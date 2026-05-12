Зеленский 2022 йилда Донбассни беришга рози бўлган — собиқ матбуот котиби интервьюси
11:52 12.05.2026 (янгиланди: 12:13 12.05.2026)
© CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Архивное фото
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель америкалик журналист Такер Карлсонга берган интервьюсида Украина раҳбарияти, 2022 йилдаги Истанбул музокаралари ва тинчлик келишуви ҳақида бир қатор кескин баёнотлар берди.
Унинг асосий баёнотлари қуйидагича:
1. Истанбул музокаралари ҳақида
Менделнинг айтишича, у 2022 йилда Истанбулдаги музокараларда Украина номидан қатнашган одамлар билан гаплашган.
“Менга улар ҳамма нарсага рози бўлганликларини батафсил тушунтиришди. Бундан ташқари, улар Зеленский шахсан Донбассни беришга рози бўлганини айтишди”, — деди у.
Мендель Зеленскийнинг ҳозирги позицияси аввалгисидан фарқ қилишини таъкидлади.
“Ҳозир эса у кўп миллионли аудитория олдида туриб: "Мен Донбассни бера олмайман", деяпти. Кўрдингизми, у изчил эмас. У доимо ўз позициясини ўзгартириб туради”, — деди Мендель.
2. Зеленскийни тинчлик йўлидаги тўсиқ деб атади
Мендель Зеленскийга нисбатан шахсий адовати йўқлигини, бироқ уни тинчлик йўлидаги асосий тўсиқлардан бири деб ҳисоблашини айтди.
“Менда шахсий қасос йўқ, лекин у тинчлик йўлидаги асосий тўсиқлардан бири деб ҳисоблайман”, — деди у.
Унинг фикрича, урушнинг якунланиши Зеленский учун сиёсий жиҳатдан хавфли бўлиши мумкин.
“У урушни давом эттириш ва янада кўпроқ пул олиш учун доимо позицияларини ўзгартириб туради”, — дея таъкидлади Мендель.
3. Украинада тинчлик истайдиганлар борлигини айтди
Мендель Украина ҳокимияти ичида ҳам тинчлик келишуви тарафдорлари борлигини билдирди.
“Ҳамма қўрқади. Зеленскийнинг чегаралари йўқ... Бугун у заиф вазиятда ва унинг ҳукуматида, ҳокимият вертикалида тинчликни хоҳлайдиган кўплаб одамлар бор”, — деди у.
4. Зеленский фронтдан жазо сифатида фойдаланишини даъво қилди
Мендель Зеленский уни танқид қилган одамларни жазолаш учун фронтга жўнатиш ҳолатларидан фойдаланишини иддао қилди.
“Зеленский фронт чизиғидан жазо сифатида фойдаланмоқда... У ҳатто бу ҳақда очиқ гапирди”, — деди у.
5. Украина учун тинчлик келишуви ягона йўл эканини айтди
Мендель Ғарбда Украинани қўллаб-қувватлаш тинчлик келишувини талаб қилиш орқали амалга ошиши кераклигини таъкидлади.
“Одамлар тушунишлари керакки, агар сиз Украинани қўллаб-қувватламоқчи бўлсангиз, буни амалга оширишнинг ягона йўли тинчлик келишувини талаб қилишдир”, — деди у.
Унинг фикрича, Украина учун бу “омон қолишнинг ягона йўли”.
“Украина учун бу омон қолишнинг ягона йўли, чунки биз йўқ бўлиб кетиш арафасида турибмиз”, — дея қўшимча қилди Мендель.
6. НАТО бўйича 2019 йилдаги ваъда ҳақида
Мендель 2019 йилда Парижда бўлиб ўтган учрашувда Зеленский Россия президенти Владимир Путинга Украина НАТОга кирмаслиги ҳақида ваъда берганини айтди.
“У Путин билан шахсий муҳокама ўтказган, унда Украина ҳеч қачон НАТОга кирмаслигига ваъда берган”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, ўшанда Зеленский Украина “ҳеч қачон НАТОга яқин бўлмаганини” таъкидлаган.