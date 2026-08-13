Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260813/hungary-turkiylar-qurultoy-59681720.html
Тарихий жанглар ва кўчманчилар: Венгриядаги туркийлар Қурултойида кимлар қатнашади
Тарихий жанглар ва кўчманчилар: Венгриядаги туркийлар Қурултойида кимлар қатнашади
Sputnik Ўзбекистон
Венгрияда 14–16 август кунлари ҳун ва туркий халқлар Қурултойи ўтади. 27 халқ вакиллари иштирокида отлиқ мусобақалар, улоқ, камончилик, ўтовлар ва ҳунармандчилик кўргазмалари ташкил этилади.
2026-08-13T17:39+0500
2026-08-13T17:53+0500
туркий тилли миллатлар
венгрия
тарих
санъат
маданият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59681472_280:0:1436:650_1920x0_80_0_0_85ef2b757eacccc45e8b02e5e89bc12a.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Венгрияда 14–16 август кунлари ҳун ва туркий халқларнинг йирик Қурултойи бўлиб ўтади. Бугац даштида отлиқлар ва камончилар чиқишлари, кўкпар, кураш, лочинбозлик, тарихий жанглар ҳамда кўчманчилар турмушини акс эттирувчи дастурлар ташкил этилади. Қурултойда 27 халқ ва этник гуруҳ вакиллари қатнашиши режалаштирилган. Улар орасида ўзбеклар, қозоқлар, қирғизлар, турклар, туркманлар, озарбайжонлар, қорақалпоқлар, татарлар, бошқирдлар, гагаузлар, нўғайлар, уйғурлар, ёқутлар, мўғуллар ва бошқалар бор. Венгрлар тадбир мезбони ҳисобланади.Дастурда кўчманчи халқлар тарихи ва ҳарбий анъаналарига катта ўрин берилган. Отлар, туялар ва аравалар иштирокида кўчманчилар юриши, ҳун, авар ва қадимги мадяр жангчилари либосидаги отлиқ ва пиёда қўшинлар намойиши, тарихий жанг реконструкциялари ўтказилади. Қурултой майдонида катта ўтовлар қурилиб, кўчманчиларнинг анъанавий турмуш тарзи намойиш этилади. Археологик ва антропологик кўргазмаларда Марказий Осиё, Мўғулистон ва Карпат ҳавзасига оид тарихий топилмалар ҳамда қадимий қуролларнинг реконструкциялари кўрсатилади.Ўзбекистон тадбирда ҳунармандчилик маҳсулотлари билан ҳам иштирок этади. "Шарқ бозори"да Ўзбекистон, Қозоғистон ва Мўғулистон халқ амалий санъати намуналари намойиш қилинади. Расмий дастурда, шунингдек, Ўзбекистондан хонанда ва раққосларнинг чиқиши ҳам кўрсатилган.
https://sputniknews.uz/20260626/andijon-turkiy-dunyo-madaniy-poytaxti-58609185.html
венгрия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0d/59681472_425:0:1292:650_1920x0_80_0_0_2971a751e86a3c62b87e51c73c831855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туркий тилли миллатлар, венгрия, тарих, санъат, маданият, ўзбекистон
туркий тилли миллатлар, венгрия, тарих, санъат, маданият, ўзбекистон

Тарихий жанглар ва кўчманчилар: Венгриядаги туркийлар Қурултойида кимлар қатнашади

17:39 13.08.2026 (янгиланди: 17:53 13.08.2026)
© Сайт kurultaj.huВ Венгрии пройдет Курултай тюркских народов
В Венгрии пройдет Курултай тюркских народов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2026
© Сайт kurultaj.hu
Oбуна бўлиш
Венгриядаги Қурултойда 27 халқ вакиллари, отлиқлар, камончилар ва кўчманчилар анъаналари жам бўлади. Ўзбекистон ҳам тадбир иштирокчилари қаторида.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Венгрияда 14–16 август кунлари ҳун ва туркий халқларнинг йирик Қурултойи бўлиб ўтади. Бугац даштида отлиқлар ва камончилар чиқишлари, кўкпар, кураш, лочинбозлик, тарихий жанглар ҳамда кўчманчилар турмушини акс эттирувчи дастурлар ташкил этилади.
Қурултойда 27 халқ ва этник гуруҳ вакиллари қатнашиши режалаштирилган. Улар орасида ўзбеклар, қозоқлар, қирғизлар, турклар, туркманлар, озарбайжонлар, қорақалпоқлар, татарлар, бошқирдлар, гагаузлар, нўғайлар, уйғурлар, ёқутлар, мўғуллар ва бошқалар бор. Венгрлар тадбир мезбони ҳисобланади.
Дастурда кўчманчи халқлар тарихи ва ҳарбий анъаналарига катта ўрин берилган. Отлар, туялар ва аравалар иштирокида кўчманчилар юриши, ҳун, авар ва қадимги мадяр жангчилари либосидаги отлиқ ва пиёда қўшинлар намойиши, тарихий жанг реконструкциялари ўтказилади.
Шунингдек, от устида камондан ўқ отиш, отлиқ кураш, қиличбозлик, лочин ва бургут билан ов қилиш намойишлари режалаштирилган.
Қурултой майдонида катта ўтовлар қурилиб, кўчманчиларнинг анъанавий турмуш тарзи намойиш этилади. Археологик ва антропологик кўргазмаларда Марказий Осиё, Мўғулистон ва Карпат ҳавзасига оид тарихий топилмалар ҳамда қадимий қуролларнинг реконструкциялари кўрсатилади.
Ўзбекистон тадбирда ҳунармандчилик маҳсулотлари билан ҳам иштирок этади. "Шарқ бозори"да Ўзбекистон, Қозоғистон ва Мўғулистон халқ амалий санъати намуналари намойиш қилинади. Расмий дастурда, шунингдек, Ўзбекистондан хонанда ва раққосларнинг чиқиши ҳам кўрсатилган.

Қурултой Венгрияда 2008 йилдан ўтказиб келинади. Ташкилотчилар уни Венгрия ҳамда Марказий Осиё, Кавказ ва Анадолу халқларининг дашт ва отлиқ маданияти билан тарихий алоқаларини намойиш этувчи тадбир сифатида тақдим этади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Андижонда маданий пойтахт йилининг очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди
26 Июн, 12:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0