https://sputniknews.uz/20260811/mototsikl-poygachilar-bellashuv-59618962.html
Тўрт давлат мотоцикл пойгачилари Оҳангаронда UZBEKISTAN ENDURO CUP 2026да беллашди — видео
Тўрт давлат мотоцикл пойгачилари Оҳангаронда UZBEKISTAN ENDURO CUP 2026да беллашди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистондан келган 40 нафарга яқин пойгачилар Оҳангарондаги мураккаб трассада куч синашди. 11.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-11T12:07+0500
2026-08-11T12:07+0500
2026-08-11T12:13+0500
пойга
спорт
оҳангарон тумани
россия
мусобақа
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59622965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b836e313e6e9219406c4d2d4405539f4.png
Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россиядан келган 40 нафарга яқин мотоцикл пойгачилар Оҳангарон цемент очиқ кони ва унга туташ ҳудудларда ўтказилган Uzbekistan Enduro Cup 2026 мусобақасида куч синашди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Мусобақа 8–9 август кунлари икки босқичда ўтказилди. Дастлаб спортчилар Super Enduro баҳсларида қатнашди, кейин эса асосий синов — Rock Day пойгасига чиқди. Унинг қарийб 40 километрлик трассаси очиқ кон, тошлоқ йўллар ва мураккаб рельефли ҳудудлардан ўтди.Бу Оҳангарондаги эндуро мусобақаларининг иккинчи мавсуми. Илк турнир 2025 йилда ўтказилган. Ўзбекистонда илк бор мусобақада қатнашаётган россиялик Михаил Гаврилов ҳам трассанинг осон бўлмаганини таъкидлади.Мусобақа ташкилотчиларидан бири NAFKU — Ўзбекистоннинг миллий автоспорт федерацияси ва Халқаро автомобиль федерацияси (FIA) аъзоси ҳисобланади.Райдерлар 40 километрлик трассани қандай босиб ўтгани, улар қандай тўсиқларга дуч келгани ва томошабинлар пойгани қандай кузатгани — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
https://sputniknews.uz/20260806/retro-avtomobillar-samarkand-59525535.html
оҳангарон тумани
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59622965_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_846b545fb6be456191e2b15ffb446c88.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
пойга, спорт, оҳангарон тумани, россия, мусобақа, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, видео
пойга, спорт, оҳангарон тумани, россия, мусобақа, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, видео
Тўрт давлат мотоцикл пойгачилари Оҳангаронда UZBEKISTAN ENDURO CUP 2026да беллашди — видео
12:07 11.08.2026 (янгиланди: 12:13 11.08.2026)
Эксклюзив
Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистондан келган 40 нафарга яқин пойгачилар Оҳангарондаги мураккаб трассада куч синашди.
Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россиядан келган 40 нафарга яқин мотоцикл пойгачилар Оҳангарон цемент очиқ кони ва унга туташ ҳудудларда ўтказилган Uzbekistan Enduro Cup 2026 мусобақасида куч синашди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Мусобақа 8–9 август кунлари икки босқичда ўтказилди. Дастлаб спортчилар Super Enduro баҳсларида қатнашди, кейин эса асосий синов — Rock Day пойгасига чиқди. Унинг қарийб 40 километрлик трассаси очиқ кон, тошлоқ йўллар ва мураккаб рельефли ҳудудлардан ўтди.
Бу Оҳангарондаги эндуро мусобақаларининг иккинчи мавсуми. Илк турнир 2025 йилда ўтказилган.
Ўзбекистонда илк бор мусобақада қатнашаётган россиялик Михаил Гаврилов ҳам трассанинг осон бўлмаганини таъкидлади.
“Трасса жуда иссиқ ва ҳолдан тойдирадиган. Қўзғалувчан тошлар жуда кўп, улар деярли ҳамма жойда. Мотоциклда доим мувозанатни сақлашга тўғри келди”, — деди у.
Мусобақа ташкилотчиларидан бири NAFKU — Ўзбекистоннинг миллий автоспорт федерацияси ва Халқаро автомобиль федерацияси (FIA) аъзоси ҳисобланади.
Райдерлар 40 километрлик трассани қандай босиб ўтгани, улар қандай тўсиқларга дуч келгани ва томошабинлар пойгани қандай кузатгани — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.