Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260811/propiska-tartib-soddalashtirilish-59625489.html
Ўзбекистонда "прописка" тартиби соддалаштирилиши мумкин
Ўзбекистонда "прописка" тартиби соддалаштирилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси прописка тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди. У яқин қариндошлар, талабалар ва ипотекали уй эгалари учун янги имкониятларни назарда тутади.
2026-08-11T16:39+0500
2026-08-11T16:39+0500
прописка
жамият
олий мажлис қонунчилик палатаси
уй
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/804/22/8042212_0:86:2838:1682_1920x0_80_0_0_d6e677558290af9b6c4f1b8b30ad7359.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди.Лойиҳада учта асосий янгилик назарда тутилмоқда.Биринчидан, яқин қариндошларни бир манзилга рўйхатдан ўтказишда уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси билан боғлиқ чекловлар бекор қилиниши мумкин. Яъни эр-хотин, ота-она ва фарзандлар, бува-буви ва неваралар, ака-ука ҳамда опа-сингиллар хонадон майдони белгиланган меъёрдан кам бўлса ҳам, бир-бирининг уйига рўйхатдан ўта олади.Иккинчидан, талабалар турар жойларида яшовчи талабаларни рўйхатдан ўтказишда ҳам уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси қўлланилмайди.Учинчидан, ипотека кредити ёки субсидия асосида сотиб олинган, шунингдек, тақиқ ёки хатлов қўйилган уй-жойларда мулкдор ва унинг яқин қариндошларини рўйхатдан ўтказиш енгиллаштирилади.Бу ипотекали уй эгаларининг ўз манзилида рўйхатдан ўтиши ва фарзандларини мактаб ёки боғчага жойлаштириш, поликлиникага бириктириш ҳамда бошқа ижтимоий хизматлардан фойдаланишини осонлаштириши кутилмоқда.Шу билан бирга, кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилиш механизми ҳам сақланади. Рўйхатдан ўтаётган шахс олдиндан ёзма розилик беради ва гаровга олувчи ёки тақиқ қўйган ваколатли орган мурожаати асосида унинг рўйхатдан ўтказилиши кейинчалик бекор қилиниши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260507/propiska-yangi-qoidalar-57379242.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/804/22/8042212_241:0:2597:1767_1920x0_80_0_0_d2e980c695b09b49a214be07d6ada7fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
прописка, жамият, олий мажлис қонунчилик палатаси, уй, ўзбекистон
прописка, жамият, олий мажлис қонунчилик палатаси, уй, ўзбекистон

Ўзбекистонда "прописка" тартиби соддалаштирилиши мумкин

16:39 11.08.2026
© Sputnik / Юлия Честнова / Медиабанкка ўтишОформление временной прописки
Оформление временной прописки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2026
© Sputnik / Юлия Честнова
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Яқин қариндошлар ва талабалар учун уй-жой майдони бўйича чекловларни бекор қилиш, ипотекали уйларда рўйхатдан ўтишни енгиллаштириш таклиф этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди.
Лойиҳада учта асосий янгилик назарда тутилмоқда.
Биринчидан, яқин қариндошларни бир манзилга рўйхатдан ўтказишда уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси билан боғлиқ чекловлар бекор қилиниши мумкин. Яъни эр-хотин, ота-она ва фарзандлар, бува-буви ва неваралар, ака-ука ҳамда опа-сингиллар хонадон майдони белгиланган меъёрдан кам бўлса ҳам, бир-бирининг уйига рўйхатдан ўта олади.
Иккинчидан, талабалар турар жойларида яшовчи талабаларни рўйхатдан ўтказишда ҳам уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси қўлланилмайди.
Учинчидан, ипотека кредити ёки субсидия асосида сотиб олинган, шунингдек, тақиқ ёки хатлов қўйилган уй-жойларда мулкдор ва унинг яқин қариндошларини рўйхатдан ўтказиш енгиллаштирилади.
Бундай ҳолатда банк, суд ёки МИБ каби ваколатли органларнинг алоҳида розилиги талаб этилмайди.
Бу ипотекали уй эгаларининг ўз манзилида рўйхатдан ўтиши ва фарзандларини мактаб ёки боғчага жойлаштириш, поликлиникага бириктириш ҳамда бошқа ижтимоий хизматлардан фойдаланишини осонлаштириши кутилмоқда.
Шу билан бирга, кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилиш механизми ҳам сақланади. Рўйхатдан ўтаётган шахс олдиндан ёзма розилик беради ва гаровга олувчи ёки тақиқ қўйган ваколатли орган мурожаати асосида унинг рўйхатдан ўтказилиши кейинчалик бекор қилиниши мумкин.
Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2026
“Прописка” тартиби ўзгарди: уй эгалари, яшовчилар ва ижарачилар учун янги қоидалар
7 Май, 10:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0