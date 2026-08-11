https://sputniknews.uz/20260811/saint-petersburg-migrant-taksi-kurer-taqiq-59622597.html
Санкт-Петербургда мигрантларнинг такси ва курьерликда ишлашига тақиқ узайтирилиши мумкин
Санкт-Петербургда мигрантларнинг такси ва курьерликда ишлашига тақиқ узайтирилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Санкт-Петербург ҳукумати меҳнат патенти асосида ишлайдиган хорижликларни такси ва курьерлик соҳаларига жалб қилиш тақиқини 2027 йил охиригача узайтиришни таклиф қилди.
2026-08-11T14:31+0500
2026-08-11T14:31+0500
2026-08-11T14:31+0500
такси
мигрантлар
миграция
санкт-петербург
иш
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59617751_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_055e912466124d2e00aa403b979e5a26.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Санкт-Петербургда меҳнат патенти асосида ишлайдиган хорижликларни такси ва курьерлик хизматларига жалб қилишга қўйилган тақиқ 2027 йил охиригача узайтирилиши мумкин.Тегишли қарор лойиҳаси Санкт-Петербург ҳукумати сайтида коррупцияга қарши экспертиза учун жойлаштирилди. Ҳужжат ҳали қабул қилинмаган.Лойиҳага кўра, чеклов енгил такси ва ҳайдовчиси бўлган автомобилларни ижарага бериш, шунингдек, курьерлик фаолиятига тааллуқли. Бунга турли транспорт воситаларида буюртмаларни етказиб бериш, уйга озиқ-овқат етказиш ва бошқа курьерлик хизматлари ҳам киради.Агар қарор қабул қилинса, иш берувчилар 2027 йил 1 январга қадар ходимлар таркибини янги талабларга мослаштириши керак бўлади.Шу билан бирга, чеклов 2028 йилга автоматик равишда узайтирилмайди. Санкт-Петербург Меҳнат ва аҳоли бандлиги қўмитасига 2027 йил 1 августга қадар кейинги йил учун ҳам шундай тақиқ жорий этиш бўйича таклифлар тайёрлаш вазифаси қўйилмоқда.Санкт-Петербургда патент асосида ишлайдиган хорижликларни такси ва курьерликка жалб қилишга тақиқ ҳозир ҳам амал қилмоқда. 2025 йил декабрда губернатор Александр Беглов чекловни 2026 йил охиригача узайтирган эди.
https://sputniknews.uz/20250812/sankt-peterburg-migrant-51189413.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59617751_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_1a3c292d9bcc0dc73956ea40ef3c2d4a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
такси, мигрантлар, миграция, санкт-петербург, иш, россия
такси, мигрантлар, миграция, санкт-петербург, иш, россия
Санкт-Петербургда мигрантларнинг такси ва курьерликда ишлашига тақиқ узайтирилиши мумкин
Янги чеклов 2027 йил охиригача амал қилиши мумкин. У меҳнат патенти билан ишлайдиган хорижликларга, жумладан, Ўзбекистон фуқароларига ҳам тааллуқли.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Санкт-Петербургда меҳнат патенти асосида ишлайдиган хорижликларни такси ва курьерлик хизматларига жалб қилишга қўйилган тақиқ 2027 йил охиригача узайтирилиши мумкин.
Тегишли қарор лойиҳаси Санкт-Петербург ҳукумати сайтида коррупцияга қарши экспертиза учун жойлаштирилди.
Ҳужжат ҳали қабул қилинмаган.
Лойиҳага кўра, чеклов енгил такси ва ҳайдовчиси бўлган автомобилларни ижарага бериш, шунингдек, курьерлик фаолиятига тааллуқли. Бунга турли транспорт воситаларида буюртмаларни етказиб бериш, уйга озиқ-овқат етказиш ва бошқа курьерлик хизматлари ҳам киради.
Чеклов айнан меҳнат патенти асосида ишлайдиган хорижликларга тегишли.
Агар қарор қабул қилинса, иш берувчилар 2027 йил 1 январга қадар ходимлар таркибини янги талабларга мослаштириши керак бўлади.
Шу билан бирга, чеклов 2028 йилга автоматик равишда узайтирилмайди. Санкт-Петербург Меҳнат ва аҳоли бандлиги қўмитасига 2027 йил 1 августга қадар кейинги йил учун ҳам шундай тақиқ жорий этиш бўйича таклифлар тайёрлаш вазифаси қўйилмоқда.
Санкт-Петербургда патент асосида ишлайдиган хорижликларни такси ва курьерликка жалб қилишга тақиқ ҳозир ҳам амал қилмоқда. 2025 йил декабрда губернатор Александр Беглов чекловни 2026 йил охиригача узайтирган эди.