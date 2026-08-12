Путин: Тинч океани минтақасида можаролар хавфи ортиб бормоқда
13:11 12.08.2026 (янгиланди: 13:25 12.08.2026)
© POOL/
Oбуна бўлиш
Россия президенти минтақада можаролар хавфи ортиб бораётганини айтди ва Япония, ТОФ машғулотлари ҳамда Шимолий денгиз йўли ҳақида фикр билдирди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. НАТО Тинч океани минтақасида ёйилмоқда, бу ерда можаролар эҳтимоли ортиб бормоқда, деди Россия президенти Владимир Путин Тинч океани флоти машғулотларини кузатиш чоғида. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
“Биз бу ерда, афсуски, можаролар хавфи ортиб бораётганини кўрмоқдамиз. Бу ерда НАТО ёйилмоқда, янги ҳарбий-сиёсий блоклар ташкил этилмоқда, бу ерда мамлакатимиз учун ҳам хавф туғдирадиган янги қурол тизимлари жойлаштирилмоқда ва жойлаштириш режалаштирилмоқда”, — деди Путин.
Россия президенти Жанубий Сахалинскка ташрифи давомида “Варяг” ракета крейсери бортидан Тинч океани флоти машғулотларининг якуний босқичини кузатди.
Путиннинг бошқа баёнотлари:
“Япония сўнгги ҳарбий-доктринал ҳужжатларда биринчи марта Россияни асосий таҳдид манбалари қаторига киритди”.
“Шуни таъкидлашни истардимки, биз Японияга таҳдид қилмаймиз, унга нисбатан мутлақо ҳеч қандай даъволаримиз йўқ”.
“Машғулотлар флотнинг жанговар тайёргарлигини сақлаш, мамлакатимизнинг манфаатларини, умуман Осиё-Тинч океани минтақасидаги хавфсизлигини ҳимоя қилиш ва Россиянинг ушбу минтақадаги бутун ҳарбий таркибини такомиллаштириш учун зарурдир”.
“Шуни таъкидламоқчиманки, Тинч океани флотининг денгиз пиёдалари ҳал қила олмайдиган жанговар вазифалар йўқ. Барча масалаларни ҳал қилади. Йигитлар дадил, профессионал ва қаҳрамонона ҳаракат қилишяпти”.
“Россия ҳар доим, айнан ҳар доим ҳамкорликка, Шимолий денгиз йўлининг афзалликларидан фойдаланишга, албатта, амалдаги халқаро денгиз ҳуқуқи доирасида фойдаланишга тайёрлигини билдирган ва ҳозир ҳам тасдиқламоқда”.
Россиянинг Узоқ Шарқ чегараларини ҳимоя қилиш бўйича машғулотлар 4 августда бошланган. Уларда қарийб 60 та сув усти кемаси, сув ости кемаси ва таъминот кемаси, 30 га яқин самолёт, вертолёт ва учувчисиз тизимлар, шунингдек, 13 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчи иштирок этмоқда.