https://sputniknews.uz/20260812/nijnekamsk-jamoaviy-namoz-59637775.html
Украина ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар учун Нижнекамскда жамоавий намоз ўқилди
Украина ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар учун Нижнекамскда жамоавий намоз ўқилди
Sputnik Ўзбекистон
Нижнекамскда ҳалок бўлган ўзбекистонликларнинг жасадларини ватанга жўнатиш олдидан масжидда жамоавий намоз ўқилди. Ўзбекистоннинг махсус ишчи гуруҳи Татарстанга етиб борди.
2026-08-12T10:01+0500
2026-08-12T10:01+0500
2026-08-12T10:10+0500
татаристон
рустам минниханов
дрон
масжид
вафот этди
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
комиссия
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59637607_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_d2d667d8d2e3d1f7883d069f2f2e22b1.png
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Нижнекамскда Украина дронлари ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган ўзбекистонликларнинг жасадларини ватанга жўнатиш олдидан шаҳар масжидида жамоавий намоз ўқилди. Бу ҳақда Татаристон раиси матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Нижнекамскка Ўзбекистоннинг махсус ишчи гуруҳи етиб борди. Унинг таркибига ФВВ, ТИВ, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Миграция агентлиги ва бошқа идоралар вакиллари киритилган. Ўзбекистонда тузилган ҳукумат комиссиясига бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов раҳбарлик қилмоқда.10 август куни Минниханов Нижнекамск шифохонасида жабрланганларни бориб кўрди ва президент Шавкат Мирзиёевга ҳамдардлик билдирди.Ўзбекистон ФВВнинг кейинги маълумотига кўра, Украина ҳужуми оқибатида 8 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлган.Татаристонда ҳалок бўлганларнинг оилаларига 2 млн рубль, жабрланганларга эса жароҳат оғирлигига қараб 300 мингдан 600 минг рублгача тўлов белгиланган.
https://sputniknews.uz/20260811/russia-tiv-elchixona-hamdardlik-59627008.html
татаристон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59637607_78:0:1123:784_1920x0_80_0_0_daeb994d1699839d0437aaf50cc1ee13.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
татаристон, рустам минниханов, дрон, масжид, вафот этди, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), комиссия, жамият, ўзбекистон
татаристон, рустам минниханов, дрон, масжид, вафот этди, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), комиссия, жамият, ўзбекистон
Украина ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар учун Нижнекамскда жамоавий намоз ўқилди
10:01 12.08.2026 (янгиланди: 10:10 12.08.2026)
Ўзбекистон махсус ишчи гуруҳи Нижнекамскка етиб борди. Татаристон ҳалок бўлганлар жасадларини ватанга қайтаришга кўмаклашмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Нижнекамскда Украина дронлари ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган ўзбекистонликларнинг жасадларини ватанга жўнатиш олдидан шаҳар масжидида жамоавий намоз ўқилди. Бу ҳақда Татаристон раиси матбуот хизмати хабар берди
.
Шунингдек, Нижнекамскка Ўзбекистоннинг махсус ишчи гуруҳи етиб борди. Унинг таркибига ФВВ, ТИВ, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Миграция агентлиги ва бошқа идоралар вакиллари киритилган. Ўзбекистонда тузилган ҳукумат комиссиясига бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов раҳбарлик қилмоқда.
Татаристон раиси Рустам Минниханов топшириғига кўра, республика идоралари ишчи гуруҳга жабрланганлар аҳволи ҳақида маълумот тўплаш ва ҳалок бўлганларни ватанга қайтаришда кўмаклашмоқда.
10 август куни Минниханов Нижнекамск шифохонасида жабрланганларни бориб кўрди ва президент Шавкат Мирзиёевга ҳамдардлик билдирди.
Ўзбекистон ФВВнинг кейинги маълумотига кўра, Украина ҳужуми оқибатида 8 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлган.
Татаристонда ҳалок бўлганларнинг оилаларига 2 млн рубль, жабрланганларга эса жароҳат оғирлигига қараб 300 мингдан 600 минг рублгача тўлов белгиланган.