https://sputniknews.uz/20260811/propiska-tartib-soddalashtirilish-59625489.html
Ўзбекистонда "прописка" тартиби соддалаштирилиши мумкин
Ўзбекистонда "прописка" тартиби соддалаштирилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси прописка тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди. У яқин қариндошлар, талабалар ва ипотекали уй эгалари учун янги имкониятларни назарда тутади.
2026-08-11T16:39+0500
2026-08-11T16:39+0500
2026-08-11T16:39+0500
прописка
жамият
олий мажлис қонунчилик палатаси
уй
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/804/22/8042212_0:86:2838:1682_1920x0_80_0_0_d6e677558290af9b6c4f1b8b30ad7359.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди.Лойиҳада учта асосий янгилик назарда тутилмоқда.Биринчидан, яқин қариндошларни бир манзилга рўйхатдан ўтказишда уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси билан боғлиқ чекловлар бекор қилиниши мумкин. Яъни эр-хотин, ота-она ва фарзандлар, бува-буви ва неваралар, ака-ука ҳамда опа-сингиллар хонадон майдони белгиланган меъёрдан кам бўлса ҳам, бир-бирининг уйига рўйхатдан ўта олади.Иккинчидан, талабалар турар жойларида яшовчи талабаларни рўйхатдан ўтказишда ҳам уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси қўлланилмайди.Учинчидан, ипотека кредити ёки субсидия асосида сотиб олинган, шунингдек, тақиқ ёки хатлов қўйилган уй-жойларда мулкдор ва унинг яқин қариндошларини рўйхатдан ўтказиш енгиллаштирилади.Бу ипотекали уй эгаларининг ўз манзилида рўйхатдан ўтиши ва фарзандларини мактаб ёки боғчага жойлаштириш, поликлиникага бириктириш ҳамда бошқа ижтимоий хизматлардан фойдаланишини осонлаштириши кутилмоқда.Шу билан бирга, кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилиш механизми ҳам сақланади. Рўйхатдан ўтаётган шахс олдиндан ёзма розилик беради ва гаровга олувчи ёки тақиқ қўйган ваколатли орган мурожаати асосида унинг рўйхатдан ўтказилиши кейинчалик бекор қилиниши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260507/propiska-yangi-qoidalar-57379242.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/804/22/8042212_241:0:2597:1767_1920x0_80_0_0_d2e980c695b09b49a214be07d6ada7fd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
прописка, жамият, олий мажлис қонунчилик палатаси, уй, ўзбекистон
прописка, жамият, олий мажлис қонунчилик палатаси, уй, ўзбекистон
Ўзбекистонда "прописка" тартиби соддалаштирилиши мумкин
Яқин қариндошлар ва талабалар учун уй-жой майдони бўйича чекловларни бекор қилиш, ипотекали уйларда рўйхатдан ўтишни енгиллаштириш таклиф этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш тартибини соддалаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди
.
Лойиҳада учта асосий янгилик назарда тутилмоқда.
Биринчидан, яқин қариндошларни бир манзилга рўйхатдан ўтказишда уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси билан боғлиқ чекловлар бекор қилиниши мумкин. Яъни эр-хотин, ота-она ва фарзандлар, бува-буви ва неваралар, ака-ука ҳамда опа-сингиллар хонадон майдони белгиланган меъёрдан кам бўлса ҳам, бир-бирининг уйига рўйхатдан ўта олади.
Иккинчидан, талабалар турар жойларида яшовчи талабаларни рўйхатдан ўтказишда ҳам уй-жой майдонининг ижтимоий нормаси қўлланилмайди.
Учинчидан, ипотека кредити ёки субсидия асосида сотиб олинган, шунингдек, тақиқ ёки хатлов қўйилган уй-жойларда мулкдор ва унинг яқин қариндошларини рўйхатдан ўтказиш енгиллаштирилади.
Бундай ҳолатда банк, суд ёки МИБ каби ваколатли органларнинг алоҳида розилиги талаб этилмайди.
Бу ипотекали уй эгаларининг ўз манзилида рўйхатдан ўтиши ва фарзандларини мактаб ёки боғчага жойлаштириш, поликлиникага бириктириш ҳамда бошқа ижтимоий хизматлардан фойдаланишини осонлаштириши кутилмоқда.
Шу билан бирга, кредиторлар манфаатларини ҳимоя қилиш механизми ҳам сақланади. Рўйхатдан ўтаётган шахс олдиндан ёзма розилик беради ва гаровга олувчи ёки тақиқ қўйган ваколатли орган мурожаати асосида унинг рўйхатдан ўтказилиши кейинчалик бекор қилиниши мумкин.