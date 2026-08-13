Тарихий жанглар ва кўчманчилар: Венгриядаги туркийлар Қурултойида кимлар қатнашади

ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Венгрияда 14–16 август кунлари ҳун ва туркий халқларнинг йирик Қурултойи бўлиб ўтади. Бугац даштида отлиқлар ва камончилар чиқишлари, кўкпар, кураш, лочинбозлик, тарихий жанглар ҳамда кўчманчилар турмушини акс эттирувчи дастурлар ташкил этилади. Қурултойда 27 халқ ва этник гуруҳ вакиллари қатнашиши режалаштирилган. Улар орасида ўзбеклар, қозоқлар, қирғизлар, турклар, туркманлар, озарбайжонлар, қорақалпоқлар, татарлар, бошқирдлар, гагаузлар, нўғайлар, уйғурлар, ёқутлар, мўғуллар ва бошқалар бор. Венгрлар тадбир мезбони ҳисобланади.Дастурда кўчманчи халқлар тарихи ва ҳарбий анъаналарига катта ўрин берилган. Отлар, туялар ва аравалар иштирокида кўчманчилар юриши, ҳун, авар ва қадимги мадяр жангчилари либосидаги отлиқ ва пиёда қўшинлар намойиши, тарихий жанг реконструкциялари ўтказилади. Қурултой майдонида катта ўтовлар қурилиб, кўчманчиларнинг анъанавий турмуш тарзи намойиш этилади. Археологик ва антропологик кўргазмаларда Марказий Осиё, Мўғулистон ва Карпат ҳавзасига оид тарихий топилмалар ҳамда қадимий қуролларнинг реконструкциялари кўрсатилади.Ўзбекистон тадбирда ҳунармандчилик маҳсулотлари билан ҳам иштирок этади. "Шарқ бозори"да Ўзбекистон, Қозоғистон ва Мўғулистон халқ амалий санъати намуналари намойиш қилинади. Расмий дастурда, шунингдек, Ўзбекистондан хонанда ва раққосларнинг чиқиши ҳам кўрсатилган.
Венгриядаги Қурултойда 27 халқ вакиллари, отлиқлар, камончилар ва кўчманчилар анъаналари жам бўлади. Ўзбекистон ҳам тадбир иштирокчилари қаторида.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Венгрияда 14–16 август кунлари ҳун ва туркий халқларнинг йирик Қурултойи бўлиб ўтади. Бугац даштида отлиқлар ва камончилар чиқишлари, кўкпар, кураш, лочинбозлик, тарихий жанглар ҳамда кўчманчилар турмушини акс эттирувчи дастурлар ташкил этилади.
Қурултойда 27 халқ ва этник гуруҳ вакиллари қатнашиши режалаштирилган. Улар орасида ўзбеклар, қозоқлар, қирғизлар, турклар, туркманлар, озарбайжонлар, қорақалпоқлар, татарлар, бошқирдлар, гагаузлар, нўғайлар, уйғурлар, ёқутлар, мўғуллар ва бошқалар бор. Венгрлар тадбир мезбони ҳисобланади.
Дастурда кўчманчи халқлар тарихи ва ҳарбий анъаналарига катта ўрин берилган. Отлар, туялар ва аравалар иштирокида кўчманчилар юриши, ҳун, авар ва қадимги мадяр жангчилари либосидаги отлиқ ва пиёда қўшинлар намойиши, тарихий жанг реконструкциялари ўтказилади.
Шунингдек, от устида камондан ўқ отиш, отлиқ кураш, қиличбозлик, лочин ва бургут билан ов қилиш намойишлари режалаштирилган.
Қурултой майдонида катта ўтовлар қурилиб, кўчманчиларнинг анъанавий турмуш тарзи намойиш этилади. Археологик ва антропологик кўргазмаларда Марказий Осиё, Мўғулистон ва Карпат ҳавзасига оид тарихий топилмалар ҳамда қадимий қуролларнинг реконструкциялари кўрсатилади.
Ўзбекистон тадбирда ҳунармандчилик маҳсулотлари билан ҳам иштирок этади. "Шарқ бозори"да Ўзбекистон, Қозоғистон ва Мўғулистон халқ амалий санъати намуналари намойиш қилинади. Расмий дастурда, шунингдек, Ўзбекистондан хонанда ва раққосларнинг чиқиши ҳам кўрсатилган.
Қурултой Венгрияда 2008 йилдан ўтказиб келинади. Ташкилотчилар уни Венгрия ҳамда Марказий Осиё, Кавказ ва Анадолу халқларининг дашт ва отлиқ маданияти билан тарихий алоқаларини намойиш этувчи тадбир сифатида тақдим этади.