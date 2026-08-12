Қуш парвози баландлигидан назар: Тошкент телеминораси сайёҳларни қандай жалб этмоқда
19:45 12.08.2026 (янгиланди: 17:29 14.08.2026)
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тошкент телеминораси бугун сайёҳлар учун ҳам жозибадор масканга айланмоқда. Экспозициялар, ноёб мозаикалар ва томоша майдончаси шаҳарни янги ракурсдан кўриш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik, Бахром Хатамов. Баландлиги 375 метр бўлган Тошкент телеминораси 1985 йил 15 январда фойдаланишга топширилган. Бугун у пойтахтнинг асосий меъморий рамзларидан бири бўлиб, Жаҳон буюк миноралар федерацияси таркибига киради. Телеминора 1991 йилдан буён федерация аъзоси ҳисобланади.
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминораси кириш қисмидаги сайёҳлар
Тошкент телеминораси кириш қисмидаги сайёҳлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Аммо телеминора фақат телевидение, радиоэшиттириш ва алоқа маркази эмас. Унинг сайёҳлик аҳамияти ҳам тобора яққол намоён бўлмоқда. Ташриф фойедаги экспозициядан бошланиб, минора тарихи билан танишиш ва томоша майдончасига кўтарилиш билан давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов Дунёдаги машҳур телеминоралар макетлари жойлашган экспозиция
Дунёдаги машҳур телеминоралар макетлари жойлашган экспозиция
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Шу ердан бизнинг телеминора музейимиз бошланади. Экспозицияда Германия, Австралия, Янги Зеландия, Австрия, Корея, Мексика, Туркия, Англия, Голландия, Испания ва Канададаги телеминораларнинг макетлари бор. Айримлари 3D-принтерда чоп қилинган", — дейди экскурсовод Нодир Зарифов.
Экспозиция Тошкент телеминорасини дунёдаги бошқа машҳур баланд иншоотлар билан бир қаторда кўриш имконини беради. Телеминора фойесида турли мамлакатлардаги машҳур миноралар макетлари намойиш этилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов Томоша майдончасидан шаҳарни кузатаётган меҳмонлар
Томоша майдончасидан шаҳарни кузатаётган меҳмонлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экскурсиянинг яна бир қисми миноранинг қурилиш тарихи билан боғлиқ. Қурилиш ишлари 1978 йилда бошланган ва иншоот 1985 йил январда ишга туширилган. Минора ҳудуднинг сейсмик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда барпо этилган ва 11 метрли мустаҳкам пойдеворга таянади.
"Тошкент телеминорасининг умумий баландлиги 375 метр. Унинг 93 метрлик учта қўшимча таянчи бор. Сайёҳлар учун энг қизиқарли жойлардан бири томоша майдончаси. Бу ердан Тошкент бутунлай бошқача кўринади", — таъкидлайди Зарифов.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкент телеминораси меҳмонларни кутиб олади
Тошкент телеминораси меҳмонларни кутиб олади
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Телеминорадан кўринаётган яшил ҳудудлар ва истироҳат боғи
Телеминорадан кўринаётган яшил ҳудудлар ва истироҳат боғи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Телеминорага ташриф маршрути унинг тарихи ва қурилишига бағишланган экспозиция билан танишиш, тезюрар лифтларда томоша майдончасига кўтарилиш ва шаҳар панорамасини кузатишни ўз ичига олади. Телеминоранинг расмий сайтида томоша майдончаси 100 метр баландликда жойлашгани кўрсатилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов Телеминора меҳмонлари нигоҳидаги Тошкент
Телеминора меҳмонлари нигоҳидаги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Юқоридан замонавий Тошкентнинг турли қиёфаларини бир вақтнинг ўзида кўриш мумкин: яшил ҳудудлар, турар жой массивлари, янги баланд бинолар, автомобиль йўллари, каналлар, боғлар ва темир йўл тармоқлари. Сайёҳ учун бу пойтахт кўламини ҳис қилиш ва шаҳар географиясини яхшироқ тасаввур этиш имкониятидир.
© Sputnik / Бахром Хатамов Телеминорадан Тошкент панорамаси
Телеминорадан Тошкент панорамаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Телеминора интерьеридаги монументал санъат ҳам ташриф буюрувчилар эътиборини тортади. Бу ерда Абдумалик Бухарбаев ижод қилган йирик мозаик паннолар мавжуд. Расмий маълумотларга кўра, ушбу монументал асарнинг майдони 255 квадрат метрдан ортиқ.
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминораси интерьеридаги монументал мозаика
Тошкент телеминораси интерьеридаги монументал мозаика
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Мозаика қўл меҳнати билан бажарилган. Бу катта монументал иш. Кўп сайёҳлар телеминорага шаҳарни юқоридан кўриш учун келишади, аммо ичкаридаги санъат асарлари ҳам улар учун алоҳида кашфиёт бўлади", — дейди Нодир Зарифов.
© Sputnik / Бахром Хатамов Мини-музейдаги радио ва аудиотехника коллекцияси билан танишаётган меҳмон
Мини-музейдаги радио ва аудиотехника коллекцияси билан танишаётган меҳмон
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспозицияни Эдуард Аваковнинг магнитофон ва радиоаппаратлар коллекцияси ҳам бойитади. Экскурсоводнинг айтишича, техника алоҳида мини-музей шаклида жамланиб, экспонат сифатида намойиш этилмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи
Тошкент телеминорасидан кўринадиган боғ ҳудуди, пойтахт каналлари ва Қатағон қурбонлари хотираси музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов 240 нафар меҳмонни сиғдира оладиган ресторан 110 метр баландликда жойлашган
240 нафар меҳмонни сиғдира оладиган ресторан 110 метр баландликда жойлашган
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент телеминорасидан аква боғ ва бассейннинг панорамик кўриниши
Тошкент телеминорасидан аква боғ ва бассейннинг панорамик кўриниши
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкентнинг турар жойлари орасидаги темир йўллар
Тошкентнинг турар жойлари орасидаги темир йўллар
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Тошкент кўчаларидаги жамоат транспорти — юқоридан кўриниш
Тошкент кўчаларидаги жамоат транспорти — юқоридан кўриниш
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Шахристон кўчасидаги турар-жой бинолари ва пойтахтнинг замонавий меъморчилиги
Шахристон кўчасидаги турар-жой бинолари ва пойтахтнинг замонавий меъморчилиги
© Sputnik / Бахром Хатамов
Шу тариқа, Тошкент телеминораси бугун бир вақтнинг ўзида муҳандислик иншооти, музей-экспозиция, томоша майдончаси ва шаҳар билан танишиш учун ўзига хос сайёҳлик нуқтаси сифатида намоён бўлади. Хорижлик меҳмон учун у Тошкентни юқоридан кўриш имкониятини берса, пойтахт аҳолиси учун таниш шаҳарни янги ракурсдан кашф этиш имконидир.