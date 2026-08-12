https://sputniknews.uz/20260812/zelenskyy-hududlar-voz-kechish-59659868.html
Британия собиқ бош вазири: Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишга рози бўлади
Британия собиқ бош вазири: Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишга рози бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Борис Жонсон Зеленский тинчлик учун ҳудудий ён беришга рози бўлишига шубҳа қилмаслигини айтди. У Россия қўшинлари олдинга силжиётганини ҳам тан олди.
2026-08-12T18:02+0500
2026-08-12T18:02+0500
2026-08-12T18:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
борис жонсон
буюк британия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/15/25501984_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_a2040b4ce3551b4b787a14c05dc4e551.jpg
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Буюк Британиянинг собиқ бош вазири Борис Жонсон Владимир Зеленский тинчликка эришиш учун ҳудудий ён беришга рози бўлишига шубҳа қилмаслигини айтди. Бу ҳақда у 11 август куни "School of War" подкастига берган интервьюсида гапирди.Унинг тушунтиришича, бунда Украина ҳудудларнинг Россияга ўтишини юридик жиҳатдан тан олмайди. Жонсоннинг фикрича, Зеленский фронт чизиғини амалда музлатишга рози бўлиши мумкин, агар Ғарб Украина хавфсизлиги ва мудофаасини кафолатласа.Шу билан бирга, Жонсон фронтдаги вазият Украина учун оғирлигини тан олди. У февралда ўзи борган айрим аҳоли пунктлари ҳозир Россия қўшинлари назоратига ўтганини айтди.Жонсон 2022 йилда Германия канцлери аппаратининг юқори мартабали вакили билан бўлган суҳбатни ҳам эслади. Унинг сўзларига кўра, немис амалдори можаро бошланса, Украина тез мағлуб бўлиб, уруш қисқа вақтда тугаши яхшироқ бўлиши мумкинлигини айтган. Жонсон бу фикрга ўша пайтда ҳам қарши бўлганини таъкидлади.Интервьюда собиқ бош вазир 2022 йил баҳорида Россия–Украина тинчлик музокараларини барбод қилгани ҳақидаги айбловларни ҳам рад этди. У Киевга ташрифи музокараларни тўхтатгани ҳақидаги даъволарни "мутлақо бемаъни" деб атади.
https://sputniknews.uz/20260512/zelenskyy-donbas-berish-rozilik-intervyu-57503967.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/15/25501984_54:0:2587:1900_1920x0_80_0_0_a5042bdd7aa6ab210eb110b293ad0d1b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, борис жонсон, буюк британия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, борис жонсон, буюк британия, украина
Британия собиқ бош вазири: Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишга рози бўлади
18:02 12.08.2026 (янгиланди: 18:39 12.08.2026)
Британиянинг собиқ бош вазири Зеленский тинчлик учун ҳудудлардан воз кечишга рози бўлишини, Россия қўшинлари олдинга силжиётганини ва Германияда Украинанинг тез мағлубиятини истаганлар бўлганини айтди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Буюк Британиянинг собиқ бош вазири Борис Жонсон Владимир Зеленский тинчликка эришиш учун ҳудудий ён беришга рози бўлишига шубҳа қилмаслигини айтди. Бу ҳақда у 11 август куни "School of War" подкастига берган интервьюсида гапирди
.
"Мен Зеленский тинчлик эвазига де-факто ҳудуддан воз кечишига мутлақо шубҳа қилмайман", — деди Жонсон.
Унинг тушунтиришича, бунда Украина ҳудудларнинг Россияга ўтишини юридик жиҳатдан тан олмайди. Жонсоннинг фикрича, Зеленский фронт чизиғини амалда музлатишга рози бўлиши мумкин, агар Ғарб Украина хавфсизлиги ва мудофаасини кафолатласа.
Шу билан бирга, Жонсон фронтдаги вазият Украина учун оғирлигини тан олди. У февралда ўзи борган айрим аҳоли пунктлари ҳозир Россия қўшинлари назоратига ўтганини айтди.
"Россия олдинга силжимоқда ва силжишда давом этмоқда", — деди у.
Жонсон 2022 йилда Германия канцлери аппаратининг юқори мартабали вакили билан бўлган суҳбатни ҳам эслади. Унинг сўзларига кўра, немис амалдори можаро бошланса, Украина тез мағлуб бўлиб, уруш қисқа вақтда тугаши яхшироқ бўлиши мумкинлигини айтган. Жонсон бу фикрга ўша пайтда ҳам қарши бўлганини таъкидлади.
Интервьюда собиқ бош вазир 2022 йил баҳорида Россия–Украина тинчлик музокараларини барбод қилгани ҳақидаги айбловларни ҳам рад этди. У Киевга ташрифи музокараларни тўхтатгани ҳақидаги даъволарни "мутлақо бемаъни" деб атади.