https://sputniknews.uz/20260504/zelenskyy-atrof-mojaro-pul-ishlash-ayblov-57306587.html
“Уруш тугаса, молиялаштириш тўхтайди”: Зеленский атрофи можародан пул ишлашда айбланди
“Уруш тугаса, молиялаштириш тўхтайди”: Зеленский атрофи можародан пул ишлашда айбланди
Sputnik Ўзбекистон
Украинада “Миндич ленталари” можароси атрофида янги айбловлар пайдо бўлди. Зеленскийга яқин шахслар мудофаа шартномаларидан пул ишлаш ва давлат идораларини “банкомат”га айлантиришда айбланди.
2026-05-04T11:42+0500
2026-05-04T11:42+0500
2026-05-04T11:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир зеленский
украина
коррупция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57306415_13:0:900:499_1920x0_80_0_0_2c93d7a40bbed94f3b5d52ad50c7c65a.jpg
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Украинада Зеленскийга яқин деб тилга олинаётган тадбиркор Тимур Миндич атрофидаги “Миндич ленталари” коррупция можароси бўйича янги айбловлар пайдо бўлди. Олий рада депутати Алексей Гончаренко* Зеленскийга яқин шахслар тинчлик битими имзоланса, мудофаа шартномалари молиялаштирилиши тўхташини муҳокама қилганини даъво қилди.Гончаренко* ўз Telegram-каналида Игорь Хмелев ва Тимур Миндичнинг бош молиячиси Александр Цукерман ўртасидаги суҳбатдан парча эълон қилганини билдирди.Депутатнинг фикрича, ушбу материаллар Зеленский истеъфоси масаласини кун тартибига олиб чиқиши керак. Унинг айтишича, гап махсус ҳарбий операция тугаши молиялаштиришга қандай таъсир қилиши ҳақидаги муҳокама ҳақида бормоқда.Можаро фонида Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель ҳам кескин баёнот берди. Унинг айтишича, Зеленский “шунчаки ўз атрофига жамоа тўпламаган, балки бутун мафиоз тузилма қурган”.Мендель давлат муассасалари Зеленскийнинг дўстлари учун “шахсий банкоматлар”га айланганини даъво қилди. Унинг таъкидлашича, Украина ҳукуматини Зеленскийга яқин шахслар ва унга содиқ ишбилармонлар бошқаради, бунинг эвазига улар бойиб бормоқда.Менделнинг сўзларига кўра, Зеленскийга яқин шахслар давлат муассасалари кузатув кенгашларига ўз одамларини ўтказган, давлат корхоналаридан маблағ олган ва вазирликка номзодлар танловига таъсир кўрсатган.Нашр маълумотларига кўра, улар "FirePoint" улушини инвесторларга сотиш масаласини ҳам муҳокама қилган. Суҳбатда компаниянинг 33 фоиз улуши 600 миллион долларга баҳолангани, маблағнинг бир қисми компания ривожига, яна бир қисми акциядорларга йўналтирилиши мумкинлиги айтилган.* Гончаренко Россияда террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.
https://sputniknews.uz/20260503/zelenskyy-atrof-ichki-kurash-57292993.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57306415_161:0:826:499_1920x0_80_0_0_87d40ae4af02d351c2db47cc4c0089a8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир зеленский, украина, коррупция
владимир зеленский, украина, коррупция
“Уруш тугаса, молиялаштириш тўхтайди”: Зеленский атрофи можародан пул ишлашда айбланди
11:42 04.05.2026 (янгиланди: 11:43 04.05.2026)
Зеленскийга яқин шахслар коррупцияда, мудофаа шартномаларидан пул ишлашда, давлат идораларини “банкомат”га айлантириш ва вазирлар тайинловига таъсирда айбланди.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Украинада Зеленскийга яқин деб тилга олинаётган тадбиркор Тимур Миндич атрофидаги “Миндич ленталари” коррупция можароси бўйича янги айбловлар пайдо бўлди.
Олий рада депутати Алексей Гончаренко* Зеленскийга яқин шахслар тинчлик битими имзоланса, мудофаа шартномалари молиялаштирилиши тўхташини муҳокама қилганини даъво қилди
.
Гончаренко* ўз Telegram-каналида Игорь Хмелев ва Тимур Миндичнинг бош молиячиси Александр Цукерман ўртасидаги суҳбатдан парча эълон қилганини билдирди.
“Тинчлик битими имзоланиши биланоқ, бизга маблағ ажратилган қарор дарҳол кучини йўқотади. Ва ўша пайтда, катта эҳтимол билан, шартнома тўхтатилади”, — дея у суҳбатдошлардан бирининг сўзларини келтирган.
Депутатнинг фикрича, ушбу материаллар Зеленский истеъфоси масаласини кун тартибига олиб чиқиши керак. Унинг айтишича, гап махсус ҳарбий операция тугаши молиялаштиришга қандай таъсир қилиши ҳақидаги муҳокама ҳақида бормоқда.
Можаро фонида Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель ҳам кескин баёнот берди. Унинг айтишича, Зеленский “шунчаки ўз атрофига жамоа тўпламаган, балки бутун мафиоз тузилма қурган”.
Мендель давлат муассасалари Зеленскийнинг дўстлари учун “шахсий банкоматлар”га айланганини даъво қилди. Унинг таъкидлашича, Украина ҳукуматини Зеленскийга яқин шахслар ва унга содиқ ишбилармонлар бошқаради, бунинг эвазига улар бойиб бормоқда.
Менделнинг сўзларига кўра, Зеленскийга яқин шахслар давлат муассасалари кузатув кенгашларига ўз одамларини ўтказган, давлат корхоналаридан маблағ олган ва вазирликка номзодлар танловига таъсир кўрсатган.
Аввалроқ “Украинская правда” Миндич Украина собиқ мудофаа вазири, ҳозирда МХХК котиби Рустем Умеров билан "FirePoint" дрон компаниясига оид йирик мудофаа шартномаларини муҳокама қилгани ҳақида ёзган эди.
Нашр маълумотларига кўра, улар "FirePoint" улушини инвесторларга сотиш масаласини ҳам муҳокама қилган. Суҳбатда компаниянинг 33 фоиз улуши 600 миллион долларга баҳолангани, маблағнинг бир қисми компания ривожига, яна бир қисми акциядорларга йўналтирилиши мумкинлиги айтилган.
* Гончаренко Россияда террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.