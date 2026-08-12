Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260812/tashkent-teleminora-59646819.html
Қуш парвози баландлигидан назар: Тошкент телеминораси сайёҳларни қандай жалб этмоқда
Қуш парвози баландлигидан назар: Тошкент телеминораси сайёҳларни қандай жалб этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент телеминораси бугун сайёҳлар учун ҳам жозибадор масканга айланмоқда. Экспозициялар, ноёб мозаикалар ва томоша майдончаси шаҳарни янги ракурсдан кўриш... 12.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-12T19:45+0500
2026-08-14T17:29+0500
музей
тошкент
фото
уй
туризм
туристлар
тошкент телеминораси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59644609_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_398cfb5be423d31b248ff08ceb5060d1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik, Бахром Хатамов. Баландлиги 375 метр бўлган Тошкент телеминораси 1985 йил 15 январда фойдаланишга топширилган. Бугун у пойтахтнинг асосий меъморий рамзларидан бири бўлиб, Жаҳон буюк миноралар федерацияси таркибига киради. Телеминора 1991 йилдан буён федерация аъзоси ҳисобланади.Аммо телеминора фақат телевидение, радиоэшиттириш ва алоқа маркази эмас. Унинг сайёҳлик аҳамияти ҳам тобора яққол намоён бўлмоқда. Ташриф фойедаги экспозициядан бошланиб, минора тарихи билан танишиш ва томоша майдончасига кўтарилиш билан давом этади.Экспозиция Тошкент телеминорасини дунёдаги бошқа машҳур баланд иншоотлар билан бир қаторда кўриш имконини беради. Телеминора фойесида турли мамлакатлардаги машҳур миноралар макетлари намойиш этилган.Экскурсиянинг яна бир қисми миноранинг қурилиш тарихи билан боғлиқ. Қурилиш ишлари 1978 йилда бошланган ва иншоот 1985 йил январда ишга туширилган. Минора ҳудуднинг сейсмик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда барпо этилган ва 11 метрли мустаҳкам пойдеворга таянади.Телеминорага ташриф маршрути унинг тарихи ва қурилишига бағишланган экспозиция билан танишиш, тезюрар лифтларда томоша майдончасига кўтарилиш ва шаҳар панорамасини кузатишни ўз ичига олади. Телеминоранинг расмий сайтида томоша майдончаси 100 метр баландликда жойлашгани кўрсатилган.Юқоридан замонавий Тошкентнинг турли қиёфаларини бир вақтнинг ўзида кўриш мумкин: яшил ҳудудлар, турар жой массивлари, янги баланд бинолар, автомобиль йўллари, каналлар, боғлар ва темир йўл тармоқлари. Сайёҳ учун бу пойтахт кўламини ҳис қилиш ва шаҳар географиясини яхшироқ тасаввур этиш имкониятидир.Телеминора интерьеридаги монументал санъат ҳам ташриф буюрувчилар эътиборини тортади. Бу ерда Абдумалик Бухарбаев ижод қилган йирик мозаик паннолар мавжуд. Расмий маълумотларга кўра, ушбу монументал асарнинг майдони 255 квадрат метрдан ортиқ.Экспозицияни Эдуард Аваковнинг магнитофон ва радиоаппаратлар коллекцияси ҳам бойитади. Экскурсоводнинг айтишича, техника алоҳида мини-музей шаклида жамланиб, экспонат сифатида намойиш этилмоқда.Шу тариқа, Тошкент телеминораси бугун бир вақтнинг ўзида муҳандислик иншооти, музей-экспозиция, томоша майдончаси ва шаҳар билан танишиш учун ўзига хос сайёҳлик нуқтаси сифатида намоён бўлади. Хорижлик меҳмон учун у Тошкентни юқоридан кўриш имкониятини берса, пойтахт аҳолиси учун таниш шаҳарни янги ракурсдан кашф этиш имконидир.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59644609_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_201a90e29598cc7d5dd2d2a829130910.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
музей, тошкент, фото, уй, туризм, туристлар, тошкент телеминораси
музей, тошкент, фото, уй, туризм, туристлар, тошкент телеминораси

Қуш парвози баландлигидан назар: Тошкент телеминораси сайёҳларни қандай жалб этмоқда

19:45 12.08.2026 (янгиланди: 17:29 14.08.2026)
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи
Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тошкент телеминораси бугун сайёҳлар учун ҳам жозибадор масканга айланмоқда. Экспозициялар, ноёб мозаикалар ва томоша майдончаси шаҳарни янги ракурсдан кўриш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik, Бахром Хатамов. Баландлиги 375 метр бўлган Тошкент телеминораси 1985 йил 15 январда фойдаланишга топширилган. Бугун у пойтахтнинг асосий меъморий рамзларидан бири бўлиб, Жаҳон буюк миноралар федерацияси таркибига киради. Телеминора 1991 йилдан буён федерация аъзоси ҳисобланади.
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминораси кириш қисмидаги сайёҳлар
Тошкент телеминораси кириш қисмидаги сайёҳлар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Тошкент телеминораси кириш қисмидаги сайёҳлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Аммо телеминора фақат телевидение, радиоэшиттириш ва алоқа маркази эмас. Унинг сайёҳлик аҳамияти ҳам тобора яққол намоён бўлмоқда. Ташриф фойедаги экспозициядан бошланиб, минора тарихи билан танишиш ва томоша майдончасига кўтарилиш билан давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов Дунёдаги машҳур телеминоралар макетлари жойлашган экспозиция
Дунёдаги машҳур телеминоралар макетлари жойлашган экспозиция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Дунёдаги машҳур телеминоралар макетлари жойлашган экспозиция
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шу ердан бизнинг телеминора музейимиз бошланади. Экспозицияда Германия, Австралия, Янги Зеландия, Австрия, Корея, Мексика, Туркия, Англия, Голландия, Испания ва Канададаги телеминораларнинг макетлари бор. Айримлари 3D-принтерда чоп қилинган", — дейди экскурсовод Нодир Зарифов.

Экспозиция Тошкент телеминорасини дунёдаги бошқа машҳур баланд иншоотлар билан бир қаторда кўриш имконини беради. Телеминора фойесида турли мамлакатлардаги машҳур миноралар макетлари намойиш этилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов Томоша майдончасидан шаҳарни кузатаётган меҳмонлар
Томоша майдончасидан шаҳарни кузатаётган меҳмонлар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Томоша майдончасидан шаҳарни кузатаётган меҳмонлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экскурсиянинг яна бир қисми миноранинг қурилиш тарихи билан боғлиқ. Қурилиш ишлари 1978 йилда бошланган ва иншоот 1985 йил январда ишга туширилган. Минора ҳудуднинг сейсмик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда барпо этилган ва 11 метрли мустаҳкам пойдеворга таянади.

"Тошкент телеминорасининг умумий баландлиги 375 метр. Унинг 93 метрлик учта қўшимча таянчи бор. Сайёҳлар учун энг қизиқарли жойлардан бири томоша майдончаси. Бу ердан Тошкент бутунлай бошқача кўринади", — таъкидлайди Зарифов.

© Sputnik / Бахром ХатамовТошкент телеминораси меҳмонларни кутиб олади
Тошкент телеминораси меҳмонларни кутиб олади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.08.2026
Тошкент телеминораси меҳмонларни кутиб олади
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Телеминорадан кўринаётган яшил ҳудудлар ва истироҳат боғи
Телеминорадан кўринаётган яшил ҳудудлар ва истироҳат боғи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Телеминорадан кўринаётган яшил ҳудудлар ва истироҳат боғи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Телеминорага ташриф маршрути унинг тарихи ва қурилишига бағишланган экспозиция билан танишиш, тезюрар лифтларда томоша майдончасига кўтарилиш ва шаҳар панорамасини кузатишни ўз ичига олади. Телеминоранинг расмий сайтида томоша майдончаси 100 метр баландликда жойлашгани кўрсатилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов Телеминора меҳмонлари нигоҳидаги Тошкент
Телеминора меҳмонлари нигоҳидаги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Телеминора меҳмонлари нигоҳидаги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Юқоридан замонавий Тошкентнинг турли қиёфаларини бир вақтнинг ўзида кўриш мумкин: яшил ҳудудлар, турар жой массивлари, янги баланд бинолар, автомобиль йўллари, каналлар, боғлар ва темир йўл тармоқлари. Сайёҳ учун бу пойтахт кўламини ҳис қилиш ва шаҳар географиясини яхшироқ тасаввур этиш имкониятидир.
© Sputnik / Бахром Хатамов Телеминорадан Тошкент панорамаси
Телеминорадан Тошкент панорамаси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Телеминорадан Тошкент панорамаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Телеминора интерьеридаги монументал санъат ҳам ташриф буюрувчилар эътиборини тортади. Бу ерда Абдумалик Бухарбаев ижод қилган йирик мозаик паннолар мавжуд. Расмий маълумотларга кўра, ушбу монументал асарнинг майдони 255 квадрат метрдан ортиқ.
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминораси интерьеридаги монументал мозаика
Тошкент телеминораси интерьеридаги монументал мозаика - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Тошкент телеминораси интерьеридаги монументал мозаика
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мозаика қўл меҳнати билан бажарилган. Бу катта монументал иш. Кўп сайёҳлар телеминорага шаҳарни юқоридан кўриш учун келишади, аммо ичкаридаги санъат асарлари ҳам улар учун алоҳида кашфиёт бўлади", — дейди Нодир Зарифов.

© Sputnik / Бахром Хатамов Мини-музейдаги радио ва аудиотехника коллекцияси билан танишаётган меҳмон
Мини-музейдаги радио ва аудиотехника коллекцияси билан танишаётган меҳмон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Мини-музейдаги радио ва аудиотехника коллекцияси билан танишаётган меҳмон
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозицияни Эдуард Аваковнинг магнитофон ва радиоаппаратлар коллекцияси ҳам бойитади. Экскурсоводнинг айтишича, техника алоҳида мини-музей шаклида жамланиб, экспонат сифатида намойиш этилмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи
Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов 240 нафар меҳмонни сиғдира оладиган ресторан 110 метр баландликда жойлашган
240 нафар меҳмонни сиғдира оладиган ресторан 110 метр баландликда жойлашган - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
240 нафар меҳмонни сиғдира оладиган ресторан 110 метр баландликда жойлашган
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминорасидан аква боғ ва бассейннинг панорамик кўриниши
Тошкент телеминорасидан аква боғ ва бассейннинг панорамик кўриниши - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Тошкент телеминорасидан аква боғ ва бассейннинг панорамик кўриниши
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкентнинг турар жойлари орасидаги темир йўллар
Тошкентнинг турар жойлари орасидаги темир йўллар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Тошкентнинг турар жойлари орасидаги темир йўллар
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент кўчаларидаги жамоат транспорти — юқоридан кўриниш
Тошкент кўчаларидаги жамоат транспорти — юқоридан кўриниш - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Тошкент кўчаларидаги жамоат транспорти — юқоридан кўриниш
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Шахристон кўчасидаги турар-жой бинолари ва пойтахтнинг замонавий меъморчилиги
Шахристон кўчасидаги турар-жой бинолари ва пойтахтнинг замонавий меъморчилиги - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Шахристон кўчасидаги турар-жой бинолари ва пойтахтнинг замонавий меъморчилиги
© Sputnik / Бахром Хатамов
Шу тариқа, Тошкент телеминораси бугун бир вақтнинг ўзида муҳандислик иншооти, музей-экспозиция, томоша майдончаси ва шаҳар билан танишиш учун ўзига хос сайёҳлик нуқтаси сифатида намоён бўлади. Хорижлик меҳмон учун у Тошкентни юқоридан кўриш имкониятини берса, пойтахт аҳолиси учун таниш шаҳарни янги ракурсдан кашф этиш имконидир.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0