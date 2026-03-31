Orient Silk Road Express поездида ўнта давлатдан сайёҳлар Ўзбекистон бўйлаб саёҳатга чиқди
Orient Silk Road Express сайёҳлик поезди Тошкентдан жўнаб, Ўзбекистонда 2026 йилги темирйўл туризми мавсумини бошлаб берди. Поездда 11 давлатдан 82 сайёҳ бор, маршрут Самарқанд, Бухоро ва Хивани қамраб олади.
2026-03-31T09:58+0500
туризм
бухоро
темир йўл
тошкент
самарқанд
хива
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. “Ғилдиракдаги меҳмонхона” сифатида эътироф этилган "Orient Silk Road Express" сайёҳлик поезди Тошкентдан тантанали равишда жўнаб кетди. Шу тариқа 2026 йилги темир йўл туризми мавсумига расман старт берилди.Сайёҳлик поезди “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ ва Германиянинг "Lernidee Erlebnisreisen" компанияси ҳамкорлигида ташкил этилди. Унда 11 та давлатдан 82 нафар сайёҳ сафарга чиқди.Сайёҳлар Германия, Буюк Британия, АҚШ, Франция, Швейцария, Австрия, Австралия, Канада, Люксембург, Сингапур ва Испаниядан келган.Маршрут Буюк Ипак йўли бўйлаб тузилган бўлиб, тўрт давлатни ўзаро боғлайди. Ўзбекистон ҳудудидаги саёҳат 9 кун давом этади.Мазкур рейс 2026 йилга мўлжалланган 12 та сайёҳлик поездлари қатновининг биринчиси ҳисобланади.
orient silk road express, тошкент, ўзбекистон, темирйўл туризми, сайёҳлик поезди, ўзтемирйўлйўловчи, lernidee erlebnisreisen, самарқанд, бухоро, хива, буюк ипак йўли
Меҳмонлар саёҳат давомида Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарларини айланади.
