечиктирди. Бу ҳақда мамлакат Молия вазирлигининг Давлат даромадлари қўмитаси Евроосиё иқтисодий комиссиясини хабардор қилди
.
Қарор зарур миқдордаги навигация пломбаларини етказиб бериш билан боғлиқ логистик чекловлар туфайли қабул қилинган.
Қозоғистон 31 августга қадар биринчи босқич доирасида амал қилган маъмурий тартибдан фойдаланишни давом эттиради. Иккинчи босқичга тўлиқ ўтиш 1 сентябрга режалаштирилган.
ЕОИИда навигация пломбаларини қўллашнинг биринчи босқичи 2026 йил 11 февралда бошланган. Навигация пломбаси транспорт воситасига ўрнатиладиган электрон қурилма бўлиб, юк ҳаракатини реал вақт режимида кузатиш имконини беради.
Иккинчи босқичда пломбалардан фойдаланиладиган ташувлар рўйхати кенгайтирилади. Хусусан, айрим истиснолардан ташқари, божхона транзитида автомобилда ташиладиган барча тоифадаги товарлар, шунингдек, темир йўл орқали ташиладиган алкоголь, тамаки маҳсулотлари, санкция остидаги товарлар, мўйна буюмлари, пойабзал, кийим-кечак ва электроника назоратга олинади.
ЕИК маълумотига кўра, томонлар иккинчи босқич талабларини тўлиқ амалга оширишга тезроқ ўтиш учун ишчи алоқаларни давом эттирмоқда.