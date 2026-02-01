Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260201/propiska-malumotlar-onlayn-togrilash-55418180.html
1 мартдан "прописка" маълумотларини онлайн тўғрилаш мумкин бўлади
1 мартдан "прописка" маълумотларини онлайн тўғрилаш мумкин бўлади
Sputnik Ўзбекистон
1 мартдан фуқаролар ЯИДХП орқали уй манзилида рўйхатда турган шахслар ҳақидаги маълумотларни текшириш ва хатоларни онлайн тўғрилаш имконига эга бўлади.
2026-02-01T19:26+0500
2026-02-01T19:26+0500
ўзбекистон
прописка
иив
жамият
яидхп
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804883_0:0:993:559_1920x0_80_0_0_b97571947a97cc9509e6d204fd741c59.jpg
2026 йил 1 мартдан фуқаролар яшаш жойи бўйича рўйхат (прописка) маълумотларидаги хатоларни онлайн тарзда тўғрилаш имкониятига эга бўлади. Ушбу тартиб 30 январда имзоланган ҳукумат қарори билан жорий этилди.Ҳужжатга кўра, Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали уй манзилида рўйхатда турган шахслар ҳақидаги маълумотларни текшириш ва уларни тўғрилаш мумкин бўлади. Бунинг учун Ички ишлар органларига шахсан мурожаат қилиш талаб этилмайди.Қарорга мувофиқ, мурожаатлар автоматик равишда давлат ахборот тизимлари орқали текширилади. Жумладан, “Манзил” ахборот тизими, ИИВ маълумотлар базалари, суд қарорлари, маҳалла маълумотлари, ФҲДЁ ягона электрон архиви ҳамда кадастр ахборотлари ўзаро интеграция қилинади.Аксарият ҳолатларда сўровлар реал вақтда кўриб чиқилади, айрим ҳолатларда эса бир иш куни ичида жавоб берилади.Хизмат бепул бўлиб, натижада фуқарога QR-кодли “Қайд варағи” ёки манзил бўйича рўйхатдан ўтган шахслар ҳақида маълумотнома тақдим этилади.
https://sputniknews.uz/20260127/royxat-savolnoma-xato-toldirganlar-ogohlantirish-55290469.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804883_10:0:921:683_1920x0_80_0_0_fabe5c59000aa169828d50f5d4a043d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
прописка, яидхп, манзил маълумоти, рўйхат, иив, манзил тизими, фҳдё, кадастр, ҳукумат қарори, онлайн хизмат
прописка, яидхп, манзил маълумоти, рўйхат, иив, манзил тизими, фҳдё, кадастр, ҳукумат қарори, онлайн хизмат

1 мартдан "прописка" маълумотларини онлайн тўғрилаш мумкин бўлади

19:26 01.02.2026
© ЕПИГУЕдиный портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2026
© ЕПИГУ
Oбуна бўлиш
Мазкур қарор уйда бегоналар "прописка"да туриб қолиши ёки манзил маълумотларида хатолар учраши каби муаммоларни бартараф этишга қаратилган.
2026 йил 1 мартдан фуқаролар яшаш жойи бўйича рўйхат (прописка) маълумотларидаги хатоларни онлайн тарзда тўғрилаш имкониятига эга бўлади. Ушбу тартиб 30 январда имзоланган ҳукумат қарори билан жорий этилди.
Ҳужжатга кўра, Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали уй манзилида рўйхатда турган шахслар ҳақидаги маълумотларни текшириш ва уларни тўғрилаш мумкин бўлади. Бунинг учун Ички ишлар органларига шахсан мурожаат қилиш талаб этилмайди.
Янги тартиб мулкдорларга ўз уйида кимлар рўйхатда турганини аниқлаш, нотўғри киритилган маълумотларни бартараф этиш, шунингдек, манзил билан боғлиқ хатоларни қисқа муддатда тўғрилаш имконини беради.
Қарорга мувофиқ, мурожаатлар автоматик равишда давлат ахборот тизимлари орқали текширилади. Жумладан, “Манзил” ахборот тизими, ИИВ маълумотлар базалари, суд қарорлари, маҳалла маълумотлари, ФҲДЁ ягона электрон архиви ҳамда кадастр ахборотлари ўзаро интеграция қилинади.
Аксарият ҳолатларда сўровлар реал вақтда кўриб чиқилади, айрим ҳолатларда эса бир иш куни ичида жавоб берилади.
Хизмат бепул бўлиб, натижада фуқарога QR-кодли “Қайд варағи” ёки манзил бўйича рўйхатдан ўтган шахслар ҳақида маълумотнома тақдим этилади.
Ноутбукда ишлаётган қиз, архив фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.01.2026
Аҳолини рўйхатга олиш саволномасини хато тўлдирганларга огоҳлантириш юборилмоқда
27 Январ, 09:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0