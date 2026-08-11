Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260811/mototsikl-poygachilar-bellashuv-59618962.html
Тўрт давлат мотоцикл пойгачилари Оҳангаронда UZBEKISTAN ENDURO CUP 2026да беллашди — видео
Тўрт давлат мотоцикл пойгачилари Оҳангаронда UZBEKISTAN ENDURO CUP 2026да беллашди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистондан келган 40 нафарга яқин пойгачилар Оҳангарондаги мураккаб трассада куч синашди. 11.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-11T12:07+0500
2026-08-11T12:13+0500
пойга
спорт
оҳангарон тумани
россия
мусобақа
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59622965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b836e313e6e9219406c4d2d4405539f4.png
Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россиядан келган 40 нафарга яқин мотоцикл пойгачилар Оҳангарон цемент очиқ кони ва унга туташ ҳудудларда ўтказилган Uzbekistan Enduro Cup 2026 мусобақасида куч синашди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Мусобақа 8–9 август кунлари икки босқичда ўтказилди. Дастлаб спортчилар Super Enduro баҳсларида қатнашди, кейин эса асосий синов — Rock Day пойгасига чиқди. Унинг қарийб 40 километрлик трассаси очиқ кон, тошлоқ йўллар ва мураккаб рельефли ҳудудлардан ўтди.Бу Оҳангарондаги эндуро мусобақаларининг иккинчи мавсуми. Илк турнир 2025 йилда ўтказилган. Ўзбекистонда илк бор мусобақада қатнашаётган россиялик Михаил Гаврилов ҳам трассанинг осон бўлмаганини таъкидлади.Мусобақа ташкилотчиларидан бири NAFKU — Ўзбекистоннинг миллий автоспорт федерацияси ва Халқаро автомобиль федерацияси (FIA) аъзоси ҳисобланади.Райдерлар 40 километрлик трассани қандай босиб ўтгани, улар қандай тўсиқларга дуч келгани ва томошабинлар пойгани қандай кузатгани — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
https://sputniknews.uz/20260806/retro-avtomobillar-samarkand-59525535.html
оҳангарон тумани
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59622965_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_846b545fb6be456191e2b15ffb446c88.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пойга, спорт, оҳангарон тумани, россия, мусобақа, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, видео
пойга, спорт, оҳангарон тумани, россия, мусобақа, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, видео

Тўрт давлат мотоцикл пойгачилари Оҳангаронда UZBEKISTAN ENDURO CUP 2026да беллашди — видео

12:07 11.08.2026 (янгиланди: 12:13 11.08.2026)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Элина Бекназарова - Sputnik Ўзбекистон
Элина Бeкназарова
Мухбир
Ҳамма материаллар
Эксклюзив
Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон ва Қирғизистондан келган 40 нафарга яқин пойгачилар Оҳангарондаги мураккаб трассада куч синашди.
Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россиядан келган 40 нафарга яқин мотоцикл пойгачилар Оҳангарон цемент очиқ кони ва унга туташ ҳудудларда ўтказилган Uzbekistan Enduro Cup 2026 мусобақасида куч синашди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Мусобақа 8–9 август кунлари икки босқичда ўтказилди. Дастлаб спортчилар Super Enduro баҳсларида қатнашди, кейин эса асосий синов — Rock Day пойгасига чиқди. Унинг қарийб 40 километрлик трассаси очиқ кон, тошлоқ йўллар ва мураккаб рельефли ҳудудлардан ўтди.
Бу Оҳангарондаги эндуро мусобақаларининг иккинчи мавсуми. Илк турнир 2025 йилда ўтказилган.
Ўзбекистонда илк бор мусобақада қатнашаётган россиялик Михаил Гаврилов ҳам трассанинг осон бўлмаганини таъкидлади.
“Трасса жуда иссиқ ва ҳолдан тойдирадиган. Қўзғалувчан тошлар жуда кўп, улар деярли ҳамма жойда. Мотоциклда доим мувозанатни сақлашга тўғри келди”, — деди у.
Мусобақа ташкилотчиларидан бири NAFKU — Ўзбекистоннинг миллий автоспорт федерацияси ва Халқаро автомобиль федерацияси (FIA) аъзоси ҳисобланади.
Райдерлар 40 километрлик трассани қандай босиб ўтгани, улар қандай тўсиқларга дуч келгани ва томошабинлар пойгани қандай кузатгани — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
Участники автопробега Париж — Пекин по Великому шёлковому пути прибыли в Самарканд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
Париж – Пекин автосайёҳатининг ретро автомобиллари Самарқандга етиб келди – фото
6 Август, 13:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0