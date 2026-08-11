https://sputniknews.uz/20260811/suv-xojalik-tajriba-almashish-59616386.html
Марказий Осиё сув хўжалиги мутахассислари Тошкентда тажриба алмашмоқда
Марказий Осиё сув хўжалиги мутахассислари Тошкентда тажриба алмашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги уч кунлик тренингда Марказий Осиёнинг беш мамлакати мутахассислари томчилатиб, ёмғирлатиб ва тупроқ остидан суғориш технологиялари, “Томчи” рақамли тизими ҳамда метеомаълумотлар асосида сув бошқарувини ўрганмоқда.
2026-08-11T10:36+0500
2026-08-11T10:36+0500
2026-08-11T10:36+0500
сув
рақамли технологиялар
сув хўжалиги вазирлиги
қишлоқ хўжалиги
ўзбекистон
жамият
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59615936_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_92ab4d5fcc06cf71f882269ee0fcea5e.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Тошкентда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон сув хўжалиги мутахассислари иштирокида уч кунлик минтақавий тренинг бошланди. Бу ҳақда Сув хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тренингда сув тежовчи суғориш технологиялари ва соҳадаги рақамли ечимларни амалиётга жорий этиш масалалари кўриб чиқилмоқда.Тренингнинг алоҳида қисми рақамлаштиришга бағишланган. Мутахассисларга сув истеъмолчилари учун мўлжалланган “Томчи” мобил иловаси, “Томчи” ягона электрон реестри ва бошқа рақамли воситалар тақдим этилади.Амалий машғулотларда томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш, сувни тежайдиган эгатлаб ҳамда тупроқ остидан суғориш тизимларини танлаш, лойиҳалаш, ўрнатиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш ўргатилади. Шунингдек, насос станциялари, фильтрлар, қувурлар, фитинглар ва томизгичларнинг ишлаш принциплари кўрсатилади.Сув хўжалиги мактабининг тажриба майдончасида иштирокчилар метеостанциялар маълумотлари асосида суғориш режимини белгилаш ва экин эҳтиёжига қараб сув етказиб беришни бошқариш усулларини амалда кўради.Тренинг якунида иштирокчилар тест синовидан ўтади, уларнинг амалий билим ва кўникмалари баҳоланиб, сертификатлар топширилади.
https://sputniknews.uz/20260725/rossiya-ozbekistonga-suv-strategiyasini-ishlab-chiqishda-qanday-yordam-bermoqda-59274369.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59615936_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9a0cc7002c6f84f99b7ec53b5f39561d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сув, рақамли технологиялар, сув хўжалиги вазирлиги, қишлоқ хўжалиги, ўзбекистон, жамият, тошкент
сув, рақамли технологиялар, сув хўжалиги вазирлиги, қишлоқ хўжалиги, ўзбекистон, жамият, тошкент
Марказий Осиё сув хўжалиги мутахассислари Тошкентда тажриба алмашмоқда
Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон мутахассисларига замонавий суғориш тизимлари ва рақамли ечимлар амалда кўрсатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Тошкентда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон сув хўжалиги мутахассислари иштирокида уч кунлик минтақавий тренинг бошланди. Бу ҳақда Сув хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тренингда сув тежовчи суғориш технологиялари ва соҳадаги рақамли ечимларни амалиётга жорий этиш масалалари кўриб чиқилмоқда.
Иштирокчилар Ўзбекистонда сув тежовчи технологияларни жорий этиш учун амал қилаётган молиявий ва ҳуқуқий механизмлар, жумладан, субсидия ва имтиёзли кредитлаш тартиби билан танишади.
Тренингнинг алоҳида қисми рақамлаштиришга бағишланган. Мутахассисларга сув истеъмолчилари учун мўлжалланган “Томчи” мобил иловаси, “Томчи” ягона электрон реестри ва бошқа рақамли воситалар тақдим этилади.
Амалий машғулотларда томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш, сувни тежайдиган эгатлаб ҳамда тупроқ остидан суғориш тизимларини танлаш, лойиҳалаш, ўрнатиш ва уларга техник хизмат кўрсатиш ўргатилади. Шунингдек, насос станциялари, фильтрлар, қувурлар, фитинглар ва томизгичларнинг ишлаш принциплари кўрсатилади.
Сув хўжалиги мактабининг тажриба майдончасида иштирокчилар метеостанциялар маълумотлари асосида суғориш режимини белгилаш ва экин эҳтиёжига қараб сув етказиб беришни бошқариш усулларини амалда кўради.
Дастурда “Дебют” (“Агродрип”) корхонасига ташриф ҳам режалаштирилган. У ерда сув тежовчи суғориш тизимлари элементларини ишлаб чиқариш, комплектлаш ва лойиҳалаш жараёнлари намойиш этилади.
Тренинг якунида иштирокчилар тест синовидан ўтади, уларнинг амалий билим ва кўникмалари баҳоланиб, сертификатлар топширилади.