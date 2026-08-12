Нижнекамскда дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасадлари ватанга олиб келинди
11:15 12.08.2026 (янгиланди: 11:21 12.08.2026)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаТела узбекистанцев, погибших при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск, доставили на родину
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Oбуна бўлиш
Жасадлар Ўзбекистон Мудофаа вазирлигининг махсус самолётида олиб келинди. Дафн маросими харажатларини ҳам давлат қоплайди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Татаристондаги дрон ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган саккиз нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасадлари 12 август куни махсус авиарейс билан ватанга олиб келинди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ТИВ маълумотига кўра, 10 август куни Нижнекамск шаҳридаги қатор объектларга дронлар орқали ҳужум қилинган. Ҳодиса оқибатида маҳаллий қурилиш корхонасида ишлаган 8 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлган, яна бир қатор фуқаролар турли даражада жароҳат олиб, шифохоналарга жойлаштирилган.
© telegram sputnikuzbekistan
1/4
© telegram sputnikuzbekistan
© telegram sputnikuzbekistan
2/4
© telegram sputnikuzbekistan
© telegram sputnikuzbekistan
3/4
© telegram sputnikuzbekistan
© telegram sputnikuzbekistan
4/4
© telegram sputnikuzbekistan
1/4
© telegram sputnikuzbekistan
2/4
© telegram sputnikuzbekistan
3/4
© telegram sputnikuzbekistan
4/4
© telegram sputnikuzbekistan
Президент топшириғи билан тузилган Ҳукумат комиссияси доирасида ТИВ, ФВВ, ИИВ, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Миграция агентлиги ва бошқа идоралар ҳалок бўлганларни Ватанга қайтариш, жабрланганларга ёрдам бериш ва уларнинг оилаларини қўллаб-қувватлаш ишларини ташкил этди.
Миграция агентлигининг Sputnik агентлигигига маълум қилишича, жасадларни олиб келиш давлат маблағлари ҳисобидан амалга оширилган. Ўзбекистондаги дафн маросимлари билан боғлиқ харажатлар ҳам давлат томонидан қопланади.
ТИВ жабрланганларга ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ масалалар Россия томони билан ҳамкорликда назоратда эканини билдирди.