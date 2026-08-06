Париж – Пекин автосайёҳатининг ретро автомобиллари Самарқандга етиб келди – фото
© SputnikУчастники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
© Sputnik
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Париждан Пекинга Буюк ипак йўли бўйлаб кетаётган ноёб ретро автомобиллар Самарқандда икки кунлик тўхташ қилди
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Буюк ипак йўли бўйлаб Париждан Пекинга йўл олган 40 га яқин ноёб ретро автомобиль Самарқандга етиб келди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Халқаро автосайёҳат 12 июль куни Франциядаги Футуроскоп мажмуасидан бошланган. Саёҳат давомида экипажлар 15 минг километр йўл босиб, 1 сентябрь куни Пекинга етиб боришни режалаштирган.
Франциянинг ATYPIC Travel Organisation компанияси ташкил этган автосайёҳат Туркия, Грузия, Озарбайжон, Марказий Осиё ва Хитой ҳудудлари орқали ўтади.
Экипажларнинг аксарияти Франция, Бельгия, Швейцария ва Люксембургдан. Улар турли давр ва моделларга оид автомобилларда Буюк ипак йўлининг тарихий шаҳарлари бўйлаб ҳаракатланмоқда.
Иштирокчилар бутун маршрутни 57 кунда босиб ўтишни режалаштирган бўлсалар-да, Самарқанд билан танишиш учун икки кун вақт ажратдилар. Автомобиллар режали техник кўрик ва зарур таъмирдан ўтказилаётган бир пайтда, экипажлар шаҳарнинг тарихий обидаларини зиёрат қилмоқда.
Самарқанддан кейин автосайёҳат Фарғона водийси томон давом этади. Сўнг иштирокчилар Қирғизистон орқали Хитойга йўл олиб, саёҳатни Пекин ва Буюк Хитой девори яқинида якунлайди.
© SputnikУчастники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
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© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
© SputnikУчастники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
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© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
© SputnikУчастники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
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© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
© SputnikУчастники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
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© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
© SputnikУчастники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
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© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
© SputnikУчастники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
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© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
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© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
2/6
© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
3/6
© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
4/6
© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
5/6
© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд
6/6
© Sputnik
Участники автопробега "Париж — Пекин по Великому шёлковому пути" прибыли в Самарканд