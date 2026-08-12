Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260812/jasadlar-uzbekistan-olib-kelinish-59641665.html
Нижнекамскда дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасадлари ватанга олиб келинди
Нижнекамскда дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасадлари ватанга олиб келинди
Sputnik Ўзбекистон
Нижнекамскда дрон ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган саккиз нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасадлари 12 август куни махсус рейс билан ватанга олиб келинди. Дафн харажатлари давлат ҳисобидан қопланади.
2026-08-12T11:15+0500
2026-08-12T11:21+0500
ўзбекистон
ўзбекистон тив
жамият
россия
татаристон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59640835_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_b6e5eff0d56100b78700423e9fe82b02.jpg
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Татаристондаги дрон ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган саккиз нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасадлари 12 август куни махсус авиарейс билан ватанга олиб келинди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.ТИВ маълумотига кўра, 10 август куни Нижнекамск шаҳридаги қатор объектларга дронлар орқали ҳужум қилинган. Ҳодиса оқибатида маҳаллий қурилиш корхонасида ишлаган 8 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлган, яна бир қатор фуқаролар турли даражада жароҳат олиб, шифохоналарга жойлаштирилган.Президент топшириғи билан тузилган Ҳукумат комиссияси доирасида ТИВ, ФВВ, ИИВ, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Миграция агентлиги ва бошқа идоралар ҳалок бўлганларни Ватанга қайтариш, жабрланганларга ёрдам бериш ва уларнинг оилаларини қўллаб-қувватлаш ишларини ташкил этди.ТИВ жабрланганларга ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ масалалар Россия томони билан ҳамкорликда назоратда эканини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260812/nijnekamsk-jamoaviy-namoz-59637775.html
ўзбекистон
татаристон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0c/59640835_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_254584fe31b6981a5483fdd197f7e5a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ўзбекистон тив, жамият, россия, татаристон
ўзбекистон, ўзбекистон тив, жамият, россия, татаристон

Нижнекамскда дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасадлари ватанга олиб келинди

11:15 12.08.2026 (янгиланди: 11:21 12.08.2026)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаТела узбекистанцев, погибших при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск, доставили на родину
Тела узбекистанцев, погибших при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск, доставили на родину - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Oбуна бўлиш
Жасадлар Ўзбекистон Мудофаа вазирлигининг махсус самолётида олиб келинди. Дафн маросими харажатларини ҳам давлат қоплайди.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Татаристондаги дрон ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган саккиз нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасадлари 12 август куни махсус авиарейс билан ватанга олиб келинди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ТИВ маълумотига кўра, 10 август куни Нижнекамск шаҳридаги қатор объектларга дронлар орқали ҳужум қилинган. Ҳодиса оқибатида маҳаллий қурилиш корхонасида ишлаган 8 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлган, яна бир қатор фуқаролар турли даражада жароҳат олиб, шифохоналарга жойлаштирилган.
© telegram sputnikuzbekistan
Кадры прибытия спецборта с телами погибших от удара БПЛА граждан Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© telegram sputnikuzbekistan
© telegram sputnikuzbekistan
Кадры прибытия спецборта с телами погибших от удара БПЛА граждан Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© telegram sputnikuzbekistan
© telegram sputnikuzbekistan
Кадры прибытия спецборта с телами погибших от удара БПЛА граждан Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© telegram sputnikuzbekistan
© telegram sputnikuzbekistan
Кадры прибытия спецборта с телами погибших от удара БПЛА граждан Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© telegram sputnikuzbekistan
1/4
© telegram sputnikuzbekistan
2/4
© telegram sputnikuzbekistan
3/4
© telegram sputnikuzbekistan
4/4
© telegram sputnikuzbekistan
Президент топшириғи билан тузилган Ҳукумат комиссияси доирасида ТИВ, ФВВ, ИИВ, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Миграция агентлиги ва бошқа идоралар ҳалок бўлганларни Ватанга қайтариш, жабрланганларга ёрдам бериш ва уларнинг оилаларини қўллаб-қувватлаш ишларини ташкил этди.

Миграция агентлигининг Sputnik агентлигигига маълум қилишича, жасадларни олиб келиш давлат маблағлари ҳисобидан амалга оширилган. Ўзбекистондаги дафн маросимлари билан боғлиқ харажатлар ҳам давлат томонидан қопланади.

ТИВ жабрланганларга ёрдам кўрсатиш билан боғлиқ масалалар Россия томони билан ҳамкорликда назоратда эканини билдирди.
Коллективная молитва перед отправкой на родину тел узбекистанцев, погибших при атаке дрона - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.08.2026
Украина ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар учун Нижнекамскда жамоавий намоз ўқилди
10:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0