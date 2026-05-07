“Прописка” тартиби ўзгарди: уй эгалари, яшовчилар ва ижарачилар учун янги қоидалар
Янги тартиб пропискадан ўтиш муддати, уй эгасининг мажбурияти, ижара шартномаси ва рўйхатсиз яшаш учун жарима масалаларини қамраб олади.
2026-05-07T10:20+0500
10:11 07.05.2026 (янгиланди: 10:20 07.05.2026)
Рўйхатдан ўтиш бўйича янги низомда уйда яшовчилар, мулкдорлар, ижарачилар ва болаларни рўйхатга қўйиш тартиби аниқлаштирилди.
ТОШКЕНТ, 7 май — Sputnik. Ўзбекистонда фуқароларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиланди. Аҳоли орасида “прописка” деб аталадиган ушбу жараён энди янги низом асосида амалга оширилади.
Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан тегишли низом тасдиқланди
. Ҳужжат 6 майдан кучга кирди.
Қонунчиликка кўра, Ўзбекистон фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар яшаш жойи ёки турган жойи бўйича рўйхатдан ўтиши шарт. Бунда рўйхатдан ўтиш рухсат бериш хусусиятига эга эмас, яъни у яшаш ёки ҳаракатланиш ҳуқуқини бериш эмас, балки манзил бўйича ҳисобга қўйиш тартиби ҳисобланади.
Янги манзилга кўчганлар 10 иш кунида рўйхатдан ўтади
Фуқаро яшаш жойи ёки турган жойи ўзгарган тақдирда, янги манзилга келган кундан бошлаб 10 иш кунидан кечиктирмай рўйхатдан ўтиши керак.
Хорижда доимий яшовчи Ўзбекистон фуқаролари ҳам мамлакатга кирганидан кейин 10 иш куни ичида яшаш ёки турган жойи бўйича рўйхатдан ўтиши шарт.
Вақтинча рўйхат муддати тугаса нима бўлади?
Агар турган жойи бўйича рўйхатдан ўтганлик муддати тугаган бўлса, аммо шахс ўша жойда яшашни давом эттирса, у 10 иш куни ичида қайтадан рўйхатдан ўтиши керак.
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга кўра, рўйхатдан ўтмасдан яшаганлик учун БҲМнинг 3 баравари — ҳозирда 1 миллион 236 минг сўм жарима белгиланган.
Ижара шартномаси бўлса, уй эгасининг розилиги керак эмас
Агар турар жойнинг ижара шартномаси солиқ органларида ҳисобга олинган бўлса, фуқарони турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказишда уй-жой мулкдорининг алоҳида аризаси ёки розилиги талаб этилмайди.
Онлайн ариза ЯИДХП ёки “E-xabar berish” тизими орқали шакллантирилганда ҳам, агар у солиқ органларида ҳисобга олинган ижара шартномаси асосида берилаётган бўлса, мулкдорнинг қўшимча тасдиғи талаб қилинмайди.
Уй эгасига ҳам жавобгарлик бор
Қонунчиликда уй эгалари учун ҳам алоҳида масъулият белгиланган. Ўз уйида фуқароларнинг рўйхатдан ўтмасдан яшашига йўл қўйган мулкдорга БҲМнинг 5 баравари — ҳозирда 2 миллион 60 минг сўм жарима қўлланади.
Яшаш ёки турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказиш учун БҲМнинг 2 фоизи — ҳозирда 8 240 сўм давлат божи ундирилади.
Қаерга мурожаат қилиш мумкин?
Рўйхатдан ўтиш учун фуқаро ёки уй эгаси ваколатли орган, давлат хизматлари маркази, “Ақлли” миграция шохобчаси, ЯИДХП ёки “E-xabar berish” тизими орқали мурожаат қилиши мумкин.
Болалар қандай рўйхатдан ўтказилади?
18 ёшга тўлмаган болалар ота-онаси, улардан бири ёки васийси рўйхатдан ўтган манзилда рўйхатга олинади. Агар бола ота-онаси вақтинча рўйхатдан ўтган манзилга қўйилаётган бўлса, уй эгасининг алоҳида розилиги талаб қилинмайди.