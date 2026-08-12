Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260812/tinch-okean-mojarolar-xavf-59648712.html
Путин: Тинч океани минтақасида можаролар хавфи ортиб бормоқда
Путин: Тинч океани минтақасида можаролар хавфи ортиб бормоқда
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин НАТОнинг Тинч океани минтақасидаги фаоллиги, Япониянинг Россияни таҳдид сифатида баҳолаши, ТОФ машғулотлари ва Арктикадаги ҳамкорлик ҳақида гапирди.
2026-08-12T13:11+0500
2026-08-12T13:25+0500
дунё янгиликлари
владимир путин
ҳарбий денгиз флоти
япония
нато
россия
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59648209_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_3862895aac2a18626876d5ecf7451a02.jpg
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. НАТО Тинч океани минтақасида ёйилмоқда, бу ерда можаролар эҳтимоли ортиб бормоқда, деди Россия президенти Владимир Путин Тинч океани флоти машғулотларини кузатиш чоғида. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Россия президенти Жанубий Сахалинскка ташрифи давомида “Варяг” ракета крейсери бортидан Тинч океани флоти машғулотларининг якуний босқичини кузатди.Путиннинг бошқа баёнотлари:Россиянинг Узоқ Шарқ чегараларини ҳимоя қилиш бўйича машғулотлар 4 августда бошланган. Уларда қарийб 60 та сув усти кемаси, сув ости кемаси ва таъминот кемаси, 30 га яқин самолёт, вертолёт ва учувчисиз тизимлар, шунингдек, 13 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчи иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260727/putin-deputatlar-uchrashuv-59312812.html
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59648209_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3bfbc348e785980a0c3d31a817ad16f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, владимир путин, ҳарбий денгиз флоти, япония, нато, россия, дунёда
дунё янгиликлари, владимир путин, ҳарбий денгиз флоти, япония, нато, россия, дунёда

Путин: Тинч океани минтақасида можаролар хавфи ортиб бормоқда

13:11 12.08.2026 (янгиланди: 13:25 12.08.2026)
© POOL / Медиабанкка ўтишРабочая поездка президента Владимира Путина на Сахалин
Рабочая поездка президента Владимира Путина на Сахалин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия президенти минтақада можаролар хавфи ортиб бораётганини айтди ва Япония, ТОФ машғулотлари ҳамда Шимолий денгиз йўли ҳақида фикр билдирди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. НАТО Тинч океани минтақасида ёйилмоқда, бу ерда можаролар эҳтимоли ортиб бормоқда, деди Россия президенти Владимир Путин Тинч океани флоти машғулотларини кузатиш чоғида. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.

“Биз бу ерда, афсуски, можаролар хавфи ортиб бораётганини кўрмоқдамиз. Бу ерда НАТО ёйилмоқда, янги ҳарбий-сиёсий блоклар ташкил этилмоқда, бу ерда мамлакатимиз учун ҳам хавф туғдирадиган янги қурол тизимлари жойлаштирилмоқда ва жойлаштириш режалаштирилмоқда”, — деди Путин.

Россия президенти Жанубий Сахалинскка ташрифи давомида “Варяг” ракета крейсери бортидан Тинч океани флоти машғулотларининг якуний босқичини кузатди.
Путиннинг бошқа баёнотлари:
“Япония сўнгги ҳарбий-доктринал ҳужжатларда биринчи марта Россияни асосий таҳдид манбалари қаторига киритди”.
“Шуни таъкидлашни истардимки, биз Японияга таҳдид қилмаймиз, унга нисбатан мутлақо ҳеч қандай даъволаримиз йўқ”.
“Машғулотлар флотнинг жанговар тайёргарлигини сақлаш, мамлакатимизнинг манфаатларини, умуман Осиё-Тинч океани минтақасидаги хавфсизлигини ҳимоя қилиш ва Россиянинг ушбу минтақадаги бутун ҳарбий таркибини такомиллаштириш учун зарурдир”.
“Шуни таъкидламоқчиманки, Тинч океани флотининг денгиз пиёдалари ҳал қила олмайдиган жанговар вазифалар йўқ. Барча масалаларни ҳал қилади. Йигитлар дадил, профессионал ва қаҳрамонона ҳаракат қилишяпти”.
“Россия ҳар доим, айнан ҳар доим ҳамкорликка, Шимолий денгиз йўлининг афзалликларидан фойдаланишга, албатта, амалдаги халқаро денгиз ҳуқуқи доирасида фойдаланишга тайёрлигини билдирган ва ҳозир ҳам тасдиқламоқда”.
Россиянинг Узоқ Шарқ чегараларини ҳимоя қилиш бўйича машғулотлар 4 августда бошланган. Уларда қарийб 60 та сув усти кемаси, сув ости кемаси ва таъминот кемаси, 30 га яқин самолёт, вертолёт ва учувчисиз тизимлар, шунингдек, 13 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчи иштирок этмоқда.
Встреча Владимира Путина с депутатами Государственной Думы восьмого созыва - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россияни ҳеч ким синдира олмайди — Путиннинг депутатлар билан учрашувидаги баёнотлари
27 Июл, 17:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0