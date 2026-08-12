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Пушкин мероси ва Псков Кремли: ўзбекистонлик ёшларнинг Россияга сафари қандай ўтди
Пушкин мероси ва Псков Кремли: ўзбекистонлик ёшларнинг Россияга сафари қандай ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Икки нафар ўзбекистонлик ёш “Салом, Россия!” дастурида иштирок этиб, Псков Кремли, Пушкин билан боғлиқ тарихий жойларни кўрди ва Константин Косачев билан учрашди.
2026-08-12T16:25+0500
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ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. 4–11 август кунлари Псков вилоятида Россотрудничество ташкил этган “Салом, Россия!” маданий-маърифий дастури бўлиб ўтди. Ўзбекистондан унда тошкентлик Нигина Шайдуллина ва наманганлик Шерзод Абдуллаев иштирок этди, деб хабар қилди Тошкентдаги Рус уйи — Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси матбуот хизмати.Смена 37 нафар ёшни бирлаштирди. Улар Псков Кремли ва Троицк соборига ташриф буюрди, қўнғироқчилик санъати билан танишди, ижодий кечалар ва викториналарда қатнашди. Бундан ташқари, иштирокчилар Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси ўринбосари Константин Косачёв билан учрашиб, унга ўз мамлакатлари ҳақида сўзлаб беришди.Нигина ва Шерзод Тошкентдаги Рус уйи тадбирларининг доимий иштирокчилари. Сафардан қайтгач, улар ваколатхонада ўз таассуротлари ва Россиянинг яна қайси ҳудудларига боришни исташлари ҳақида сўзлаб беришди.
https://sputniknews.uz/20260805/uzbekistan-oquvchi-shimoliy-qutb-59500806.html
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россотрудничество, ўқувчилар, тошкент, россия, ўзбекистон, жамият
россотрудничество, ўқувчилар, тошкент, россия, ўзбекистон, жамият
Пушкин мероси ва Псков Кремли: ўзбекистонлик ёшларнинг Россияга сафари қандай ўтди
16:25 12.08.2026 (янгиланди: 16:31 12.08.2026)
Ўзбекистонлик Нигина Шайдуллина ва Шерзод Абдуллаев “Салом, Россия!” дастури доирасида Псков вилоятининг тарихий ва маданий масканларига ташриф буюрди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
4–11 август кунлари Псков вилоятида Россотрудничество ташкил этган “Салом, Россия!” маданий-маърифий дастури бўлиб ўтди. Ўзбекистондан унда тошкентлик Нигина Шайдуллина ва наманганлик Шерзод Абдуллаев иштирок этди, деб хабар қилди
Тошкентдаги Рус уйи — Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси матбуот хизмати.
Смена 37 нафар ёшни бирлаштирди. Улар Псков Кремли ва Троицк соборига ташриф буюрди, қўнғироқчилик санъати билан танишди, ижодий кечалар ва викториналарда қатнашди.
Дастур иштирокчилари Пушкин изидан Михайловское қўрғони ва Пушкин тоғларига ҳам саёҳат қилди. Псков манбалари улар Псков-Печора монастири ҳамда Кремлнинг Троицк собори ансамблини ҳам кўрганини хабар қилди.
Бундан ташқари, иштирокчилар Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси ўринбосари Константин Косачёв билан учрашиб, унга ўз мамлакатлари ҳақида сўзлаб беришди.
Нигина ва Шерзод Тошкентдаги Рус уйи тадбирларининг доимий иштирокчилари. Сафардан қайтгач, улар ваколатхонада ўз таассуротлари ва Россиянинг яна қайси ҳудудларига боришни исташлари ҳақида сўзлаб беришди.